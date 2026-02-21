Venezia-Pescara 21 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 26a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Venezia-Pescara

Venezia–Pescara è un testa-coda che profuma di big match di classifica al Pier Luigi Penzo: si gioca sabato 21 febbraio 2026 alle 15:00 per la 26a giornata di Serie B. Gli arancioneroverdi sono 1° con 53 punti (16 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 50 gol fatti, 22 subiti), gli abruzzesi 20° con 18 punti (3 vittorie, 9 pareggi, 13 sconfitte; 28 reti segnate, 48 incassate). Per il Venezia occasione per allungare, per il Pescara scontro salvezza ad alta tensione.

Le ultime partite giocate

Forma in chiaroscuro per le due squadre: il Venezia vola con 4 successi nelle ultime 5 e 12 punti raccolti, mentre il Pescara ha invertito la rotta solo nell’ultimo turno dopo un periodo complicato (4 punti nelle ultime 5). Al Penzo, ritmo e qualità veneta contro un Pescara chiamato a massima solidità fuori casa.

Venezia ok ok ok ko ok Pescara ko x ko ko ok

Dettaglio degli ultimi risultati:

Venezia

Mantova-Venezia 2-5; Venezia-Carrarese 2-1; Frosinone-Venezia 1-2; Venezia-Modena 0-2; Cesena-Venezia 0-4

Pescara

Monza-Pescara 3-0; Pescara-Mantova 2-2; Cesena-Pescara 2-0; Pescara-Catanzaro 0-2; Avellino-Pescara 0-1

L’arbitro di Venezia-Pescara

Venezia–Pescara si gioca al Pier Luigi Penzo di Venezia sabato 21 febbraio 2026 alle 15:00. Dirige il signor Alberto Ruben Arena; assistenti Fontemurato e Belsanti, IV ufficiale Zanotti. Al VAR Monaldi, AVAR Del Giovane. In questa stagione Arena ha diretto 4 gare in B: 16 gialli, 0 rossi e nessun rigore assegnato; media di 4 ammonizioni a partita, 114 falli fischiati e 21 fuorigioco.

Arbitro: ARENA

Assistenti: FONTEMURATO – BELSANTI

– IV: ZANOTTI

VAR: MONALDI

AVAR: DEL GIOVANE

Informazioni interessanti

La sfida tra Venezia e Pescara racconta una rivalità ricca di equilibrio e strisce curiose. Negli incroci recenti in cadetteria il segno X è stato spesso protagonista e il 2-2 dell’andata ne è l’ultimo esempio. Al Penzo però il fattore campo pesa: i lagunari hanno costruito una lunga imbattibilità interna contro gli abruzzesi, mentre in stagione stanno marciando a ritmo da promozione diretta con numeri da prima della classe. Occhio però alle trappole: il ko interno con il Mantova ha interrotto la serie perfetta casalinga del Venezia e un nuovo scivolone aprirebbe scenari inediti. Dall’altra parte il Pescara arriva con fiducia dopo il colpo ad Avellino e sogna la prima mini-striscia vincente dopo anni. Sul piano dei singoli, fari su Andrea Adorante, già a segno all’andata, e su Gastón Brugman, che in passato ha punito i veneti: dettagli che possono indirizzare una partita dove gli episodi e le palle inattive peseranno molto, tra intensità a centrocampo e ricerca della profondità.

Negli ultimi 11 confronti di Serie B tra Venezia e Pescara si contano 7 pareggi e 2 vittorie per parte: equilibrio puro, compreso il 2-2 dell’andata.

e si contano 7 pareggi e 2 vittorie per parte: equilibrio puro, compreso il 2-2 dell’andata. Il Venezia , dopo due ko interni agli albori della rivalità, è imbattuto da 12 gare casalinghe contro il Pescara (6V, 6N): al Penzo è una piccola fortezza.

, dopo due ko interni agli albori della rivalità, è imbattuto da 12 gare casalinghe contro il (6V, 6N): al è una piccola fortezza. Laguna a vele spiegate: 53 punti in 25 turni è il miglior avvio del Venezia in B nell’era dei 3 punti; con questo passo, le capolista storicamente arrivano in fondo.

in B nell’era dei 3 punti; con questo passo, le capolista storicamente arrivano in fondo. Allerta cadute: dopo lo 0-2 col Mantova alla 24a, il Venezia rischia due ko interni di fila in B per la prima volta dal 2022.

rischia due ko interni di fila in B per la prima volta dal 2022. Segnali di risveglio: il Pescara dopo l’1-0 ad Avellino può centrare due successi di fila in B come non accadeva dal gennaio-febbraio 2020.

dopo l’1-0 ad Avellino può centrare due successi di fila in B come non accadeva dal gennaio-febbraio 2020. Andrea Adorante è l’unico tra i lagunari attuali ad aver già colpito il Pescara in B (aprì il 2-2 dell’andata) ed è a quota 12 reti stagionali.

è l’unico tra i lagunari attuali ad aver già colpito il in B (aprì il 2-2 dell’andata) ed è a quota 12 reti stagionali. Gastón Brugman ha già segnato due volte al Venezia in B (2018/19): dopo il gol di Avellino, insegue il bis consecutivo in campionato.

Le statistiche stagionali di Venezia e Pescara

Numeri a confronto: il Venezia abbina volume offensivo (50 gol) a solidità (22 subiti), possesso alto (62,4%) e pressione feroce (PPDA 7,9). Il Pescara soffre dietro (48 gol incassati) ma ha discrete percentuali al tiro (41,5% di tiri nello specchio) e pericolosità sulle corsie. Nei fondamentali: precisione passaggi 86,4% per il Venezia contro l’80,2% abruzzese; 10 clean sheet di squadra per i lagunari contro 2 del Pescara.

Focus giocatori: nel Venezia guida Andrea Adorante (12 gol), bene anche John Yeboah (8) e Gianluca Busio (6). Assist-man: John Yeboah (7) davanti a Enrique Pérez (4). Più ammoniti: primato a quota 6 per Enrique Pérez e Michael Svoboda; espulsioni: record condiviso a 1 (John Yeboah, Michael Svoboda, Alfred Duncan, Antonio Manuel Casas Marín, Joël Schingtienne). Tra i pali, Filip Stankovic a 10 clean sheet. Nel Pescara top scorer a pari merito Giacomo Olzer e Antonio Di Nardo (5), assist leader Gaetano Letizia (4). Più ammoniti: Davide Bettella, Riccardo Brosco e Luca Valzania (5); espulsi: record condiviso a 1 (Giacomo Olzer, Riccardo Brosco, Andrea Cagnano). Il portiere Sebastiano Desplanches ha firmato 1 clean sheet.

Venezia Pescara Partite giocate 25 25 Vittorie 16 3 Pareggi 5 9 Sconfitte 4 13 Gol fatti 50 28 Gol subiti 22 48 Possesso palla (%) 62,4 49,1 Tiri totali 303 270 Tiri in porta 142 112 Precisione tiro (%) 46,86 41,48 Clean sheet 10 2 Cartellini gialli 47 50 Cartellini rossi 4 2 PPDA (pressione, più basso = meglio) 7,9 11,0 Precisione passaggi (%) 86,42 80,21

FAQ Quando si gioca Venezia-Pescara e a che ora? Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Venezia-Pescara? Allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Chi è l’arbitro di Venezia-Pescara? Arbitra Alberto Ruben Arena, assistenti Fontemurato e Belsanti, IV Zanotti, VAR Monaldi, AVAR Del Giovane.