Venezia-Lazio: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Venezia-Lazio di Serie A 2026-27, 5ª giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime gare e statistiche a confronto.

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Venezia–Lazio accende il sabato della 5ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia sabato 19 settembre 2026 alle ore 20.45. È un testa-coda insidioso: i lagunari sono 20° con 0 punti dopo 4 gare (4 gol fatti, 11 subiti), mentre i biancocelesti volano al 4° posto a quota 10 (3 vittorie, 1 pareggio; 6 gol segnati, 3 incassati). Per il Venezia è snodo salvezza, la Lazio punta a confermarsi tra le big.

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Probabili formazioni

Venezia dovrebbe confermare il 3-5-2: dietro la linea a tre con Schingtienne, Halhal e Jesus offre fisicità ma resta da valutare l’equilibrio sulle uscite laterali; sugli esterni Hainaut e Sagrado potrebbero garantire gamba, mentre in mezzo Perez, Helgason e Sohm si alterneranno tra costruzione e rottura. Davanti coppia mobile Yeboah–Adams, con l’opzione Lauberbach a gara in corso. Le assenze pesano, ma l’undici resta competitivo. Lazio si va verso il 4-3-3: terzini spinti Floriani Mussolini e Tavares, centrali Sutalo–Provstgaard. In regia potrebbe toccare a Belahyane, con Taylor e Frattesi mezzali. Tridente leggero Cancellieri–Pinamonti–Zaccagni; alternative come Lazzari dietro e Isaksen, Noslin, Gudmundsson davanti restano opzioni utili, complice qualche indisponibile di peso.

Venezia (3-5-2) Portiere: Stankovic Difensori (da destra): Schingtienne – Halhal – Jesus Centrocampisti (da destra): Hainaut – Perez – Helgason – Sohm – Sagrado Attaccanti (da destra): Yeboah – Adams

(3-5-2)

V:Sport

Lazio (4-3-3) Portiere: Mandas Difensori (da destra): Floriani Mussolini – Sutalo – Provstgaard – Tavares Centrocampisti (da destra): Frattesi – Belahyane – Taylor Attaccanti (da destra): Cancellieri – Pinamonti – Zaccagni

(4-3-3)

V:Sport

Gli indisponibili

Capitolo assenze: in casa Venezia il tecnico potrebbe rinunciare a pedine chiave in difesa e in mediana, riducendo le rotazioni sugli esterni e nelle mezzali. Attenzione quindi alla gestione dei cambi, dove soluzioni come Mazzocchi o Correia potrebbero tornare utili. In casa Lazio pesano gli stop tra terzini e mediani: qualche adattamento dietro e responsabilità extra per la catena di destra; in mezzo, l’assenza di rifinitori naturali potrebbe spingere a un giro palla più prudente.

Venezia Haps (Non specificato) Basic (Problema al tallone) Sverko (Infortunio all’anca) Franjic (Infortunio alla spalla) Busio (Infortunio alla coscia) Adorante (Infortunio alla schiena) Bella-Kotchap (Infortunio all’inguine) Dagasso (Problema muscolare)

Lazio Patric (Infortunio alla caviglia) Marusic (Infortunio alla coscia) Pellegrini (Infortunio alla coscia) Dele-Bashiru (Infortunio alla coscia) Rovella (Infortunio al polpaccio) Furlanetto (Lesione al legamento crociato anteriore)



Le ultime partite giocate

Il Venezia arriva da una striscia negativa e cerca una scossa davanti al proprio pubblico; la Lazio viaggia forte, con tre vittorie e un pari nelle ultime quattro uscite. Momento di forma opposto che rende la sfida ad alta tensione.

Venezia ko ko ko ko Lazio ok ok ok x

Bilancio recente: Venezia 0 punti nelle ultime 4; Lazio 10 punti nelle ultime 4. Dettaglio dei risultati:

Venezia : Venezia–Lecce 0-2; Milan–Venezia 2-0; Frosinone–Venezia 3-2; Venezia–Fiorentina 2-4.

: Venezia–Lecce 0-2; Milan–Venezia 2-0; Frosinone–Venezia 3-2; Venezia–Fiorentina 2-4. Lazio: Bologna–Lazio 0-1; Lazio–Genoa 1-0; Udinese–Lazio 1-2; Lazio–Milan 2-2.

L’arbitro di Venezia-Lazio

Arbitro designato: Sozza. Assistenti Bercigli e Zingarelli; IV Bonacina; VAR Pezzuto, AVAR Piccinini. In questa Serie A 2026-27 Simone Sozza ha diretto 1 gara: 0 rigori assegnati, 3 ammonizioni, nessun rosso, 14 falli fischiati e 3 fuorigioco. Direzione di gara tendenzialmente lineare, con soglia del giallo nella media.

Informazioni interessanti sul match

La storia recente sorride alla Lazio, imbattuta da sette incroci con il Venezia, ma il Penzo resta un campo storicamente complicato per i biancocelesti. I lagunari hanno perso le prime quattro di campionato e vogliono invertire la rotta, mentre la squadra di Gattuso ha firmato una partenza da vertice e sogna il tris di successi esterni consecutivi. Occhio alle dinamiche dei finali: il Venezia ha incassato molti gol negli ultimi 30 minuti, fattore che potrebbe pesare contro una Lazio cinica. Sul piano individuale, dribbling e strappi di Yeboah possono accendere i lagunari, mentre Zaccagni sta vivendo un momento di brillantezza, spesso decisivo tra ultimo passaggio e rifinitura.

La Lazio è imbattuta da sette sfide contro il Venezia in Serie A (5V, 2N).

è imbattuta da sette sfide contro il in Serie A (5V, 2N). Il più recente confronto al Penzo è finito 0-0: due pari di fila in casa lagunare si sono visti solo nel 1966-67.

Tutti i sei successi del Venezia contro la Lazio in A sono arrivati al Penzo: 6 vittorie e 3 pareggi in 12 gare casalinghe.

contro la in A sono arrivati al Penzo: 6 vittorie e 3 pareggi in 12 gare casalinghe. I lagunari hanno perso le prime quattro giornate per la terza volta nella loro storia: nelle due precedenti arrivò ko anche alla quinta.

Con 10 punti in 4 gare, la Lazio eguaglia la sua miglior partenza nell’era dei tre punti; quota 13 dopo cinque sarebbe un inedito storico.

eguaglia la sua miglior partenza nell’era dei tre punti; quota 13 dopo cinque sarebbe un inedito storico. I biancocelesti potrebbero vincere le prime tre trasferte stagionali di A per la quarta volta (come nel 2017/18, 2002/03, 1972/73).

Contro le neopromosse la Lazio è reduce da tre vittorie di fila (tutte 2-1 nel 2026).

è reduce da tre vittorie di fila (tutte 2-1 nel 2026). Il Venezia ha già subito 11 gol, 6 dei quali negli ultimi 30 minuti: fase calda da gestire meglio.

ha già subito 11 gol, 6 dei quali negli ultimi 30 minuti: fase calda da gestire meglio. Yeboah tra i top di Serie A per dribbling tentati; crea molto senza aver ancora messo assist.

tra i top di Serie A per dribbling tentati; crea molto senza aver ancora messo assist. Zaccagni ha partecipato a reti in due gare di fila: dal 2021 è il biancoceleste più coinvolto in gol in A (51 tra gol e assist).

Le statistiche stagionali di Venezia e Lazio

Numeri a confronto dopo 4 giornate: il Venezia palleggia di più (possesso 58,9%) ma paga in fase difensiva (11 subiti). La Lazio è più verticale e concreta (6 gol fatti, 3 subiti), con precisione di passaggio leggermente superiore (85,6% vs 84,7%) e 2 clean sheet. Tiri in porta simili (Venezia 16, Lazio 17), ma i biancocelesti capitalizzano meglio (conversione 15,4% contro 9,8%). Pressione più alta dei lagunari (PPDA 9,2) ma vulnerabilità nei finali.

Giocatori: marcatori Venezia a quota 1 (Yeboah, Hainaut, Sagrado, Adams); leader assist Busio (2). Nella Lazio spicca Frattesi (3 gol), con Cancellieri, Noslin e Gudmundsson a 1; top assist Zaccagni (2). Più ammonizioni: Schingtienne (2) e Zaccagni (2). Clean sheet: Mandas 2; Stankovic 0.

Venezia Lazio Partite giocate 4 4 Vittorie 0 3 Pareggi 0 1 Sconfitte 4 0 Gol fatti 4 6 Gol subiti 11 3 Possesso palla (%) 58,9 45,4 Tiri totali 41 39 Tiri in porta 16 17 Precisione passaggi (%) 84,7 85,6 PPDA 9,2 13,8 Clean sheet 0 2 Cartellini gialli 10 8 Cartellini rossi 0 0

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FAQ Quando si gioca Venezia-Lazio e a che ora? Sabato 19 settembre 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Venezia-Lazio? Allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Chi è l’arbitro di Venezia-Lazio? Simone Sozza.