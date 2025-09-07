Virgilio Sport
Venezia, Leone d'Argento per la regia a Safdie per "The Smashing Machine"

Il Leone d’Argento – Premio per la migliore regia della 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia va a Benny Safdie per il film “The Smashing Machine” (Usa), biopic sulla vera storia del campione di Mma Mark Kerr. Il Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente della Mostra del Cinema di Venezia va invece a Luna Wedler nel film “Silent Friend” della regista Ildiko Enyedi (Germania, Francia, Ungheria).

