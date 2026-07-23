La neopromossa ha speso 22 milioni di euro per il centravanti nigeriano del Siviglia concludendo una delle operazioni più impegnative dell’estate 2026

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

In una serie A sempre più povera e a corto di mezzi economici, il Venezia si scopre una potenza: l’acquisto di Akor Adams, centravanti nigeriano prelevato dal Siviglia, è una delle operazioni di mercato più costose dell’estate 2026. E racconta anche come è cambiato il campionato italiano.

Venezia, 22 milioni per Adams del Siviglia

Il piano del Venezia per scendere dall’ascensore che l’ha ripetutamente portato su e giù dalla serie A alla B negli ultimi anni è chiaro: investire ora in maniera importante sul mercato in questa estate per mettere a disposizione del tecnico Giovanni Stroppa una squadra in grado di centrare la salvezza, ma anche di crescere nei prossimi anni. In quest’ottica rientra l’investimento da 22 milioni di euro fatto su Akor Adams, 26enne centravanti nigeriano che ha firmato 10 gol e 4 assist in 32 presenze nella scorsa Liga, con la maglia del Siviglia, e che vanta anche 6 gol in 15 presenze con la sua Nazionale. Un acquisto che, però, racconta anche il declino economico della serie A.

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Venezia-Adams, operazione da top club in serie A

L’operazione conclusa dal Venezia sulla base di 16 milioni di euro più altri 6 di bonus, infatti, non solo è il colpo più costoso della storia del club lagunare, ma entra al 7° posto tra gli acquisti più dispendiosi di una serie A sempre più povera e incapace di competere con gli altri campionati europei per i giocatori migliori. Ad oggi sono costati più di Adams soltanto Gonçalo Ramos (comprato dal Milan per 74 milioni di euro), Nico Paz (Como, 66 milioni), Arthur Atta (Fiorentina, 35 milioni), Christ Inao Oulai (Fiorentina, 30 milioni), Mario Gila (Milan, 30 milioni) e Aleksandar Stankovic (Inter, 23 milioni).

Al momento, top club come Juventus, Napoli e Roma – frenate anche dalle spese dei riscatti dei prestiti della scorsa stagione – non hanno ancora investito su un nuovo giocatore una cifra simile a quella del Venezia.

Il Venezia è il nuovo Como?

In piccolo, la strategia del Venezia sembra imitare quella attuata dal Como negli ultimi anni. I lagunari hanno già speso 30 milioni sul mercato – anche grazie alla cessione di Issa Doumbia allo Sporting per 25 milioni – dimostrando che in una serie A con sempre meno mezzi basta davvero poco per riuscire a diventare competitivi sul mercato. Vedremo se la squadra di Giovanni Stroppa riuscirà a emulare quella di Cesc Fabregas anche in termini di risultati.