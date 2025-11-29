Venezia-Mantova 29 novembre 2025: orario, arbitro, ultime, statistiche e curiosità

Serie B 2025-26, 14a giornata: orario, stadio, arbitro, forma recente e statistiche a confronto per capire Venezia-Mantova.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Venezia–Mantova accende la 14a giornata di Serie B 2025-26: si gioca sabato 29 novembre 2025 alle 15:00 al Pier Luigi Penzo di Venezia. I lagunari arrivano da 5° in classifica con 22 punti in 13 gare (6 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte; 22 gol fatti, 12 subiti), mentre i virgiliani sono 15° a quota 14 (4 vittorie, 2 pareggi, 7 sconfitte; 13 gol segnati, 19 incassati). Sfida tra ambizioni playoff e fame di punti salvezza: al Penzo si misura la solidità di Venezia contro la ripartenza del Mantova.

Le ultime partite giocate

Il momento dice equilibrio alto per il Venezia in casa e crescente fiducia per il Mantova, reduce da una striscia positiva che l’ha rilanciato. I lagunari segnano con continuità al Penzo, mentre i biancorossi si stanno ritrovando anche grazie a successi pesanti contro avversarie dirette.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Venezia ko ok ko ok ok Mantova ko ko ok ok ok

Nelle ultime 5 di campionato Venezia ha fatto 9 punti; anche il Mantova ha totalizzato 9 punti.

Venezia

Carrarese- Venezia 3-2

3-2 Venezia -Südtirol 3-0

-Südtirol 3-0 Catanzaro- Venezia 2-1

2-1 Venezia -Sampdoria 3-1

-Sampdoria 3-1 Calcio Padova-Venezia 0-2

Mantova

Bari- Mantova 1-0

1-0 Mantova -Catanzaro 1-3

-Catanzaro 1-3 Sampdoria- Mantova 0-1

0-1 Mantova -Calcio Padova 1-0

-Calcio Padova 1-0 Mantova-Spezia 4-1

L’arbitro di Venezia-Mantova

Arbitra Ivano Pezzuto di Lecce, assistenti Belsanti e Laghezza, IV ufficiale Turrini. Al VAR Rutella, AVAR Fourneau. In questa stagione di Serie B ha diretto 5 gare: 0 rigori concessi, media 3,6 ammonizioni a partita, 1 espulsione, 156 falli fischiati e 14 fuorigioco.

Informazioni interessanti sul match

Al Pier Luigi Penzo si affrontano una delle difese più solide del campionato e una squadra in netta crescita. Il Venezia ha un ruolino interno da promozione: 5 successi in 6 con 14 gol all’attivo e appena 4 al passivo, spinto da un attacco dal tasso di conversione elevatissimo. Il Mantova ha cambiato marcia: tre vittorie nelle ultime quattro hanno riacceso entusiasmo e classifica, sebbene il rendimento esterno racconti ancora di margini di miglioramento. I numeri dicono che i lagunari pressano alto (PPDA basso) e costruiscono con qualità, mentre i virgiliani palleggiano con grande pulizia e ricercano spesso il cross: una sfida di stili, con gli episodi da palla inattiva potenziale chiave. Tra clean sheet e percentuali al tiro, i dettagli potrebbero pesare più del solito.

Fortezza Penzo : Venezia in casa 5V-0N-1P, 14 fatti e 4 subiti: ritmo, pressione e gol.

: in casa 5V-0N-1P, 14 fatti e 4 subiti: ritmo, pressione e gol. Mantova in crescita : striscia recente di 3 successi in 4 gare; fiducia e punti pesanti per risalire.

: striscia recente di 3 successi in 4 gare; fiducia e punti pesanti per risalire. Conversione gol : Venezia al 15,71% contro l’8,61% del Mantova : cinismo lagunare.

: al 15,71% contro l’8,61% del : cinismo lagunare. Possesso e pulizia : virgiliani col 63,7% di possesso e 89,35% di precisione passaggi: costruzione ordinata.

: virgiliani col 63,7% di possesso e 89,35% di precisione passaggi: costruzione ordinata. Pressing : PPDA Venezia 8,4 vs 9,7: aggressività e recupero alto possono indirizzare il match.

: PPDA 8,4 vs 9,7: aggressività e recupero alto possono indirizzare il match. Palle inattive : 52 corner Venezia vs 66 Mantova : piazzati e cross tra le armi più usate.

: 52 corner vs 66 : piazzati e cross tra le armi più usate. Portieri : Stankovic 6 clean sheet, Festa 3: rendimento tra i pali decisivo.

: 6 clean sheet, 3: rendimento tra i pali decisivo. Disciplina: gialli simili (26 Venezia, 29 Mantova), ma i lagunari hanno già rimediato 2 rossi.

Le statistiche stagionali di Venezia e Mantova

Il confronto racconta di un Venezia più concreto sotto porta (22 gol fatti, 12 subiti) e di un Mantova più votato al palleggio (possesso 63,7%, precisione 89,35%) ma meno incisivo negli ultimi 16 metri. I lagunari tirano un po’ meno ma segnano di più grazie a una conversione superiore; i virgiliani generano volume (151 tiri) ma pagano qualcosa dietro (19 gol concessi). Chi dominerà tra verticalità e controllo?

Giocatori chiave: per il Venezia i migliori marcatori sono John Yeboah e Andrea Adorante (4 gol), con Enrique Pérez Muñoz e Yeboah leader negli assist (4). Nel Mantova spiccano Francesco Ruocco e Leonardo Mancuso (4 gol), con Simone Trimboli miglior assist-man (2). Ammonizioni: Gianluca Busio e Enrique Pérez Muñoz a quota 4 per il Venezia; Trimboli, Radaelli e Bani a 4 per il Mantova. Espulsioni: in casa lagunare segnalati Yeboah e Duncan con 1 rosso stagionale. Clean sheet portieri: Filip Stankovic 6, Marco Festa 3.

Venezia Mantova Partite giocate 13 13 Vittorie 6 4 Pareggi 4 2 Sconfitte 3 7 Gol fatti 22 13 Gol subiti 12 19 Clean sheet 6 3 Possesso palla % 61,2 63,7 Precisione passaggi % 85,55 89,35 PPDA 8,4 9,7 Tiri totali 140 151 Tiri in porta 63 77 % tiri nello specchio 45,00 50,99 Corner 52 66 Cartellini gialli 26 29

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Venezia-Mantova? Sabato 29 novembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Venezia-Mantova? Allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Chi è l’arbitro di Venezia-Mantova? Ivano Pezzuto di Lecce: assistenti Belsanti-Laghezza, IV Turrini, VAR Rutella, AVAR Fourneau.