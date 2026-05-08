Venezia-Palermo 8 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 38a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Venezia-Palermo.

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Venezia–Palermo è un big match della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, gara valida per la 38a giornata. I lagunari arrivano in vetta, 1° posto con 79 punti in 37 partite (23 vittorie, 10 pareggi, 4 sconfitte; 75 gol segnati, 31 subiti), mentre i rosanero sono 4° con 72 punti (20 vittorie, 12 pareggi, 5 sconfitte; 61 gol fatti, 31 incassati). Numeri da vertice per entrambe: Venezia dominante in casa, Palermo solido e con tanta organizzazione difensiva. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B.

Le ultime partite giocate

Venezia in grande spolvero, imbattuto nelle ultime cinque e con un attacco prolifico. Palermo in serie positiva, capace di alternare vittorie pesanti e pareggi di gestione: due squadre in forma che arrivano allo scontro diretto con fiducia e continuità di risultati.

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Venezia ok x ok ok x Palermo ok x ok x ok

Nelle ultime 5 partite entrambe hanno totalizzato 11 punti. Dettaglio risultati:

Venezia

Venezia-Juve Stabia 3-1; Virtus Entella-Venezia 1-1; Bari-Venezia 0-3; Venezia-Empoli 2-0; Spezia-Venezia 2-2

Palermo

Palermo-Avellino 2-0; Frosinone-Palermo 1-1; Palermo-Cesena 2-0; Reggiana-Palermo 1-1; Palermo-Catanzaro 3-2

L’arbitro di Venezia-Palermo

La sfida sarà diretta da Andrea Zanotti. Nella stagione 2025/26 ha arbitrato 14 gare, fischiando 4 rigori e mantenendo una media di 3,8 cartellini a partita (51 gialli, 1 doppio giallo, 2 rossi). Ha segnalato 42 fuorigioco complessivi. Al VAR e AVAR una coppia esperta per supportare le decisioni nei momenti chiave.

Arbitro: ZANOTTI

Assistenti: PASSERI – BIANCHINI

IV: TEGHILLE

VAR: COSSO

AVAR: PRENNA

Statistiche interessanti

Venezia e Palermo arrivano a questo incrocio con numeri da alta quota. I veneti hanno già toccato il loro record di punti nell’era dei tre per vittoria e cercano l’allungo definitivo in vetta, spinti da un rendimento casalingo quasi perfetto e da un dominio territoriale marcato: possesso medio altissimo, Field Tilt da capolista e una trama di passaggi fluida e precisa. I rosanero, già certi della 4a piazza, sono una macchina difensiva affidabile: pochi gol incassati, tante gare a porta inviolata e capacità di reggere l’urto anche lontano dal Barbera. Nei precedenti recenti equilibrio e punteggi bassi, con l’andata chiusa sullo 0-0 e la storia che racconta lunghi periodi di imbattibilità tra le due. Occhio ai calci piazzati e alle catene laterali: qui Venezia crea volumi e rifiniture, mentre Palermo punge nei momenti giusti. In vetrina bomber di razza e centrocampisti con doppia cifra tra gol e assist: ingredienti da sfida promozione.

Dopo lo 0-0 dell’andata, un nuovo pari porterebbe a due segni X consecutivi tra Venezia e Palermo in B per la terza volta nella storia.

e in B per la terza volta nella storia. Gli arancioneroverdi hanno vinto 16 delle 18 gare interne: un altro successo li avvicinerebbe a un primato assoluto nell’era a 20 partecipanti.

Venezia primeggia per possesso medio (circa 64%), sequenze da 10+ passaggi e precisione nei passaggi (oltre l’86%).

primeggia per possesso medio (circa 64%), sequenze da 10+ passaggi e precisione nei passaggi (oltre l’86%). Difese bunker: gol subiti identici in stagione (31 a testa) e tanti clean sheet (15 Venezia , 17 Palermo ).

, 17 ). Attacchi di alto profilo: 75 reti Venezia , 61 Palermo , con esterni e trequarti molto coinvolti nella rifinitura.

, 61 , con esterni e trequarti molto coinvolti nella rifinitura. Joel Pohjanpalo guida i lagunari con 24 gol: tra i migliori marcatori stranieri delle ultime 20 stagioni cadette.

guida i lagunari con 24 gol: tra i migliori marcatori stranieri delle ultime 20 stagioni cadette. Tra i centrocampisti spiccano Issa Doumbia (7+5) e Antoine Hainaut (5+5): dinamismo e qualità negli ultimi 30 metri.

(7+5) e (5+5): dinamismo e qualità negli ultimi 30 metri. L’ultimo precedente in Laguna ha sorriso al Palermo (1-3): i rosanero inseguono il bis esterno consecutivo in casa veneziana.

Le statistiche stagionali di Venezia e Palermo

I dati raccontano un confronto tra stili: Venezia domina per possesso (63,8%), precisione di passaggio (86,5%), intensità del pressing (PPDA 7,5) e volume di tiri in porta (216). Palermo risponde con solidità: 17 clean sheet, stessa tenuta difensiva (31 gol subiti) e pericolosità su palla inattiva. In attacco la differenza la fa la qualità realizzativa dei lagunari (75 gol contro 61).

Focus giocatori. Venezia: capocannoniere Joel Pohjanpalo (24), poi Andrea Adorante (17) e John Yeboah (10). Miglior assist-man John Yeboah (8). Più ammonizioni Gianluca Busio (9), più espulsioni Joël Schingtienne (2). Clean sheet portiere: Filip Stankovic 15. Palermo: miglior uomo-assist Antonio Palumbo (10); tra i marcatori finora spiccano Jérémy Le Douaron (5) e Matteo Brunori (4). Più gialli Mattia Bani (9), tra i rossi una sfilza a quota 1 (Rui Modesto, Filippo Ranocchia, Salim Diakité, Pietro Ceccaroni). Clean sheet portieri: Jesse Joronen 15, Francesco Bardi 5.

Venezia Palermo Partite giocate 37 37 Vittorie 23 20 Pareggi 10 12 Sconfitte 4 5 Gol fatti 75 61 Gol subiti 31 31 Clean sheet 15 17 Possesso palla (%) 63.8 48.5 Precisione passaggi (%) 86.52 78.10 Tiri in porta 216 169 PPDA (pressing) 7.5 10.9 Cartellini gialli 62 73 Cartellini rossi 5 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Venezia-Palermo e a che ora? Venezia-Palermo è valida per la 38a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B. Dove si gioca Venezia-Palermo? La partita si gioca allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Chi è l’arbitro di Venezia-Palermo? L’arbitro è Andrea Zanotti, assistenti Passeri e Bianchini; IV uomo Teghille; VAR Cosso; AVAR Prenna.