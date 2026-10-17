Venezia-Napoli, moviola: dubbi sul gol di Adams, il gesto dell’ex Juan Jesus, Stankovic l'aveva già fatto sul rigore

La prova dell’arbitro di Macerata Juan Luca Sacchi al Penzo nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Pomeriggio abbastanza tranquillo per l’arbitro Sacchi che è apparso quasi sempre vicino all’azione nei momenti importanti ed ha diretto la gara con intelligenza. Resta un dubbio sul gol di Adams ma vediamo cosa è successo al Penzo.

Venezia-Napoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Dopo quasi 50′ senza niente da segnalare il primo episodio sospetto arriva al 49′: su lancio lungo di Sohm, Amir Rrahmani controlla malissimo la sfera di testa e viene sopraffatto da Akor Adams, l’attaccante nigeriano che si aiuta prima con una piccola spinta e poi forse con un tocco di mani, di destro batte Meret, complice anche la deviazione di Rrahmani che spiazza il suo portiere.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa ha fatto Juan Jesus

Al 59′ scatto imperioso di Alisson che fa partire un tiro cross destinato ad Hojlund che si trova a due passi dalla porta ma un intervento prodigioso di Juan Jesus, ex di turno, salva sulla linea. Il difensore brasiliano e il bomber sorridono prima dell’angolo, chi felice e chi amaramente. Primo giallo al 61’, è per Basic per simulazione.

Il rigore sbagliato

Al 66′ Hojlund in area vieme agganciato da Moreno che entra in ritardo e lo stende nettamente. Nessun dubbio per l’arbitro, è rigore che il neo-entrato De Bruyne si fa parare da Stankovic. Il portiere del Venezia aveva parato un penalty anche a Romelu Lukaku in Napoli-Venezia del 29 dicembre 2024. All’80’ ammonito Enrique Perez Munoz. Dopo il recupero il risultato non cambia più.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza è Luca Marelli. Il talent di Dazn si sofferma sul gol di Adams e dice: “Il contatto tra Adams e Rrahmani è regolare ma non si capisce bene e se il giocatore del Venezia l’abbia toccata anche col braccio destro”.

Chi è l’arbitro Sacchi

Juan Luca Sacchi, la scelta per Venezia-Napoli, 42 anni, nativo di Macerata, conta oltre 250 apparizioni ufficiali in tutte le competizioni. Nella scorsa stagione ha debuttato maluccio in Parma-Milan per poi migliorare in Atalanta-Fiorentina e deludere ancora in Udinese-Inter passando così tra vari alti e bassi. Nella scorsa stagione in A ha diretto solo Lazio-Cagliari, Udinese-Bologna, Napoli-Cagliari, Lecce-Pisa, Bologna-Sassuolo, Lecce-Roma e Juve-Pisa dopo essere stato utilizzato solo in B in precedenza. Ultima uscita in A in Sassuolo-Juve.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Palermo e Vecchi con Crezzini IV uomo, Fabbri al Var e Santoro all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Basic, Enrique Perez Munoz.