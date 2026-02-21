Venezia-Pescara 21 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Venezia–Pescara è un testa-coda che profuma di big match di classifica al Pier Luigi Penzo: si gioca sabato 21 febbraio 2026 alle 15:00 per la 26a giornata di Serie B. Gli arancioneroverdi sono 1° con 53 punti (16 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 50 gol fatti, 22 subiti), gli abruzzesi 20° con 18 punti (3 vittorie, 9 pareggi, 13 sconfitte; 28 reti segnate, 48 incassate). Per il Venezia occasione per allungare, per il Pescara scontro salvezza ad alta tensione.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Venezia-Pescara
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Venezia e Pescara
Le ultime partite giocate
Forma in chiaroscuro per le due squadre: il Venezia vola con 4 successi nelle ultime 5 e 12 punti raccolti, mentre il Pescara ha invertito la rotta solo nell’ultimo turno dopo un periodo complicato (4 punti nelle ultime 5). Al Penzo, ritmo e qualità veneta contro un Pescara chiamato a massima solidità fuori casa.
|Venezia
|ok
|ok
|ok
|ko
|ok
|Pescara
|ko
|x
|ko
|ko
|ok
Dettaglio degli ultimi risultati:
- Venezia
Mantova-Venezia 2-5; Venezia-Carrarese 2-1; Frosinone-Venezia 1-2; Venezia-Modena 0-2; Cesena-Venezia 0-4
- Pescara
Monza-Pescara 3-0; Pescara-Mantova 2-2; Cesena-Pescara 2-0; Pescara-Catanzaro 0-2; Avellino-Pescara 0-1
L’arbitro di Venezia-Pescara
Venezia–Pescara si gioca al Pier Luigi Penzo di Venezia sabato 21 febbraio 2026 alle 15:00. Dirige il signor Alberto Ruben Arena; assistenti Fontemurato e Belsanti, IV ufficiale Zanotti. Al VAR Monaldi, AVAR Del Giovane. In questa stagione Arena ha diretto 4 gare in B: 16 gialli, 0 rossi e nessun rigore assegnato; media di 4 ammonizioni a partita, 114 falli fischiati e 21 fuorigioco.
- Arbitro: ARENA
- Assistenti: FONTEMURATO – BELSANTI
- IV: ZANOTTI
- VAR: MONALDI
- AVAR: DEL GIOVANE
Informazioni interessanti
La sfida tra Venezia e Pescara racconta una rivalità ricca di equilibrio e strisce curiose. Negli incroci recenti in cadetteria il segno X è stato spesso protagonista e il 2-2 dell’andata ne è l’ultimo esempio. Al Penzo però il fattore campo pesa: i lagunari hanno costruito una lunga imbattibilità interna contro gli abruzzesi, mentre in stagione stanno marciando a ritmo da promozione diretta con numeri da prima della classe. Occhio però alle trappole: il ko interno con il Mantova ha interrotto la serie perfetta casalinga del Venezia e un nuovo scivolone aprirebbe scenari inediti. Dall’altra parte il Pescara arriva con fiducia dopo il colpo ad Avellino e sogna la prima mini-striscia vincente dopo anni. Sul piano dei singoli, fari su Andrea Adorante, già a segno all’andata, e su Gastón Brugman, che in passato ha punito i veneti: dettagli che possono indirizzare una partita dove gli episodi e le palle inattive peseranno molto, tra intensità a centrocampo e ricerca della profondità.
- Negli ultimi 11 confronti di Serie B tra Venezia e Pescara si contano 7 pareggi e 2 vittorie per parte: equilibrio puro, compreso il 2-2 dell’andata.
- Il Venezia, dopo due ko interni agli albori della rivalità, è imbattuto da 12 gare casalinghe contro il Pescara (6V, 6N): al Penzo è una piccola fortezza.
- Laguna a vele spiegate: 53 punti in 25 turni è il miglior avvio del Venezia in B nell’era dei 3 punti; con questo passo, le capolista storicamente arrivano in fondo.
- Allerta cadute: dopo lo 0-2 col Mantova alla 24a, il Venezia rischia due ko interni di fila in B per la prima volta dal 2022.
- Segnali di risveglio: il Pescara dopo l’1-0 ad Avellino può centrare due successi di fila in B come non accadeva dal gennaio-febbraio 2020.
- Andrea Adorante è l’unico tra i lagunari attuali ad aver già colpito il Pescara in B (aprì il 2-2 dell’andata) ed è a quota 12 reti stagionali.
- Gastón Brugman ha già segnato due volte al Venezia in B (2018/19): dopo il gol di Avellino, insegue il bis consecutivo in campionato.
Le statistiche stagionali di Venezia e Pescara
Numeri a confronto: il Venezia abbina volume offensivo (50 gol) a solidità (22 subiti), possesso alto (62,4%) e pressione feroce (PPDA 7,9). Il Pescara soffre dietro (48 gol incassati) ma ha discrete percentuali al tiro (41,5% di tiri nello specchio) e pericolosità sulle corsie. Nei fondamentali: precisione passaggi 86,4% per il Venezia contro l’80,2% abruzzese; 10 clean sheet di squadra per i lagunari contro 2 del Pescara.
Focus giocatori: nel Venezia guida Andrea Adorante (12 gol), bene anche John Yeboah (8) e Gianluca Busio (6). Assist-man: John Yeboah (7) davanti a Enrique Pérez (4). Più ammoniti: primato a quota 6 per Enrique Pérez e Michael Svoboda; espulsioni: record condiviso a 1 (John Yeboah, Michael Svoboda, Alfred Duncan, Antonio Manuel Casas Marín, Joël Schingtienne). Tra i pali, Filip Stankovic a 10 clean sheet. Nel Pescara top scorer a pari merito Giacomo Olzer e Antonio Di Nardo (5), assist leader Gaetano Letizia (4). Più ammoniti: Davide Bettella, Riccardo Brosco e Luca Valzania (5); espulsi: record condiviso a 1 (Giacomo Olzer, Riccardo Brosco, Andrea Cagnano). Il portiere Sebastiano Desplanches ha firmato 1 clean sheet.
|Venezia
|Pescara
|Partite giocate
|25
|25
|Vittorie
|16
|3
|Pareggi
|5
|9
|Sconfitte
|4
|13
|Gol fatti
|50
|28
|Gol subiti
|22
|48
|Possesso palla (%)
|62,4
|49,1
|Tiri totali
|303
|270
|Tiri in porta
|142
|112
|Precisione tiro (%)
|46,86
|41,48
|Clean sheet
|10
|2
|Cartellini gialli
|47
|50
|Cartellini rossi
|4
|2
|PPDA (pressione, più basso = meglio)
|7,9
|11,0
|Precisione passaggi (%)
|86,42
|80,21
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Venezia-Pescara e a che ora?
-
Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Venezia-Pescara?
-
Allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.
- Chi è l’arbitro di Venezia-Pescara?
-
Arbitra Alberto Ruben Arena, assistenti Fontemurato e Belsanti, IV Zanotti, VAR Monaldi, AVAR Del Giovane.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.