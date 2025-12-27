Venezia–Virtus Entella 27 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Venezia–Virtus Entella apre il sabato della 18ª giornata di Serie B: si gioca sabato 27 dicembre 2025 alle 15:00 al Pier Luigi Penzo di Venezia. È una sfida tra alta e bassa classifica: lagunari terzi con 32 punti in 17 gare (9 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 30 gol fatti, 14 subiti), liguri quindicesimi a 16 (3 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte; 16 gol segnati, 25 incassati). Con un Venezia da big e una Virtus Entella in cerca di punti salvezza, il peso specifico della gara è altissimo in Laguna.
Le ultime partite giocate
Il momento racconta due inerzie opposte: il Venezia corre forte, spingendo in casa e colpendo anche in trasferta; la Virtus Entella fatica, soprattutto lontano da Chiavari. Ecco l’andamento delle ultime cinque uscite.
|Venezia
|ok
|ok
|x
|ok
|ok
|Virtus Entella
|x
|ko
|ko
|ko
|x
Nelle ultime 5 il Venezia ha raccolto 13 punti (4V, 1N), la Virtus Entella 2 (0V, 2N, 3P). Dettaglio dei risultati:
- Venezia
Calcio Padova–Venezia 0-2; Venezia–Mantova 3-0; Avellino–Venezia 1-1; Venezia–Monza 2-0; Modena–Venezia 1-2
- Virtus Entella
Virtus Entella–Palermo 1-1; Catanzaro–Virtus Entella 3-2; Virtus Entella–Spezia 0-1; Carrarese–Virtus Entella 3-1; Virtus Entella–Südtirol 1-1
L’arbitro di Venezia–Virtus Entella
Dirige il signor Davide Di Marco. Assistenti Fontani e Catallo, IV ufficiale Frasyniak, VAR Santoro, AVAR Rapuano. Nel 2025/26 Di Marco ha arbitrato 5 gare in Serie B: 1 rigore concesso, 16 ammonizioni, nessun espulso, media di 3,2 cartellini a partita e 17 fuorigioco segnalati. Profilo di direzione tendenzialmente equilibrato, con soglia intervento costante sui contatti a centrocampo.
Informazioni interessanti sul match
La sfida tra Venezia e Virtus Entella arriva nel segno di tendenze nette: i lagunari sono una macchina da punti in casa e segnano tanto su azione, mentre i liguri faticano lontano da Chiavari e soffrono sulle palle inattive. La tradizione recente sorride al Venezia, mai battuto dall’Entella in cadetteria, e il Penzo è un fortino con una striscia aperta da record. Occhio ai singoli: John Yeboah è un fattore per gol e assist e procura tanti cartellini, dall’altra parte Alessandro Debenedetti è uomo momento. Numeri e storia indirizzano il pronostico, ma la Serie B insegna che le sorprese sono dietro l’angolo, specie in un periodo fitto di gare e gestione delle energie: le transizioni, i calci piazzati e la disciplina tattica potrebbero decidere la partita prima ancora del talento.
- Il Venezia non ha mai perso contro la Virtus Entella in Serie B: sei incroci, col bottino che pende dalla parte dei lagunari.
- L’unico colpo esterno ligure a Venezia nell’era dei tre punti risale alla Serie C: 2-0 nel gennaio 2014, ricordo lontano per i biancocelesti.
- Il Penzo è un fortino: il Venezia ha vinto le ultime sei gare casalinghe di B e insegue una serie record di sette successi interni di fila.
- Forma opposta: 16 punti in 6 gare per il Venezia, solo 3 per l’Entella nello stesso arco. Un’onda lunga da un lato, sabbia mobile dall’altro.
- Contrasto di stili: Venezia tra le migliori per gol su azione; Entella ultima per reti su azione e molto vulnerabile sulle palle inattive.
- John Yeboah è tra i più incisivi del torneo: 5 gol e 5 assist, oltre a tanti falli subiti che costano gialli agli avversari.
- Alessandro Debenedetti è caldo: due gol nelle ultime due, fiuto dell’area e attacco alla profondità da tenere d’occhio.
Le statistiche stagionali di Venezia e Virtus Entella
Possesso, precisione e solidità raccontano il vantaggio del Venezia: 61,6% di possesso, 30 gol fatti e 14 subiti in 17 partite, PPDA 8,1 e 8 clean sheet. La Virtus Entella viaggia al 47,4% di possesso, 16 gol segnati e 25 incassati, PPDA 11,6 e 3 clean sheet. In area avversaria i lagunari sono più puliti al tiro (45,6% di tiri nello specchio) e convertono meglio (14,6%) rispetto ai liguri (35,6% e 9,8%). Forte asimmetria anche nel rendimento: Penzo amico del Venezia, trasferte indigeste per l’Entella.
Giocatori chiave: nel Venezia il capocannoniere è Andrea Adorante (7), con John Yeboah a quota 5 gol e 5 assist; più ammoniti Gianluca Busio e Enrique Pérez Muñoz (5), rossi per Yeboah e Alfred Duncan (1). Tra i pali spicca Filip Stankovic con 8 clean sheet. Nella Virtus Entella guida la classifica marcatori il difensore bomber Andrea Tiritiello (6), assist leader Tommaso Fumagalli (3); più ammonito Ivan Marconi (6), rossi per Luca Parodi e Andrea Tiritiello (1). In porta Simone Colombi è a 3 clean sheet.
|Venezia
|Virtus Entella
|Partite giocate
|17
|17
|Punti
|32
|16
|Vittorie
|9
|3
|Pareggi
|5
|7
|Sconfitte
|3
|7
|Gol fatti
|30
|16
|Gol subiti
|14
|25
|Possesso palla (%)
|61,6
|47,4
|Tiri nello specchio
|94
|58
|Precisione al tiro (%)
|45,6
|35,6
|Clean sheet
|8
|3
|PPDA
|8,1
|11,6
|Cartellini gialli
|35
|39
|Cartellini rossi
|2
|2
|Capocannoniere
|Andrea Adorante (7)
|Andrea Tiritiello (6)
|Top assist
|John Yeboah (5)
|Tommaso Fumagalli (3)
FAQ
- Quando si gioca Venezia–Virtus Entella e a che ora è il calcio d’inizio?
-
Sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Venezia–Virtus Entella?
-
Allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.
- Chi è l’arbitro di Venezia–Virtus Entella?
-
Il direttore di gara è Davide Di Marco, assistenti Fontani e Catallo, IV Frasyniak, VAR Santoro, AVAR Rapuano.
