Venezia sogna e punta in alto dopo il ritorno in A: acquisti record, il colpo Adams e il nuovo stadio

Gli arancioneroverdi si presentano ai tifosi in vista del ritorno in Serie A. Stroppa chiede una rosa più corta e fissa il traguardo salvezza.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Venezia ha alzato ufficialmente il sipario sulla stagione del ritorno in Serie A. A Ca’ Venezia, quartier generale del club, squadra, dirigenza e proprietà hanno incontrato i tifosi in una serata che ha segnato l’inizio del nuovo campionato. L’entusiasmo non manca dopo la promozione conquistata, ma l’obiettivo resta ben chiaro: conquistare la salvezza e costruire un progetto destinato a durare negli anni. Intanto il mercato continua a muoversi, con dieci acquisti già conclusi e altri possibili cambiamenti nelle prossime settimane.

Un mercato ambizioso per restare in Serie A

Il Venezia si è presentato con un volto profondamente rinnovato. Il direttore sportivo Filippo Antonelli ha già portato in laguna dieci nuovi giocatori, confermando la volontà della società di affrontare la Serie A con una rosa più competitiva rispetto al passato. Il nome più atteso è quello di Akor Adams, arrivato dopo l’esperienza al Siviglia e diventato l’acquisto più costoso nella storia del club grazie a un investimento da circa 23 milioni di euro. Durante la serata è stato inoltre ufficializzato anche l’arrivo del difensore argentino Matias Moreno dalla Fiorentina, un altro tassello per rafforzare il reparto arretrato.

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Stroppa: “Conta il lavoro, l’obiettivo è salvarsi”

Tra i più applauditi dal pubblico c’è stato Giovanni Stroppa, protagonista della promozione e pronto a guidare gli arancioneroverdi anche nella massima serie. Il tecnico ha invitato tutti a mantenere equilibrio ed entusiasmo nella giusta misura, ricordando che il percorso sarà impegnativo. La priorità, ha spiegato, è continuare a lavorare con intensità durante la preparazione per arrivare pronti all’esordio del 23 agosto contro il Lecce. Il traguardo stagionale resta la permanenza in Serie A, da conquistare attraverso la crescita del gruppo e la solidità della squadra.

Una rosa da sfoltire prima dell’inizio del campionato

Se da un lato il mercato in entrata è stato particolarmente ricco, dall’altro la società dovrà intervenire anche sulle uscite. Attualmente Stroppa ha a disposizione ben 44 giocatori, un numero ritenuto eccessivo per affrontare la stagione. L’allenatore ha già fatto capire che preferirebbe lavorare con un organico di circa 28 elementi, così da gestire meglio allenamenti e rotazioni. Nelle prossime settimane il Venezia sarà quindi chiamato a definire diverse cessioni e prestiti per alleggerire la rosa senza compromettere la competitività del gruppo.

Un progetto che guarda oltre la salvezza

La presentazione della squadra è stata anche l’occasione per ribadire le ambizioni della società. Il direttore sportivo Antonelli ha sottolineato come il Venezia voglia costruire un progetto stabile, investendo non soltanto sul mercato, ma anche sulle infrastrutture e sul settore giovanile. La proprietà continua infatti a guardare al futuro con il nuovo stadio previsto nell’area del Bosco dello Sport, un passaggio considerato fondamentale per la crescita del club. L’obiettivo immediato resta la salvezza, ma la sensazione è che il Venezia voglia creare le basi per diventare una presenza sempre più stabile nel campionato di Serie A.