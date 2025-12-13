Venezia-Monza 13 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Venezia–Monza è un big match di alta classifica della 16ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca sabato 13 dicembre 2025 alle 15:00 al Pier Luigi Penzo di Venezia. I lagunari sono 4° con 26 punti in 15 gare (7 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 26 gol fatti, 13 subiti), i brianzoli 2° a quota 31 (9 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte; 21 reti segnate, 10 incassate). Una sfida dal peso specifico elevatissimo per l’alta quota: miglior difesa e forma in trasferta del Monza contro l’ottimo rendimento interno del Venezia.
Le ultime partite giocate
Il Venezia arriva da una striscia positiva fatta di brillantezza offensiva e solidità casalinga, pur con un recente stop esterno. Il Monza viaggia con continuità: tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque lo confermano tra le squadre più affidabili del torneo.
|Venezia
|ko
|ok
|ok
|ok
|x
|Monza
|ok
|ok
|ok
|x
|x
Nelle ultime cinque partite: Venezia 10 punti (3V, 1N, 1P), Monza 11 punti (3V, 2N).
- Venezia
Catanzaro-Venezia 2-1; Venezia-Sampdoria 3-1; Calcio Padova-Venezia 0-2; Venezia-Mantova 3-0; Avellino-Venezia 1-1
- Monza
Monza-Spezia 1-0; Pescara-Monza 0-2; Monza-Cesena 1-0; Juve Stabia-Monza 2-2; Monza-Südtirol 1-1
L’arbitro di Venezia-Monza
Arbitra Simone Galipò. Assistenti Cipressa e Emmanuele, IV ufficiale Esposito, VAR Di Paolo, AVAR Monaldi. In stagione Galipò ha diretto 7 gare: 3 rigori assegnati, 34 gialli, 2 doppi gialli e 2 rossi; media 5,4 cartellini a partita e un cartellino ogni 6,1 falli. Direzione di gara tendenzialmente severa nei contrasti e attenta agli episodi in area.
- Arbitro: Galipò
- Assistenti: Cipressa – Emmanuele
- IV: Esposito
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Monaldi
Informazioni interessanti sul match
Tradizione, dettagli tattici e momenti chiave raccontano una sfida densa di contenuti. Il Venezia vanta uno storico favorevole nei confronti del Monza, ma l’ultimo precedente al Penzo sorrise ai brianzoli. I lagunari hanno costruito un fortino casalingo con una striscia di successi che pesa, mentre gli ospiti hanno trovato equilibrio e risultati anche lontano da casa. Attenzione alla finestra 46’-60’: entrambe brillano nella ripartenza di ripresa, con il Monza bravo anche a concedere pochissimo in quel segmento. Interessante il dato sulle palle inattive: difese reattive sui piazzati e, per i brianzoli, nessun rigore segnato o subito finora. Spiccano i protagonisti: John Yeboah è tra i migliori uomini-assist del torneo, mentre il difensore Armando Izzo incide spesso in zona gol. In sintesi, gara di alta intensità tra due squadre compatte: possesso propositivo, pressioni efficaci (PPDA basso del Venezia), fisicità e qualità nelle corsie renderanno ogni episodio potenzialmente decisivo.
- Precedenti: il Venezia ha vinto 13 delle 30 sfide di Serie B contro il Monza (5N, 12P); nel 2021 finì 4-1 per i lagunari.
- Penalità: il Monza non ha ancora né segnato né subito gol su rigore in questo campionato.
- Palle inattive: tra le migliori difese sui piazzati; il Venezia ha concesso 2 reti da fermo, il Monza 3.
- Al Penzo: i brianzoli hanno vinto l’ultima in laguna (2-0 nel 2020), ma non hanno mai infilato due clean sheet di fila in casa del Venezia in B.
- Forma Venezia in casa: cinque vittorie interne consecutive con 14 gol fatti e uno subito.
- Striscia Monza in trasferta: imbattuto da cinque gare esterne (3V, 2N), capace di gestire ritmi e momenti della partita.
- Fascia 46’-60’: entrambe segnano molto a inizio ripresa; il Monza in quel tratto subisce pochissimo.
- Uomini chiave: John Yeboah è tra i migliori assistman della B; Armando Izzo è a un passo da un primato realizzativo per un difensore brianzolo nell’era dati Opta.
Le statistiche stagionali di Venezia e Monza
Numeri a confronto: il Venezia segna di più (26) ma concede leggermente più del Monza (13 vs 10). Possesso palla: 62% Venezia, 54% Monza. Pressione: PPDA 8 per i lagunari (aggressivi), 11 per i brianzoli (più attendisti). Precisione al tiro simile (Venezia 45% tiri nello specchio; Monza 41,2%) e conversione in gol allineata (14,4% vs 14,2%). Clean sheet: 7 a testa, con i portieri Filip Stankovic e Demba Thiam protagonisti.
Focus giocatori: nel Venezia spicca Andrea Adorante (6 gol) davanti a John Yeboah (4G, 5 assist). Enrique Pérez ha 4 assist. Nel Monza guidano Dany Mota (4 gol) e Armando Izzo (3), con Izzo e Dany Mota a quota 2 assist. Gialli: Keita Baldé e Samuele Birindelli (5) i più sanzionati tra i brianzoli. Rossi: John Yeboah e Alfred Duncan per il Venezia; Patrick Ciurria e Armando Izzo per il Monza (1 ciascuno). Clean sheet: Stankovic 7, Thiam 7.
|Venezia
|Monza
|Partite giocate
|15
|15
|Vittorie
|7
|9
|Pareggi
|5
|4
|Sconfitte
|3
|2
|Gol fatti
|26
|21
|Gol subiti
|13
|10
|Possesso palla (%)
|62,0
|54,0
|Tiri in porta
|81
|61
|Accuracy tiri (%)
|45,0
|41,2
|Conversione tiri (%)
|14,44
|14,19
|Clean sheet
|7
|7
|PPDA (pressing)
|8,0
|11,0
|Cartellini gialli (squadra)
|31
|31
|Cartellini rossi (squadra)
|2
|2
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Venezia-Monza e a che ora?
-
Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Venezia-Monza?
-
Allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.
- Chi è l’arbitro di Venezia-Monza?
-
Simone Galipò, con assistenti Cipressa ed Emmanuele; IV Esposito; VAR Di Paolo; AVAR Monaldi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.