Venezia-Lazio, da Yeboah due regali a Gattuso: Ringhio ringrazia Mandas, Zaccagni, raggiunte Roma e Inter

Su ordine di Stroppa l’ecuadoriano soffia un penalty ad Adams e se lo fa parare, poi commette il fallo che vale il rigore trasformato dal capitano biancoceleste. Noslin firma il 2-0

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La Lazio di Rino Gattuso raggiunge Roma e Inter in vetta alla classifica della serie A grazie alla vittoria sul campo del Venezia, tradito dagli errori di John Yeboah, che fallisce un rigore – soffiandolo ad Akor Adams – e poi ne provoca uno in favore dei biancocelesti. Mandas, Zaccagni e Noslin gli uomini chiave di Ringhio.

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Venezia-Lazio, il pasticcio Yeboah-Adams sul rigore

Yeboah impacchetta il primo regalo a Rino Gattuso al 16’: Floriani effettua un retropassaggio troppo corto verso Mandas che, in uscita, commette fallo in area di rigore su Correia. L’arbitro Sozza assegna il penalty senza alcun dubbio, ma il Venezia pasticcia. Yeboah si presenta sul dischetto, ma dietro di lui c’è Akor Adams: il messaggio è chiaro, il nigeriano vuole tirare lui il rigore. I due confabulano, l’impasse dura qualche secondo fino a quando Yeboah si allontana, dando l’impressione di voler lasciare la trasformazione al compagno. Invece è solo andato a ricevere le indicazioni del tecnico Stroppa, che gli affida la battuta: dopo l’ordine dell’allenatore, Adams si rassegna e lascia il tiro al suo numero 10. Che, però, si fa ipnotizzare da Mandas, bravissimo a deviare il tiro incrociato dell’attaccante del Venezia. Il punteggio resta fermo sullo 0-0.

Venezia-Lazio, Yeboah causa il rigore dell’1-0

In apertura di ripresa, poi, Yeboah finisce col dare la spinta definitiva alla vittoria della Lazio. Al 49’ l’attaccante ecuadoriano entra in modo scomposto da dietro su Taylor: i due sono sul lato corto dell’area del Venezia, il contatto appare lieve ma Sozza non tentenna e assegna il rigore ai biancocelesti, poi confermato dal controllo del Var. La frittata è fatta per Yeboah: dal dischetto si presenta Zaccagni che, dopo 10 mesi di digiuno, ritrova il gol in serie A, portando la squadra di Gattuso sull’1-0 al 51’.

Venezia-Lazio, il raddoppio di Noslin

La rete su rigore spegne l’ardore del Venezia, che nel primo tempo – oltre al penalty fallito da Yeboah – era riuscita a impensierire ripetutamente Mandas. La Lazio approfitta dello sbandamento dei veneti e colpisce ancora sfruttando uno sfondamento a sinistra di Nuno Tavares: cross perfetto per Noslin, che in elevazione batte Juan Jesus per il 2-0 al 60’. Dopo raddoppio la Lazio riesce a tenere a bada le ultime sfuriate dei veneti: la vittoria al Penzo permette a Gattuso di agganciare Roma e Inter in vetta alla clsssifica a quota 13 punti. Il Venezia, invece, resta sul fondo a zero punti.