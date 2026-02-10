Venezia-Modena 10 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 24a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Venezia-Modena: orario, arbitro e curiosità del match.

Venezia–Modena accende la 24a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia martedì 10 febbraio 2026 alle ore 20:00. È una sfida d’alta classifica tra capolista e pretendente playoff: i lagunari sono 1° con 50 punti in 23 gare (15 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 46 gol fatti, 20 subiti), gli emiliani 8° a quota 34 (9 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte; 29 gol segnati, 19 incassati). Al Penzo il momento d’oro del Venezia incontra la solidità del Modena in uno snodo che può pesare nella corsa promozione e nella griglia playoff.

Le ultime partite giocate

Venezia in volo e impeccabile tra casa e trasferta: ritmo alto, continuità e produzione offensiva di prim’ordine. Il Modena alterna risultati ma resta coriaceo: porta inviolata spesso lontano da casa e punti pesanti raccolti con pragmatismo. Ecco l’andamento delle ultime cinque.

Venezia ok ok ok ok ok Modena ko ok x x ko

Nelle ultime 5 partite il Venezia ha raccolto 15 punti, mentre il Modena ne ha messi insieme 5. Questo il dettaglio:

Venezia

Reggiana-Venezia 1-3; Venezia-Catanzaro 3-1; Mantova-Venezia 2-5; Venezia-Carrarese 2-1; Frosinone-Venezia 1-2

Modena

Calcio Padova-Modena 2-0; Pescara-Modena 0-2; Modena-Palermo 0-0; Empoli-Modena 0-0; Modena-Sampdoria 1-2

Arbitro

Dirige Kevin Bonacina. Nella Serie B 2025-26 ha arbitrato 5 gare, assegnando 3 rigori, 27 cartellini gialli e nessun rosso: una media di 5,4 ammonizioni a partita e 6,1 falli per cartellino. Attenzione dunque ai duelli a centrocampo: il metro è tendenzialmente severo sulle interruzioni di gioco.

Arbitro : BONACINA

: BONACINA Assistenti : BARONE – SANTAROSSA

: BARONE – SANTAROSSA IV : DINI

: DINI VAR : MAZZOLENI

: MAZZOLENI AVAR: DI VUOLO

Informazioni interessanti

Numeri e precedenti raccontano un Venezia in pieno decollo: serie positiva lunghissima, striscia record di vittorie al Penzo e un attacco che viaggia a ritmi da promozione. Il Modena si presenta con andamento esterno a elastico: alterna colpi importanti a pareggi e stop, talvolta faticando a trovare il gol lontano dall’Emilia. La storia recente del confronto sorride ai lagunari, imbattuti da anni contro i canarini in campionato e spesso prolifici nello scontro diretto. Tra i protagonisti, forma brillante per Issa Doumbia, decisivo nelle ultime uscite, e un dato curioso su Manuel De Luca, che al Penzo ha già lasciato il segno. Con la capolista lanciata e gli ospiti in piena bagarre playoff, la sfida promette intensità, ritmi alti e tanti duelli individuali sulle corsie. Occhio anche ai calci da fermo e al pressing: possono indirizzare l’inerzia del match.

Il Venezia non perde in regular season di B contro il Modena da sei sfide: 3 vittorie e 3 pareggi, con almeno due gol segnati in ognuna delle ultime cinque.

non perde in regular season di B contro il da sei sfide: 3 vittorie e 3 pareggi, con almeno due gol segnati in ognuna delle ultime cinque. Al Penzo i lagunari sono imbattuti da sette incroci di B con il Modena (3V, 4N): ultimo colpo esterno gialloblù in cadetteria qui nel 1966.

i lagunari sono imbattuti da sette incroci di B con il (3V, 4N): ultimo colpo esterno gialloblù in cadetteria qui nel 1966. Striscia aperta di nove vittorie casalinghe per il Venezia : un altro successo eguaglierebbe i filotti record interni del club in Serie B (10).

: un altro successo eguaglierebbe i filotti record interni del club in Serie B (10). Il Modena in trasferta non ripete lo stesso esito per due gare di fila da otto viaggi: 2V, 3N, 3P; nel parziale, quattro volte senza segnare.

in trasferta non ripete lo stesso esito per due gare di fila da otto viaggi: 2V, 3N, 3P; nel parziale, quattro volte senza segnare. Il Venezia ha vinto le ultime otto di BKT ed è imbattuto da 12 (11V, 1N): ritmo promozione e solidità ai massimi della stagione.

ha vinto le ultime otto di BKT ed è imbattuto da 12 (11V, 1N): ritmo promozione e solidità ai massimi della stagione. Issa Doumbia , due gol nelle ultime tre presenze: stesso bottino delle precedenti 20. Ha già timbrato una mini-serie a ottobre.

, due gol nelle ultime tre presenze: stesso bottino delle precedenti 20. Ha già timbrato una mini-serie a ottobre. Manuel De Luca ha segnato al Penzo nell’unica da titolare in trasferta (Samp 2024): le sue ultime due partecipazioni attive in B sono arrivate lontano da casa.

Le statistiche stagionali di Venezia e Modena

Il Venezia vanta l’attacco più produttivo (46 gol) con possesso medio al 62,1% e pressing aggressivo (PPDA 7,9). Il Modena replica con una difesa solida (19 gol subiti) e 10 clean sheet, possesso al 51,9% e grande volume su palla inattiva (136 corner). Alla voce qualità del tiro, i lagunari primeggiano: 46,4% di tiri nello specchio e 16,4% di conversione contro il 40,9% e 10,6% degli emiliani.

Tra i singoli: per il Venezia spiccano Andrea Adorante (11 gol) e John Yeboah (6 assist), con Filip Stankovic a 9 clean sheet. Per il Modena il faro è Ettore Gliozzi (10 gol), mentre il miglior assistman è Grégoire Defrel (3 assist); tra i pali Leandro Chichizola conta 10 clean sheet. Capitolo disciplina: più ammoniti Enrique Pérez Muñoz (Venezia, 6) e Daniel Tonoli (Modena, 6); espulsioni a referto per Alfred Duncan, Joël Schingtienne e John Yeboah (tutti Venezia, 1) e per Steven Nador (Modena, 1).

Venezia Modena Partite giocate 23 23 Vittorie 15 9 Pareggi 5 7 Sconfitte 3 7 Gol fatti 46 29 Gol subiti 20 19 Possesso palla (%) 62,1 51,9 Tiri totali 280 274 Tiri in porta 130 112 Precisione tiro (%) 46,4 40,9 Conversione tiro (%) 16,4 10,6 Clean sheet 9 10 PPDA 7,9 10,4 Corner a favore 103 136 Cartellini gialli 44 44 Cartellini rossi 3 1 Capocannoniere Adorante 11 Gliozzi 10 Top assistman Yeboah 6 Defrel 3 Portiere (clean sheet) Stankovic 9 Chichizola 10

FAQ Quando si gioca Venezia-Modena e a che ora? Martedì 10 febbraio 2026 alle ore 20:00. Dove si gioca Venezia-Modena? Allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Chi è l’arbitro di Venezia-Modena? L’arbitro è Kevin Bonacina, con assistenti Barone e Santarossa; IV Dini, VAR Mazzoleni, AVAR Di Vuolo.