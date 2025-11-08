Venezia-Sampdoria 8 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 12a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Venezia-Sampdoria

Venezia-Sampdoria è la sfida della 12a giornata di Serie B 2025-26. Si gioca al Pier Luigi Penzo di Venezia l’8 novembre 2025, calcio d’inizio alle 19:30. In classifica il Venezia è 6° con 16 punti (11 gare: 4 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte; 17 gol fatti, 11 subiti), mentre la Sampdoria è 20ª a quota 7 (11 gare: 1 vittoria, 4 pareggi, 6 sconfitte; 10 gol fatti, 16 incassati). Al Penzo si annuncia una partita che pesa per ambizioni differenti: consolidare la zona alta per i lagunari, risalire per i blucerchiati.

Le ultime partite giocate

Venezia e Sampdoria arrivano al confronto con trend diversi: i lagunari hanno raccolto 7 punti nelle ultime 5, i blucerchiati 5.

Venezia ok x ko ok ko Sampdoria ok ko x x ko

Nelle ultime 5 di campionato il Venezia ha totalizzato 7 punti; la Sampdoria ne ha raccolti 5. Dettaglio:

Venezia

Venezia-Frosinone 3-0; Empoli-Venezia 1-1; Carrarese-Venezia 3-2; Venezia-Südtirol 3-0; Catanzaro-Venezia 2-1

Sampdoria

Sampdoria-Pescara 4-1; Virtus Entella-Sampdoria 3-1; Sampdoria-Frosinone 1-1; Empoli-Sampdoria 1-1; Sampdoria-Mantova 0-1

L’arbitro di Venezia-Sampdoria

Venezia-Sampdoria sarà diretta da Claudio Giuseppe Allegretta. Nella Serie B 2025/26 ha arbitrato 5 gare: media 4,0 ammonizioni a partita (20 gialli totali), 0 espulsioni e 2 rigori concessi; 137 falli fischiati e 14 offside. Al VAR designato Santoro.

Arbitro: ALLEGRETTA

Assistenti: Di Gioia – Grasso

IV: Nigro

VAR: Santoro

AVAR: Di Vuolo

Statistiche interessanti

Una sfida che racconta molto della stagione: il Venezia vola al Penzo (4 successi su 5 gare interne finora) e ha spesso sorriso contro la Sampdoria negli incroci recenti, compreso il pirotecnico 5-3 dell’ultimo precedente lagunare in B. I blucerchiati, invece, cercano lo scatto lontano da casa dopo una lunga astinenza esterna che pesa sulla classifica. Occhio alla varietà offensiva arancioneroverde, con tanti marcatori diversi, e alle punte: Andrea Adorante è l’uomo del momento tra i locali, mentre Massimo Coda resta minaccia costante in trasferta e ha già lasciato il segno più volte contro i lagunari.

Negli ultimi cinque incroci tra Venezia e Sampdoria tra A e B: 3 successi lagunari, 1 pareggio e 1 sconfitta.

e tra A e B: 3 successi lagunari, 1 pareggio e 1 sconfitta. Al Penzo l’ultimo precedente in B è stato un festival del gol: Venezia – Sampdoria 5-3 (14 gennaio 2024). In casa, i lagunari sono imbattuti in 6 delle ultime 7 contro i blucerchiati.

l’ultimo precedente in B è stato un festival del gol: – 5-3 (14 gennaio 2024). In casa, i lagunari sono imbattuti in 6 delle ultime 7 contro i blucerchiati. Venezia fortino interno: 4 vittorie nelle prime 5 in casa in questa Serie B; a caccia del quinto squillo su sei.

fortino interno: 4 vittorie nelle prime 5 in casa in questa Serie B; a caccia del quinto squillo su sei. Sampdoria , mal di trasferta: nessuna vittoria nelle ultime 19 gare esterne di regular season in B.

, mal di trasferta: nessuna vittoria nelle ultime 19 gare esterne di regular season in B. Distribuzione del gol: il Venezia vanta il numero più alto di marcatori differenti in B (11); la Sampdoria è tra le squadre con meno (5).

vanta il numero più alto di marcatori differenti in B (11); la è tra le squadre con meno (5). Andrea Adorante : 21 reti in B dall’inizio dello scorso torneo; contro la Sampdoria ha già timbrato una doppietta in carriera.

: 21 reti in B dall’inizio dello scorso torneo; contro la ha già timbrato una doppietta in carriera. Massimo Coda: 9 delle sue ultime 13 reti in B con la Sampdoria sono arrivate in trasferta; 6 gol in 13 sfide al Venezia in carriera.

Le statistiche stagionali di Venezia e Sampdoria

Il Venezia abbina controllo e pericolosità: possesso medio al 62,1% e 17 reti segnate in 11 gare, con precisione al tiro del 41,9%. La Sampdoria è più verticale (possesso 49,8%), produce 115 tiri ma converte meno (accuracy 35,7%) e subisce di più: 16 gol incassati contro gli 11 dei lagunari. Spiccano Andrea Adorante e Massimo Coda a quota 4 gol, mentre per gli assist guidano Enrique Pérez Muñoz (3) e Simone Pafundi (2).

Venezia Sampdoria Partite giocate 11 11 Numero di partite vinte 4 1 Numero di partite perse 3 6 Numero di partite pareggiate 4 4 Gol totali segnati 17 10 Gol totali subiti 11 16 Media gol subiti per partita 1,0 1,5 Percentuale possesso palla 62,1 49,8 Tiri nello specchio della porta 49 41 Percentuale di tiri in porta 41,9 35,7 Numero totale di cartellini gialli 22 19 Numero totale di cartellini rossi 2 2 Capocannoniere Adorante 4 Coda 4 Top assistman Enrique Pérez Muñoz 3 Simone Pafundi 2 Giocatore più falloso Issa Doumbia 25 Liam Henderson 28 Giocatore più presente Gianluca Busio 11 Alessandro Pio Riccio 11 Giocatore con più minuti Filip Stankovic 990 Alessandro Pio Riccio 884

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Venezia-Sampdoria? Sabato 8 novembre 2025 alle ore 19:30. Dove si gioca Venezia-Sampdoria? Allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Chi è l’arbitro di Venezia-Sampdoria? Claudio Giuseppe Allegretta; assistenti Di Gioia e Grasso; IV uomo Nigro; VAR Santoro; AVAR Di Vuolo.