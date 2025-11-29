Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Venezia-Mantova 29 novembre 2025: orario, arbitro, ultime, statistiche e curiosità

Serie B 2025-26, 14a giornata: orario, stadio, arbitro, forma recente e statistiche a confronto per capire Venezia-Mantova.

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

VeneziaMantova accende la 14a giornata di Serie B 2025-26: si gioca sabato 29 novembre 2025 alle 15:00 al Pier Luigi Penzo di Venezia. I lagunari arrivano da 5° in classifica con 22 punti in 13 gare (6 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte; 22 gol fatti, 12 subiti), mentre i virgiliani sono 15° a quota 14 (4 vittorie, 2 pareggi, 7 sconfitte; 13 gol segnati, 19 incassati). Sfida tra ambizioni playoff e fame di punti salvezza: al Penzo si misura la solidità di Venezia contro la ripartenza del Mantova.

Le ultime partite giocate

Il momento dice equilibrio alto per il Venezia in casa e crescente fiducia per il Mantova, reduce da una striscia positiva che l’ha rilanciato. I lagunari segnano con continuità al Penzo, mentre i biancorossi si stanno ritrovando anche grazie a successi pesanti contro avversarie dirette.

Venezia ko ok ko ok ok
Mantova ko ko ok ok ok

Nelle ultime 5 di campionato Venezia ha fatto 9 punti; anche il Mantova ha totalizzato 9 punti.

  • Venezia
  • Carrarese-Venezia 3-2
  • Venezia-Südtirol 3-0
  • Catanzaro-Venezia 2-1
  • Venezia-Sampdoria 3-1
  • Calcio Padova-Venezia 0-2
  • Mantova
  • Bari-Mantova 1-0
  • Mantova-Catanzaro 1-3
  • Sampdoria-Mantova 0-1
  • Mantova-Calcio Padova 1-0
  • Mantova-Spezia 4-1

L’arbitro di Venezia-Mantova

Arbitra Ivano Pezzuto di Lecce, assistenti Belsanti e Laghezza, IV ufficiale Turrini. Al VAR Rutella, AVAR Fourneau. In questa stagione di Serie B ha diretto 5 gare: 0 rigori concessi, media 3,6 ammonizioni a partita, 1 espulsione, 156 falli fischiati e 14 fuorigioco.

Informazioni interessanti sul match

Al Pier Luigi Penzo si affrontano una delle difese più solide del campionato e una squadra in netta crescita. Il Venezia ha un ruolino interno da promozione: 5 successi in 6 con 14 gol all’attivo e appena 4 al passivo, spinto da un attacco dal tasso di conversione elevatissimo. Il Mantova ha cambiato marcia: tre vittorie nelle ultime quattro hanno riacceso entusiasmo e classifica, sebbene il rendimento esterno racconti ancora di margini di miglioramento. I numeri dicono che i lagunari pressano alto (PPDA basso) e costruiscono con qualità, mentre i virgiliani palleggiano con grande pulizia e ricercano spesso il cross: una sfida di stili, con gli episodi da palla inattiva potenziale chiave. Tra clean sheet e percentuali al tiro, i dettagli potrebbero pesare più del solito.

  • Fortezza Penzo: Venezia in casa 5V-0N-1P, 14 fatti e 4 subiti: ritmo, pressione e gol.
  • Mantova in crescita: striscia recente di 3 successi in 4 gare; fiducia e punti pesanti per risalire.
  • Conversione gol: Venezia al 15,71% contro l’8,61% del Mantova: cinismo lagunare.
  • Possesso e pulizia: virgiliani col 63,7% di possesso e 89,35% di precisione passaggi: costruzione ordinata.
  • Pressing: PPDA Venezia 8,4 vs 9,7: aggressività e recupero alto possono indirizzare il match.
  • Palle inattive: 52 corner Venezia vs 66 Mantova: piazzati e cross tra le armi più usate.
  • Portieri: Stankovic 6 clean sheet, Festa 3: rendimento tra i pali decisivo.
  • Disciplina: gialli simili (26 Venezia, 29 Mantova), ma i lagunari hanno già rimediato 2 rossi.

Le statistiche stagionali di Venezia e Mantova

Il confronto racconta di un Venezia più concreto sotto porta (22 gol fatti, 12 subiti) e di un Mantova più votato al palleggio (possesso 63,7%, precisione 89,35%) ma meno incisivo negli ultimi 16 metri. I lagunari tirano un po’ meno ma segnano di più grazie a una conversione superiore; i virgiliani generano volume (151 tiri) ma pagano qualcosa dietro (19 gol concessi). Chi dominerà tra verticalità e controllo?

Giocatori chiave: per il Venezia i migliori marcatori sono John Yeboah e Andrea Adorante (4 gol), con Enrique Pérez Muñoz e Yeboah leader negli assist (4). Nel Mantova spiccano Francesco Ruocco e Leonardo Mancuso (4 gol), con Simone Trimboli miglior assist-man (2). Ammonizioni: Gianluca Busio e Enrique Pérez Muñoz a quota 4 per il Venezia; Trimboli, Radaelli e Bani a 4 per il Mantova. Espulsioni: in casa lagunare segnalati Yeboah e Duncan con 1 rosso stagionale. Clean sheet portieri: Filip Stankovic 6, Marco Festa 3.

Venezia Mantova
Partite giocate 13 13
Vittorie 6 4
Pareggi 4 2
Sconfitte 3 7
Gol fatti 22 13
Gol subiti 12 19
Clean sheet 6 3
Possesso palla % 61,2 63,7
Precisione passaggi % 85,55 89,35
PPDA 8,4 9,7
Tiri totali 140 151
Tiri in porta 63 77
% tiri nello specchio 45,00 50,99
Corner 52 66
Cartellini gialli 26 29

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Venezia-Mantova?

Sabato 29 novembre 2025 alle ore 15:00.

Dove si gioca Venezia-Mantova?

Allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Chi è l’arbitro di Venezia-Mantova?

Ivano Pezzuto di Lecce: assistenti Belsanti-Laghezza, IV Turrini, VAR Rutella, AVAR Fourneau.

Venezia-Mantova 29 novembre 2025: orario, arbitro, ultime, statistiche e curiosità

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

ENEL

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Genoa - Verona
Parma - Udinese
Juventus - Cagliari
Milan - Lazio
SERIE B:
Pescara - Padova
Reggiana - Frosinone
Venezia - Mantova
Empoli - Bari
Sudtirol - Avellino
Catanzaro - Virtus Entella
Palermo - Carrarese

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio