Venezia-Monza 13 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 16a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Venezia-Monza

Pubblicato:

VeneziaMonza è un big match di alta classifica della 16ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca sabato 13 dicembre 2025 alle 15:00 al Pier Luigi Penzo di Venezia. I lagunari sono 4° con 26 punti in 15 gare (7 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 26 gol fatti, 13 subiti), i brianzoli 2° a quota 31 (9 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte; 21 reti segnate, 10 incassate). Una sfida dal peso specifico elevatissimo per l’alta quota: miglior difesa e forma in trasferta del Monza contro l’ottimo rendimento interno del Venezia.

Le ultime partite giocate

Il Venezia arriva da una striscia positiva fatta di brillantezza offensiva e solidità casalinga, pur con un recente stop esterno. Il Monza viaggia con continuità: tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque lo confermano tra le squadre più affidabili del torneo.

Venezia ko ok ok ok x
Monza ok ok ok x x

Nelle ultime cinque partite: Venezia 10 punti (3V, 1N, 1P), Monza 11 punti (3V, 2N).

  • Venezia

Catanzaro-Venezia 2-1; Venezia-Sampdoria 3-1; Calcio Padova-Venezia 0-2; Venezia-Mantova 3-0; Avellino-Venezia 1-1

  • Monza

Monza-Spezia 1-0; Pescara-Monza 0-2; Monza-Cesena 1-0; Juve Stabia-Monza 2-2; Monza-Südtirol 1-1

L’arbitro di Venezia-Monza

Arbitra Simone Galipò. Assistenti Cipressa e Emmanuele, IV ufficiale Esposito, VAR Di Paolo, AVAR Monaldi. In stagione Galipò ha diretto 7 gare: 3 rigori assegnati, 34 gialli, 2 doppi gialli e 2 rossi; media 5,4 cartellini a partita e un cartellino ogni 6,1 falli. Direzione di gara tendenzialmente severa nei contrasti e attenta agli episodi in area.

  • Arbitro: Galipò
  • Assistenti: Cipressa – Emmanuele
  • IV: Esposito
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Monaldi

Informazioni interessanti sul match

Tradizione, dettagli tattici e momenti chiave raccontano una sfida densa di contenuti. Il Venezia vanta uno storico favorevole nei confronti del Monza, ma l’ultimo precedente al Penzo sorrise ai brianzoli. I lagunari hanno costruito un fortino casalingo con una striscia di successi che pesa, mentre gli ospiti hanno trovato equilibrio e risultati anche lontano da casa. Attenzione alla finestra 46’-60’: entrambe brillano nella ripartenza di ripresa, con il Monza bravo anche a concedere pochissimo in quel segmento. Interessante il dato sulle palle inattive: difese reattive sui piazzati e, per i brianzoli, nessun rigore segnato o subito finora. Spiccano i protagonisti: John Yeboah è tra i migliori uomini-assist del torneo, mentre il difensore Armando Izzo incide spesso in zona gol. In sintesi, gara di alta intensità tra due squadre compatte: possesso propositivo, pressioni efficaci (PPDA basso del Venezia), fisicità e qualità nelle corsie renderanno ogni episodio potenzialmente decisivo.

  • Precedenti: il Venezia ha vinto 13 delle 30 sfide di Serie B contro il Monza (5N, 12P); nel 2021 finì 4-1 per i lagunari.
  • Penalità: il Monza non ha ancora né segnato né subito gol su rigore in questo campionato.
  • Palle inattive: tra le migliori difese sui piazzati; il Venezia ha concesso 2 reti da fermo, il Monza 3.
  • Al Penzo: i brianzoli hanno vinto l’ultima in laguna (2-0 nel 2020), ma non hanno mai infilato due clean sheet di fila in casa del Venezia in B.
  • Forma Venezia in casa: cinque vittorie interne consecutive con 14 gol fatti e uno subito.
  • Striscia Monza in trasferta: imbattuto da cinque gare esterne (3V, 2N), capace di gestire ritmi e momenti della partita.
  • Fascia 46’-60’: entrambe segnano molto a inizio ripresa; il Monza in quel tratto subisce pochissimo.
  • Uomini chiave: John Yeboah è tra i migliori assistman della B; Armando Izzo è a un passo da un primato realizzativo per un difensore brianzolo nell’era dati Opta.

Le statistiche stagionali di Venezia e Monza

Numeri a confronto: il Venezia segna di più (26) ma concede leggermente più del Monza (13 vs 10). Possesso palla: 62% Venezia, 54% Monza. Pressione: PPDA 8 per i lagunari (aggressivi), 11 per i brianzoli (più attendisti). Precisione al tiro simile (Venezia 45% tiri nello specchio; Monza 41,2%) e conversione in gol allineata (14,4% vs 14,2%). Clean sheet: 7 a testa, con i portieri Filip Stankovic e Demba Thiam protagonisti.

Focus giocatori: nel Venezia spicca Andrea Adorante (6 gol) davanti a John Yeboah (4G, 5 assist). Enrique Pérez ha 4 assist. Nel Monza guidano Dany Mota (4 gol) e Armando Izzo (3), con Izzo e Dany Mota a quota 2 assist. Gialli: Keita Baldé e Samuele Birindelli (5) i più sanzionati tra i brianzoli. Rossi: John Yeboah e Alfred Duncan per il Venezia; Patrick Ciurria e Armando Izzo per il Monza (1 ciascuno). Clean sheet: Stankovic 7, Thiam 7.

Venezia Monza
Partite giocate 15 15
Vittorie 7 9
Pareggi 5 4
Sconfitte 3 2
Gol fatti 26 21
Gol subiti 13 10
Possesso palla (%) 62,0 54,0
Tiri in porta 81 61
Accuracy tiri (%) 45,0 41,2
Conversione tiri (%) 14,44 14,19
Clean sheet 7 7
PPDA (pressing) 8,0 11,0
Cartellini gialli (squadra) 31 31
Cartellini rossi (squadra) 2 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Venezia-Monza e a che ora?

Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15:00.

Dove si gioca Venezia-Monza?

Allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Chi è l’arbitro di Venezia-Monza?

Simone Galipò, con assistenti Cipressa ed Emmanuele; IV Esposito; VAR Di Paolo; AVAR Monaldi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

