Venezia-Lazio, moviola: Sozza vede due rigori ma non il terzo, poi si accanisce con i padroni di casa

La prova dell’arbitro Sozza al Penzo nell’anticipo serale della quinta giornata di serie A analizzata al microscopio, sei gli ammoniti e tutti del Venezia

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Severissimo con i lagunari (tutti e sei gli ammoniti sono del Venezia) ma non tenero neanche con i biancocelesti Sozza. L’arbitro lombardo nega un rigore a inizio ripresa, compensato dal penalty fischiato poco dopo. Vediamo cosa è successo al Penzo.

Venezia-Lazio, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 15′ duro intervento di Mandas su Correira dopo il retropassaggio sbagliato di Floriani Mussolini. Sozza non ha dubbi e concede il rigore senza ammonire il greco, dato che si trattava di SPA depenalizzata per i portieri. Mandas para però il tiro dagli 11 metri di Yeboah. Primo giallo al 28′, è per Perez per gioco pericoloso su Frattesi.

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Il rigore negato

Nella ripresa Cancellieri cade in area dopo un contatto con Juan Jesus, episodio assai dubbio ma per il direttore di gara è tutto buono. Al 50′ Taylor viene atterrato in area da Yeboah, l’arbitro indica il dischetto e dopo un rapido check dal VAR arriva la conferma. Dal dischetto segna Zaccagni. Al 59′ ammonito Juan Jesus per proteste. Regolare al 60′ il raddoppio di Noslin. Al 75′ Correia viene ammonito per un fallo provocato su Cancellieri.

Finale col giallo

Pioggia di gialli nel finale, al 90′ ammonito Fernandez per un fallo su Cancellieri, al 91′ Sozza sanziona anche Schingtienne per un fallo su Pedraza e al 92′ Moreno per un intervento al volto su Isaksen. Dopo 3′ di recupero finisce 0-2.

Chi è l’arbitro Sozza

Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, Simone Sozza – la scelta per Venezia-Lazio – dopo una stagione super 4 anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento ma ultimamente non sta sbagliando un colpo. Il 37enne fischietto cresciuto nella sezione di Seregno, paesino della Brianza in provincia di Monza, godeva di alta stima da parte dell’ex designatore Rocchi che aveva dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can scegliendolo per parecchi big-match negli ultimi due anni ed è gradito anche a Orsato. Ultima uscita in A in Inter-Napoli dove però è stato contestato da entrambe le squadre.

I precedenti tra le due squadre

E’ stato il decimo incrocio tra Sozza e i biancocelesti, con il bilancio che recitava due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Nove volte aveva diretto anche i lagunari (3 vittorie, 4 pari e 2 ko).

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Zingarelli con Bonacina IV uomo, Pezzuto al Var e Piccinini all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito sei giocatori: Perez al 28′; Juan Jesus al 59′; Correia al 75′; Fernandez al 90′; Schingtienne al 91′; Moreno al 92’.