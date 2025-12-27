Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Venezia–Virtus Entella 27 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 18a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Venezia–Virtus Entella: orario, arbitro, forma recente e dati stagionali a confronto.

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

VeneziaVirtus Entella apre il sabato della 18ª giornata di Serie B: si gioca sabato 27 dicembre 2025 alle 15:00 al Pier Luigi Penzo di Venezia. È una sfida tra alta e bassa classifica: lagunari terzi con 32 punti in 17 gare (9 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 30 gol fatti, 14 subiti), liguri quindicesimi a 16 (3 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte; 16 gol segnati, 25 incassati). Con un Venezia da big e una Virtus Entella in cerca di punti salvezza, il peso specifico della gara è altissimo in Laguna.

Le ultime partite giocate

Il momento racconta due inerzie opposte: il Venezia corre forte, spingendo in casa e colpendo anche in trasferta; la Virtus Entella fatica, soprattutto lontano da Chiavari. Ecco l’andamento delle ultime cinque uscite.

Venezia ok ok x ok ok
Virtus Entella x ko ko ko x

Nelle ultime 5 il Venezia ha raccolto 13 punti (4V, 1N), la Virtus Entella 2 (0V, 2N, 3P). Dettaglio dei risultati:

  • Venezia

Calcio Padova–Venezia 0-2; Venezia–Mantova 3-0; Avellino–Venezia 1-1; Venezia–Monza 2-0; Modena–Venezia 1-2

  • Virtus Entella

Virtus Entella–Palermo 1-1; Catanzaro–Virtus Entella 3-2; Virtus Entella–Spezia 0-1; Carrarese–Virtus Entella 3-1; Virtus Entella–Südtirol 1-1

L’arbitro di Venezia–Virtus Entella

Dirige il signor Davide Di Marco. Assistenti Fontani e Catallo, IV ufficiale Frasyniak, VAR Santoro, AVAR Rapuano. Nel 2025/26 Di Marco ha arbitrato 5 gare in Serie B: 1 rigore concesso, 16 ammonizioni, nessun espulso, media di 3,2 cartellini a partita e 17 fuorigioco segnalati. Profilo di direzione tendenzialmente equilibrato, con soglia intervento costante sui contatti a centrocampo.

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Venezia e Virtus Entella arriva nel segno di tendenze nette: i lagunari sono una macchina da punti in casa e segnano tanto su azione, mentre i liguri faticano lontano da Chiavari e soffrono sulle palle inattive. La tradizione recente sorride al Venezia, mai battuto dall’Entella in cadetteria, e il Penzo è un fortino con una striscia aperta da record. Occhio ai singoli: John Yeboah è un fattore per gol e assist e procura tanti cartellini, dall’altra parte Alessandro Debenedetti è uomo momento. Numeri e storia indirizzano il pronostico, ma la Serie B insegna che le sorprese sono dietro l’angolo, specie in un periodo fitto di gare e gestione delle energie: le transizioni, i calci piazzati e la disciplina tattica potrebbero decidere la partita prima ancora del talento.

  • Il Venezia non ha mai perso contro la Virtus Entella in Serie B: sei incroci, col bottino che pende dalla parte dei lagunari.
  • L’unico colpo esterno ligure a Venezia nell’era dei tre punti risale alla Serie C: 2-0 nel gennaio 2014, ricordo lontano per i biancocelesti.
  • Il Penzo è un fortino: il Venezia ha vinto le ultime sei gare casalinghe di B e insegue una serie record di sette successi interni di fila.
  • Forma opposta: 16 punti in 6 gare per il Venezia, solo 3 per l’Entella nello stesso arco. Un’onda lunga da un lato, sabbia mobile dall’altro.
  • Contrasto di stili: Venezia tra le migliori per gol su azione; Entella ultima per reti su azione e molto vulnerabile sulle palle inattive.
  • John Yeboah è tra i più incisivi del torneo: 5 gol e 5 assist, oltre a tanti falli subiti che costano gialli agli avversari.
  • Alessandro Debenedetti è caldo: due gol nelle ultime due, fiuto dell’area e attacco alla profondità da tenere d’occhio.

Le statistiche stagionali di Venezia e Virtus Entella

Possesso, precisione e solidità raccontano il vantaggio del Venezia: 61,6% di possesso, 30 gol fatti e 14 subiti in 17 partite, PPDA 8,1 e 8 clean sheet. La Virtus Entella viaggia al 47,4% di possesso, 16 gol segnati e 25 incassati, PPDA 11,6 e 3 clean sheet. In area avversaria i lagunari sono più puliti al tiro (45,6% di tiri nello specchio) e convertono meglio (14,6%) rispetto ai liguri (35,6% e 9,8%). Forte asimmetria anche nel rendimento: Penzo amico del Venezia, trasferte indigeste per l’Entella.

Giocatori chiave: nel Venezia il capocannoniere è Andrea Adorante (7), con John Yeboah a quota 5 gol e 5 assist; più ammoniti Gianluca Busio e Enrique Pérez Muñoz (5), rossi per Yeboah e Alfred Duncan (1). Tra i pali spicca Filip Stankovic con 8 clean sheet. Nella Virtus Entella guida la classifica marcatori il difensore bomber Andrea Tiritiello (6), assist leader Tommaso Fumagalli (3); più ammonito Ivan Marconi (6), rossi per Luca Parodi e Andrea Tiritiello (1). In porta Simone Colombi è a 3 clean sheet.

Venezia Virtus Entella
Partite giocate 17 17
Punti 32 16
Vittorie 9 3
Pareggi 5 7
Sconfitte 3 7
Gol fatti 30 16
Gol subiti 14 25
Possesso palla (%) 61,6 47,4
Tiri nello specchio 94 58
Precisione al tiro (%) 45,6 35,6
Clean sheet 8 3
PPDA 8,1 11,6
Cartellini gialli 35 39
Cartellini rossi 2 2
Capocannoniere Andrea Adorante (7) Andrea Tiritiello (6)
Top assist John Yeboah (5) Tommaso Fumagalli (3)

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Venezia–Virtus Entella e a che ora è il calcio d’inizio?

Sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15:00.

Dove si gioca Venezia–Virtus Entella?

Allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Chi è l’arbitro di Venezia–Virtus Entella?

Il direttore di gara è Davide Di Marco, assistenti Fontani e Catallo, IV Frasyniak, VAR Santoro, AVAR Rapuano.

Venezia–Virtus Entella 27 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

ENEL

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Parma - Fiorentina
Lecce - Como
Torino - Cagliari
Udinese - Lazio
SERIE B:
Spezia - Pescara
Carrarese - Mantova
Catanzaro - Cesena
Venezia - Virtus Entella
Sampdoria - Reggiana
Empoli - Frosinone
Juve Stabia - Sudtirol
Palermo - Padova
Bari - Avellino

SPORT TREND

WeWALK

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio