Venezia-Mantova 29 novembre 2025: orario, arbitro, ultime, statistiche e curiosità

Venezia–Mantova accende la 14a giornata di Serie B 2025-26: si gioca sabato 29 novembre 2025 alle 15:00 al Pier Luigi Penzo di Venezia. I lagunari arrivano da 5° in classifica con 22 punti in 13 gare (6 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte; 22 gol fatti, 12 subiti), mentre i virgiliani sono 15° a quota 14 (4 vittorie, 2 pareggi, 7 sconfitte; 13 gol segnati, 19 incassati). Sfida tra ambizioni playoff e fame di punti salvezza: al Penzo si misura la solidità di Venezia contro la ripartenza del Mantova.
Le ultime partite giocate
Il momento dice equilibrio alto per il Venezia in casa e crescente fiducia per il Mantova, reduce da una striscia positiva che l’ha rilanciato. I lagunari segnano con continuità al Penzo, mentre i biancorossi si stanno ritrovando anche grazie a successi pesanti contro avversarie dirette.
|Venezia
|ko
|ok
|ko
|ok
|ok
|Mantova
|ko
|ko
|ok
|ok
|ok
Nelle ultime 5 di campionato Venezia ha fatto 9 punti; anche il Mantova ha totalizzato 9 punti.
- Venezia
- Carrarese-Venezia 3-2
- Venezia-Südtirol 3-0
- Catanzaro-Venezia 2-1
- Venezia-Sampdoria 3-1
- Calcio Padova-Venezia 0-2
- Mantova
- Bari-Mantova 1-0
- Mantova-Catanzaro 1-3
- Sampdoria-Mantova 0-1
- Mantova-Calcio Padova 1-0
- Mantova-Spezia 4-1
L’arbitro di Venezia-Mantova
Arbitra Ivano Pezzuto di Lecce, assistenti Belsanti e Laghezza, IV ufficiale Turrini. Al VAR Rutella, AVAR Fourneau. In questa stagione di Serie B ha diretto 5 gare: 0 rigori concessi, media 3,6 ammonizioni a partita, 1 espulsione, 156 falli fischiati e 14 fuorigioco.
Informazioni interessanti sul match
Al Pier Luigi Penzo si affrontano una delle difese più solide del campionato e una squadra in netta crescita. Il Venezia ha un ruolino interno da promozione: 5 successi in 6 con 14 gol all’attivo e appena 4 al passivo, spinto da un attacco dal tasso di conversione elevatissimo. Il Mantova ha cambiato marcia: tre vittorie nelle ultime quattro hanno riacceso entusiasmo e classifica, sebbene il rendimento esterno racconti ancora di margini di miglioramento. I numeri dicono che i lagunari pressano alto (PPDA basso) e costruiscono con qualità, mentre i virgiliani palleggiano con grande pulizia e ricercano spesso il cross: una sfida di stili, con gli episodi da palla inattiva potenziale chiave. Tra clean sheet e percentuali al tiro, i dettagli potrebbero pesare più del solito.
- Fortezza Penzo: Venezia in casa 5V-0N-1P, 14 fatti e 4 subiti: ritmo, pressione e gol.
- Mantova in crescita: striscia recente di 3 successi in 4 gare; fiducia e punti pesanti per risalire.
- Conversione gol: Venezia al 15,71% contro l’8,61% del Mantova: cinismo lagunare.
- Possesso e pulizia: virgiliani col 63,7% di possesso e 89,35% di precisione passaggi: costruzione ordinata.
- Pressing: PPDA Venezia 8,4 vs 9,7: aggressività e recupero alto possono indirizzare il match.
- Palle inattive: 52 corner Venezia vs 66 Mantova: piazzati e cross tra le armi più usate.
- Portieri: Stankovic 6 clean sheet, Festa 3: rendimento tra i pali decisivo.
- Disciplina: gialli simili (26 Venezia, 29 Mantova), ma i lagunari hanno già rimediato 2 rossi.
Le statistiche stagionali di Venezia e Mantova
Il confronto racconta di un Venezia più concreto sotto porta (22 gol fatti, 12 subiti) e di un Mantova più votato al palleggio (possesso 63,7%, precisione 89,35%) ma meno incisivo negli ultimi 16 metri. I lagunari tirano un po’ meno ma segnano di più grazie a una conversione superiore; i virgiliani generano volume (151 tiri) ma pagano qualcosa dietro (19 gol concessi). Chi dominerà tra verticalità e controllo?
Giocatori chiave: per il Venezia i migliori marcatori sono John Yeboah e Andrea Adorante (4 gol), con Enrique Pérez Muñoz e Yeboah leader negli assist (4). Nel Mantova spiccano Francesco Ruocco e Leonardo Mancuso (4 gol), con Simone Trimboli miglior assist-man (2). Ammonizioni: Gianluca Busio e Enrique Pérez Muñoz a quota 4 per il Venezia; Trimboli, Radaelli e Bani a 4 per il Mantova. Espulsioni: in casa lagunare segnalati Yeboah e Duncan con 1 rosso stagionale. Clean sheet portieri: Filip Stankovic 6, Marco Festa 3.
|Venezia
|Mantova
|Partite giocate
|13
|13
|Vittorie
|6
|4
|Pareggi
|4
|2
|Sconfitte
|3
|7
|Gol fatti
|22
|13
|Gol subiti
|12
|19
|Clean sheet
|6
|3
|Possesso palla %
|61,2
|63,7
|Precisione passaggi %
|85,55
|89,35
|PPDA
|8,4
|9,7
|Tiri totali
|140
|151
|Tiri in porta
|63
|77
|% tiri nello specchio
|45,00
|50,99
|Corner
|52
|66
|Cartellini gialli
|26
|29
