Venezia-Napoli, formazioni ufficiali: la decisione di Allegri su Lucca e De Bruyne

Al Penzo gli azzurri ripartono dopo il ko col Villarreal: McTominay torna dal 1', Lucca guida l’attacco. Il Venezia riparte da Nicola dopo l’esonero di Stroppa.

E’ tempo di invertire la rotta e trovare equilibrio per il Napoli di Max Allegri che in quest’inizio di stagione è già alla quarta sconfitta in otto gare. Alle ore 15, gli azzurri sfideranno in trasferta un Venezia in piena emergenza di risultati, reduce da sei sconfitte consecutive in campionato e chiamato a ripartire con Davide Nicola in panchina, al posto dell’esonerato Giovanni Stroppa. Le formazioni ufficiali e le scelte dei tecnici per Venezia-Napoli.

Venezia-Napoli, le formazioni ufficiali

Massimiliano Allegri ridisegna il Napoli con il 3-4-2-1: torna Scott McTominay – che parte titolare al posto di De Bruyne – mentre a Lorenzo Lucca è affidato il compito di guidare il reparto offensivo dal 1′. Il Venezia risponde con il 3-5-2, cercando solidità in mezzo al campo e affidandosi alla coppia formata da Akor Adams e John Yeboah.

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Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Schingtienne; Haps, Basic, Sohm, Kike Perez, Hainaut; Yeboah, Adams. All. Nicola.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Badiashile, Rrahmani, Rafa Marin; Di Lorenzo, Lobotka, Gilmour, Spinazzola; Lang, McTominay; Lucca. All. Allegri.

Napoli, la crisi passa anche dalla Champions

Per il Napoli non è ancora un buon momento. La sconfitta per 3-1 contro il Villarreal ha riacceso le preoccupazioni di inizio stagione. La prestazione europea degli azzurri ha messo in evidenza le difficoltà di una squadra ancora non brillante sotto il piano fisico, nel gioco e nell’equilibrio tra reparti.

La sfida del Penzo diventa quindi un passaggio fondamentale per capire se la squadra di Allegri saprà reagire immediatamente ed evitare la crisi al ridosso della prossima sfida in Champions contro il Bodo Glimt e lo scontro diretto della prossima settimana in campionato contro la Roma.

Venezia, Nicola chiamato a invertire la rotta

In casa lagunare la situazione è ancora più delicata. Il Venezia si presenta all’appuntamento con zero punti in classifica dopo sei giornate, un bilancio che ha portato la società a interrompere il rapporto con Giovanni Stroppa. Il tecnico aveva conquistato la promozione dalla Serie B, ma l’impatto con la massima categoria si è rivelato molto complicato.

La sconfitta per 3-1 sul campo dell’Atalanta ha rappresentato l’ultimo episodio di una partenza senza risultati positivi. Adesso la responsabilità passa a Davide Nicola, chiamato a intervenire soprattutto sulla tenuta difensiva e sulla capacità della squadra di restare in partita nei momenti più difficili.

Il nuovo allenatore riparte dal 3-5-2, un sistema che può garantire maggiore densità in mezzo al campo e permettere ai quinti di accompagnare la manovra. Adams e Yeboah avranno il compito di sfruttare gli spazi concessi dalla difesa napoletana, mentre Basic, Sohm e Kike Perez dovranno assicurare equilibrio e presenza nella zona centrale.

Tra i giocatori da monitorare figurano anche Busio e Franjic, mentre le condizioni di Bella-Kotchap e Thierry Correia restano da valutare. Per il Venezia la partita contro il Napoli rappresenta molto più di una semplice occasione per muovere la classifica: è il primo banco di prova del nuovo corso e un’opportunità per ritrovare fiducia davanti al proprio pubblico.

I precedenti: il Penzo non è un campo semplice per il Napoli

La storia degli scontri diretti a Venezia racconta una sfida meno scontata di quanto possa suggerire la classifica. Nei 13 precedenti ufficiali disputati in casa dei lagunari, il bilancio è di quattro vittorie del Venezia, sette pareggi e appena due successi del Napoli.

L’ultimo confronto al Penzo, nella Serie A 2024-25, si è chiuso sullo 0-0. Per ritrovare l’ultima vittoria del Venezia bisogna invece tornare al campionato di Serie B 2002-03, quando i padroni di casa si imposero per 2-1. Da allora, la squadra lagunare non è più riuscita a segnare contro gli azzurri nelle gare casalinghe considerate dalle statistiche ufficiali.

C’è anche un dato storico che rende ancora più pesante la partenza del Venezia: nell’era dei tre punti a vittoria, la squadra si è ritrovata per la seconda volta in Serie A a quota zero dopo le prime sei giornate. La precedente occasione risaliva alla stagione 2001-02. Nicola è chiamato a evitare che questo avvio si trasformi in una stagione compromessa già nei primi mesi.

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