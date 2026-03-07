Venezia-Reggiana 7 marzo 2026: orario, arbitro e statistiche

Serie B 2025-26, 29a giornata. Statistiche, numeri e curiosità per capire la partita Venezia-Reggiana: orario, arbitro, forma recente e confronto squadra per squadra.

Venezia–Reggiana accende la 29a giornata di Serie B 2025-26: si gioca sabato 7 marzo 2026 alle 17:15 al Pier Luigi Penzo di Venezia. Testa-coda con la capolista Venezia 1ª con 60 punti (18 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte; 58 gol fatti, 25 subiti) che sfida una Reggiana in cerca di ossigeno al 15° posto con 29 punti (7 vittorie, 8 pareggi, 13 sconfitte; 29 gol segnati, 40 incassati). Tra corsa promozione e lotta salvezza, è una gara che pesa per obiettivi opposti e morale.

Le ultime partite giocate

Venezia in spinta: quattro risultati utili nelle ultime cinque e attacco prolifico. Reggiana altalenante ma capace di colpi esterni, con solidità a tratti e qualche blackout. Nel parziale recente la capolista ha raccolto 10 punti contro gli 8 dei granata: trend che racconta di un confronto meno scontato di quanto dica la classifica.

Venezia ko ok ok x ok Reggiana ok x x ok ko

Dettaglio ultime 5:

Venezia

Venezia-Modena 0-2; Cesena-Venezia 0-4; Venezia-Pescara 3-2; Südtirol-Venezia 1-1; Venezia-Avellino 4-0

Reggiana

Reggiana-Mantova 1-0; Empoli-Reggiana 1-1; Reggiana-Avellino 1-1; Spezia-Reggiana 0-1; Reggiana-Südtirol 0-4

L’arbitro di Venezia-Reggiana

Venezia–Reggiana si gioca al Pier Luigi Penzo di Venezia; arbitro designato è Daniele Chiffi. Al VAR ci sarà Prontera. In questa Serie B 2025-26 Chiffi ha diretto 2 gare: 0 rigori concessi, 7 cartellini gialli, nessun rosso (media 3,5 gialli a partita). Direzione di gara solida, pochi interventi massimi e uso misurato dei cartellini.

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: PRETI – FONTANI

– IV: DIOP

VAR: PRONTERA

AVAR: PAGANESSI

Informazioni interessanti

La capolista Venezia sfoggia numeri da big: 58 gol realizzati e una retroguardia solida (25 subiti), spinta da un pressing feroce (PPDA 7,8) e da un possesso medio del 63%. In casa il Penzo è spesso un fortino: 12 vittorie su 14. La Reggiana risponde con organizzazione e capacità di restare in partita: possesso medio 42,9%, 12 punti recuperati da svantaggio e 7 clean sheet complessivi, segno di una squadra che sa soffrire. Fuori casa i granata hanno alternato prove robuste a passaggi a vuoto (3 vittorie, 3 pari, 8 ko), ma restano pericolosi sulle ripartenze e nelle palle inattive. I riflettori vanno sui protagonisti: Andrea Adorante ha spinto l’attacco arancioneroverde, mentre Manolo Portanova è il riferimento offensivo granata. In porta, il duello a distanza tra Filip Stankovic (11 clean sheet) ed Edoardo Motta (5) può indirizzare l’inerzia. Disciplina e fisicità? Reggiana più irruenta (65 gialli) rispetto al Venezia (51). Con 10 punti nelle ultime 5, gli uomini di casa arrivano col vento in poppa; i granata con 8 punti nel parziale cercano l’aggancio alla tranquillità.

Venezia , miglior attacco del campionato con 58 gol: produzione ampia e distribuita.

, miglior attacco del campionato con 58 gol: produzione ampia e distribuita. Al Penzo il Venezia viaggia forte: 12 vittorie in 14 gare casalinghe.

viaggia forte: 12 vittorie in 14 gare casalinghe. Reggiana combattiva: 12 punti guadagnati da situazione di svantaggio, segnale di resilienza.

combattiva: 12 punti guadagnati da situazione di svantaggio, segnale di resilienza. Pressione alta arancioneroverde: PPDA 7,8 contro 13,6 della Reggiana , indice di baricentro e aggressione differente.

, indice di baricentro e aggressione differente. Possesso palla: 63% Venezia contro 42,9% Reggiana ; ritmi e scenari tattici attesi molto diversi.

contro 42,9% ; ritmi e scenari tattici attesi molto diversi. Tra i pali: Stankovic a quota 11 clean sheet, Motta a 5; duello tra affidabilità e reattività.

a quota 11 clean sheet, a 5; duello tra affidabilità e reattività. Forma recente: 10 punti Venezia nelle ultime 5; 8 per la Reggiana .

nelle ultime 5; 8 per la . Disciplina: 51 gialli Venezia contro 65 Reggiana ; occhio alle interruzioni di gioco.

contro 65 ; occhio alle interruzioni di gioco. Finalizzazione: precisione al tiro simile (47,2% Venezia, 47,1% Reggiana), ma volumi e qualità delle occasioni favoriscono i lagunari.

Le statistiche stagionali di Venezia e Reggiana

Venezia domina per produzione offensiva (58 gol) e tenuta difensiva (25 subiti) con possesso elevato e pressione costante. La Reggiana segna meno (29) e concede di più (40), ma resta in scia grazie a capacità di recupero e solidità sporadica. Nei duelli diretti, il gap emerge in PPDA e rendimento casalingo/esterno: fattori che possono indirizzare ritmo e territorio del match.

Giocatori chiave: per il Venezia il capocannoniere è Andrea Adorante (13), assist-man John Yeboah (7), mentre il più ammonito è Enrique Pérez Muñoz (7). In porta spicca Filip Stankovic (11 clean sheet). Nella Reggiana guida i gol Manolo Portanova (6), miglior assist-man Manuel Marras (4); tra i più sanzionati Andrea Papetti (7 gialli), con espulsioni stagionali per Charlys Matheus Lima Pontes e Andrea Meroni (1 a testa). Tra i pali il riferimento è Edoardo Motta (5 clean sheet).

Venezia Reggiana Partite giocate 28 28 Vittorie 18 7 Pareggi 6 8 Sconfitte 4 13 Gol fatti 58 29 Gol subiti 25 40 Clean sheet 11 7 Possesso palla (%) 63,0 42,9 Precisione tiri (%) 47,21 47,09 PPDA (pressione) 7,8 13,6 Cartellini gialli 51 65 Cartellini rossi 4 2 Capocannoniere Andrea Adorante 13 Manolo Portanova 6 Top assistman John Yeboah 7 Manuel Marras 4 Portiere (clean sheet) Filip Stankovic 11 Edoardo Motta 5

FAQ Quando si gioca Venezia-Reggiana e a che ora è il calcio d’inizio? Sabato 7 marzo 2026 alle ore 17:15 (Serie B 2025-26, 29a giornata). Dove si gioca Venezia-Reggiana? Allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Chi è l’arbitro di Venezia-Reggiana? L’arbitro è Daniele Chiffi; assistenti Preti e Fontani, IV Diop, VAR Prontera, AVAR Paganessi.