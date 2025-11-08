Venezia-Sampdoria 8 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Venezia-Sampdoria è la sfida della 12a giornata di Serie B 2025-26. Si gioca al Pier Luigi Penzo di Venezia l’8 novembre 2025, calcio d’inizio alle 19:30. In classifica il Venezia è 6° con 16 punti (11 gare: 4 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte; 17 gol fatti, 11 subiti), mentre la Sampdoria è 20ª a quota 7 (11 gare: 1 vittoria, 4 pareggi, 6 sconfitte; 10 gol fatti, 16 incassati). Al Penzo si annuncia una partita che pesa per ambizioni differenti: consolidare la zona alta per i lagunari, risalire per i blucerchiati.
Le ultime partite giocate
Venezia e Sampdoria arrivano al confronto con trend diversi: i lagunari hanno raccolto 7 punti nelle ultime 5, i blucerchiati 5.
|Venezia
|ok
|x
|ko
|ok
|ko
|Sampdoria
|ok
|ko
|x
|x
|ko
Nelle ultime 5 di campionato il Venezia ha totalizzato 7 punti; la Sampdoria ne ha raccolti 5. Dettaglio:
- Venezia
Venezia-Frosinone 3-0; Empoli-Venezia 1-1; Carrarese-Venezia 3-2; Venezia-Südtirol 3-0; Catanzaro-Venezia 2-1
- Sampdoria
Sampdoria-Pescara 4-1; Virtus Entella-Sampdoria 3-1; Sampdoria-Frosinone 1-1; Empoli-Sampdoria 1-1; Sampdoria-Mantova 0-1
L’arbitro di Venezia-Sampdoria
Venezia-Sampdoria sarà diretta da Claudio Giuseppe Allegretta. Nella Serie B 2025/26 ha arbitrato 5 gare: media 4,0 ammonizioni a partita (20 gialli totali), 0 espulsioni e 2 rigori concessi; 137 falli fischiati e 14 offside. Al VAR designato Santoro.
- Arbitro: ALLEGRETTA
- Assistenti: Di Gioia – Grasso
- IV: Nigro
- VAR: Santoro
- AVAR: Di Vuolo
Statistiche interessanti
Una sfida che racconta molto della stagione: il Venezia vola al Penzo (4 successi su 5 gare interne finora) e ha spesso sorriso contro la Sampdoria negli incroci recenti, compreso il pirotecnico 5-3 dell’ultimo precedente lagunare in B. I blucerchiati, invece, cercano lo scatto lontano da casa dopo una lunga astinenza esterna che pesa sulla classifica. Occhio alla varietà offensiva arancioneroverde, con tanti marcatori diversi, e alle punte: Andrea Adorante è l’uomo del momento tra i locali, mentre Massimo Coda resta minaccia costante in trasferta e ha già lasciato il segno più volte contro i lagunari.
- Negli ultimi cinque incroci tra Venezia e Sampdoria tra A e B: 3 successi lagunari, 1 pareggio e 1 sconfitta.
- Al Penzo l’ultimo precedente in B è stato un festival del gol: Venezia–Sampdoria 5-3 (14 gennaio 2024). In casa, i lagunari sono imbattuti in 6 delle ultime 7 contro i blucerchiati.
- Venezia fortino interno: 4 vittorie nelle prime 5 in casa in questa Serie B; a caccia del quinto squillo su sei.
- Sampdoria, mal di trasferta: nessuna vittoria nelle ultime 19 gare esterne di regular season in B.
- Distribuzione del gol: il Venezia vanta il numero più alto di marcatori differenti in B (11); la Sampdoria è tra le squadre con meno (5).
- Andrea Adorante: 21 reti in B dall’inizio dello scorso torneo; contro la Sampdoria ha già timbrato una doppietta in carriera.
- Massimo Coda: 9 delle sue ultime 13 reti in B con la Sampdoria sono arrivate in trasferta; 6 gol in 13 sfide al Venezia in carriera.
Le statistiche stagionali di Venezia e Sampdoria
Il Venezia abbina controllo e pericolosità: possesso medio al 62,1% e 17 reti segnate in 11 gare, con precisione al tiro del 41,9%. La Sampdoria è più verticale (possesso 49,8%), produce 115 tiri ma converte meno (accuracy 35,7%) e subisce di più: 16 gol incassati contro gli 11 dei lagunari. Spiccano Andrea Adorante e Massimo Coda a quota 4 gol, mentre per gli assist guidano Enrique Pérez Muñoz (3) e Simone Pafundi (2).
|Venezia
|Sampdoria
|Partite giocate
|11
|11
|Numero di partite vinte
|4
|1
|Numero di partite perse
|3
|6
|Numero di partite pareggiate
|4
|4
|Gol totali segnati
|17
|10
|Gol totali subiti
|11
|16
|Media gol subiti per partita
|1,0
|1,5
|Percentuale possesso palla
|62,1
|49,8
|Tiri nello specchio della porta
|49
|41
|Percentuale di tiri in porta
|41,9
|35,7
|Numero totale di cartellini gialli
|22
|19
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|2
|Capocannoniere
|Adorante 4
|Coda 4
|Top assistman
|Enrique Pérez Muñoz 3
|Simone Pafundi 2
|Giocatore più falloso
|Issa Doumbia 25
|Liam Henderson 28
|Giocatore più presente
|Gianluca Busio 11
|Alessandro Pio Riccio 11
|Giocatore con più minuti
|Filip Stankovic 990
|Alessandro Pio Riccio 884
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Venezia-Sampdoria?
-
Sabato 8 novembre 2025 alle ore 19:30.
- Dove si gioca Venezia-Sampdoria?
-
Allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.
- Chi è l’arbitro di Venezia-Sampdoria?
-
Claudio Giuseppe Allegretta; assistenti Di Gioia e Grasso; IV uomo Nigro; VAR Santoro; AVAR Di Vuolo.
