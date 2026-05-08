Venezia-Palermo 8 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Venezia–Palermo è un big match della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, gara valida per la 38a giornata. I lagunari arrivano in vetta, 1° posto con 79 punti in 37 partite (23 vittorie, 10 pareggi, 4 sconfitte; 75 gol segnati, 31 subiti), mentre i rosanero sono 4° con 72 punti (20 vittorie, 12 pareggi, 5 sconfitte; 61 gol fatti, 31 incassati). Numeri da vertice per entrambe: Venezia dominante in casa, Palermo solido e con tanta organizzazione difensiva. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Venezia-Palermo
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Venezia e Palermo
Le ultime partite giocate
Venezia in grande spolvero, imbattuto nelle ultime cinque e con un attacco prolifico. Palermo in serie positiva, capace di alternare vittorie pesanti e pareggi di gestione: due squadre in forma che arrivano allo scontro diretto con fiducia e continuità di risultati.
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Nelle ultime 5 partite entrambe hanno totalizzato 11 punti. Dettaglio risultati:
- Venezia
Venezia-Juve Stabia 3-1; Virtus Entella-Venezia 1-1; Bari-Venezia 0-3; Venezia-Empoli 2-0; Spezia-Venezia 2-2
- Palermo
Palermo-Avellino 2-0; Frosinone-Palermo 1-1; Palermo-Cesena 2-0; Reggiana-Palermo 1-1; Palermo-Catanzaro 3-2
L’arbitro di Venezia-Palermo
La sfida sarà diretta da Andrea Zanotti. Nella stagione 2025/26 ha arbitrato 14 gare, fischiando 4 rigori e mantenendo una media di 3,8 cartellini a partita (51 gialli, 1 doppio giallo, 2 rossi). Ha segnalato 42 fuorigioco complessivi. Al VAR e AVAR una coppia esperta per supportare le decisioni nei momenti chiave.
- Arbitro: ZANOTTI
- Assistenti: PASSERI – BIANCHINI
- IV: TEGHILLE
- VAR: COSSO
- AVAR: PRENNA
Statistiche interessanti
Venezia e Palermo arrivano a questo incrocio con numeri da alta quota. I veneti hanno già toccato il loro record di punti nell’era dei tre per vittoria e cercano l’allungo definitivo in vetta, spinti da un rendimento casalingo quasi perfetto e da un dominio territoriale marcato: possesso medio altissimo, Field Tilt da capolista e una trama di passaggi fluida e precisa. I rosanero, già certi della 4a piazza, sono una macchina difensiva affidabile: pochi gol incassati, tante gare a porta inviolata e capacità di reggere l’urto anche lontano dal Barbera. Nei precedenti recenti equilibrio e punteggi bassi, con l’andata chiusa sullo 0-0 e la storia che racconta lunghi periodi di imbattibilità tra le due. Occhio ai calci piazzati e alle catene laterali: qui Venezia crea volumi e rifiniture, mentre Palermo punge nei momenti giusti. In vetrina bomber di razza e centrocampisti con doppia cifra tra gol e assist: ingredienti da sfida promozione.
- Dopo lo 0-0 dell’andata, un nuovo pari porterebbe a due segni X consecutivi tra Venezia e Palermo in B per la terza volta nella storia.
- Gli arancioneroverdi hanno vinto 16 delle 18 gare interne: un altro successo li avvicinerebbe a un primato assoluto nell’era a 20 partecipanti.
- Venezia primeggia per possesso medio (circa 64%), sequenze da 10+ passaggi e precisione nei passaggi (oltre l’86%).
- Difese bunker: gol subiti identici in stagione (31 a testa) e tanti clean sheet (15 Venezia, 17 Palermo).
- Attacchi di alto profilo: 75 reti Venezia, 61 Palermo, con esterni e trequarti molto coinvolti nella rifinitura.
- Joel Pohjanpalo guida i lagunari con 24 gol: tra i migliori marcatori stranieri delle ultime 20 stagioni cadette.
- Tra i centrocampisti spiccano Issa Doumbia (7+5) e Antoine Hainaut (5+5): dinamismo e qualità negli ultimi 30 metri.
- L’ultimo precedente in Laguna ha sorriso al Palermo (1-3): i rosanero inseguono il bis esterno consecutivo in casa veneziana.
Le statistiche stagionali di Venezia e Palermo
I dati raccontano un confronto tra stili: Venezia domina per possesso (63,8%), precisione di passaggio (86,5%), intensità del pressing (PPDA 7,5) e volume di tiri in porta (216). Palermo risponde con solidità: 17 clean sheet, stessa tenuta difensiva (31 gol subiti) e pericolosità su palla inattiva. In attacco la differenza la fa la qualità realizzativa dei lagunari (75 gol contro 61).
Focus giocatori. Venezia: capocannoniere Joel Pohjanpalo (24), poi Andrea Adorante (17) e John Yeboah (10). Miglior assist-man John Yeboah (8). Più ammonizioni Gianluca Busio (9), più espulsioni Joël Schingtienne (2). Clean sheet portiere: Filip Stankovic 15. Palermo: miglior uomo-assist Antonio Palumbo (10); tra i marcatori finora spiccano Jérémy Le Douaron (5) e Matteo Brunori (4). Più gialli Mattia Bani (9), tra i rossi una sfilza a quota 1 (Rui Modesto, Filippo Ranocchia, Salim Diakité, Pietro Ceccaroni). Clean sheet portieri: Jesse Joronen 15, Francesco Bardi 5.
|Venezia
|Palermo
|Partite giocate
|37
|37
|Vittorie
|23
|20
|Pareggi
|10
|12
|Sconfitte
|4
|5
|Gol fatti
|75
|61
|Gol subiti
|31
|31
|Clean sheet
|15
|17
|Possesso palla (%)
|63.8
|48.5
|Precisione passaggi (%)
|86.52
|78.10
|Tiri in porta
|216
|169
|PPDA (pressing)
|7.5
|10.9
|Cartellini gialli
|62
|73
|Cartellini rossi
|5
|5
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Venezia-Palermo e a che ora?
-
Venezia-Palermo è valida per la 38a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B.
- Dove si gioca Venezia-Palermo?
-
La partita si gioca allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.
- Chi è l’arbitro di Venezia-Palermo?
-
L’arbitro è Andrea Zanotti, assistenti Passeri e Bianchini; IV uomo Teghille; VAR Cosso; AVAR Prenna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.