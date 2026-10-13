Fatale il ko con l’Atalanta per il tecnico della promozione: zero punti in 6 giornate dopo un mercato da 45 milioni. I lagunari puntano Nicola, ma tra i candidati c’è anche un ex

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Zero punti dopo sei giornate e un mercato da 45 milioni di euro. Finisce con un esonero l’avventura di Giovanni Stroppa al timone del Venezia. Dopo aver riportato i lagunari nella massima serie, il 58enne tecnico di Mulazzano paga a caro prezzo l’ultima sconfitta subita contro l’Atalanta. Il club presieduto da Francesca Bodie punta tutto su Davide Nicola, l’allenatore delle salvezze impossibili. Ma la lista dei candidati alla panchina degli arancioneroverdi comprende anche altri nomi, tra cui un ex.

Venezia, esonerato Stroppa: i numeri del disastro in Serie A

Le statistiche inchiodano Stroppa. Neppure la lunga pausa per le nazionali è servita al Venezia per imprimere una svolta alla stagione: il 3-1 subito a Bergamo contro l’Atalanta nel posticipo della sesta giornata di Serie A è risultato fatale all’eroe della promozione. Fin qui i veneti le hanno perse tutte, segnando solo 5 gol e subendone ben 16. Ultimo posto e peggior difesa del campionato: dopo i 45 milioni spesi per rinforzare la squadra, le aspettative erano ben altre.

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Di seguito la nota del Venezia:

“Il Venezia FC comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Sotto la sua guida tecnica, il Club ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2025/26, raggiunta al termine di un campionato di Serie BKT vissuto da protagonista. Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde”.

Quarto esonero in Serie A: il 6 porta male a Stroppa

Quarto ribaltone dopo soli sei turni: in Serie A le panchine sono più roventi che mai. Stroppa va ad aggiungersi a Grosso, Tedesco e Cuesta, rispettivamente esonerati da Fiorentina, Bologna e Parma. C’è un dato singolare che riguarda Stroppa: nel 2022/23, dopo la promozione centrata con il Monza, fu sollevato dall’incarico proprio alla sesta giornata. Insomma, una vera e propria maledizione.

Venezia, Davide Nicola in pole: le cinque salvezze in carriera

È vero che in estate il Venezia ha ceduto la stella Doumbia allo Sporting per oltre 20 milioni, ma è altrettanto vero che la proprietà nordamericana ha speso 45 milioni per rivoluzionare l’organico, di cui 30,5 per tre giocatori: Adams dal Siviglia (16), Rrahmani dallo Sparta Praga (7,5) e Bella-Kotchap dal Verona (7). Tanti, forse troppi, i colpi messi a segno.

E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Si puntava al modello Como, ci si ritrova in fondo alla classifica. Ancora fermi a zero punti. La zona salvezza dista 4 lunghezze ed è per questo motivo che serve uno specialista. Chi meglio di Davide Nicola? Ci è già riuscito cinque volte in carriera, da subentrato. Crotone, Genoa, Torino, Salernitana ed Empoli i suoi capolavori: il 53enne di Luserna San Giovanni ci riproverà ancora? Prima va risolto il contratto che lo lega ancora alla Cremonese.

Non solo Nicola: anche un ex nella lista dei candidati

Nelle prossime ore il Venezia annuncerà il nome del sostituto di Stroppa in vista del prossimo match contro il Napoli. Nella lista dei candidati figura anche Paolo Zanetti, che nel 2021/22 riportò gli arancioneroverdi in Serie A dopo un’attesa lunga 19 anni, salvo poi essere esonerato nel corso della stagione successiva con la squadra ultima in classifica. Sullo sfondo Roberto D’Aversa.