Venezia–Virtus Entella 27 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 18a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Venezia–Virtus Entella: orario, arbitro, forma recente e dati stagionali a confronto.

Venezia–Virtus Entella apre il sabato della 18ª giornata di Serie B: si gioca sabato 27 dicembre 2025 alle 15:00 al Pier Luigi Penzo di Venezia. È una sfida tra alta e bassa classifica: lagunari terzi con 32 punti in 17 gare (9 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 30 gol fatti, 14 subiti), liguri quindicesimi a 16 (3 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte; 16 gol segnati, 25 incassati). Con un Venezia da big e una Virtus Entella in cerca di punti salvezza, il peso specifico della gara è altissimo in Laguna.

Le ultime partite giocate

Il momento racconta due inerzie opposte: il Venezia corre forte, spingendo in casa e colpendo anche in trasferta; la Virtus Entella fatica, soprattutto lontano da Chiavari. Ecco l’andamento delle ultime cinque uscite.

Venezia ok ok x ok ok Virtus Entella x ko ko ko x

Nelle ultime 5 il Venezia ha raccolto 13 punti (4V, 1N), la Virtus Entella 2 (0V, 2N, 3P). Dettaglio dei risultati:

Venezia

Calcio Padova–Venezia 0-2; Venezia–Mantova 3-0; Avellino–Venezia 1-1; Venezia–Monza 2-0; Modena–Venezia 1-2

Virtus Entella

Virtus Entella–Palermo 1-1; Catanzaro–Virtus Entella 3-2; Virtus Entella–Spezia 0-1; Carrarese–Virtus Entella 3-1; Virtus Entella–Südtirol 1-1

L’arbitro di Venezia–Virtus Entella

Dirige il signor Davide Di Marco. Assistenti Fontani e Catallo, IV ufficiale Frasyniak, VAR Santoro, AVAR Rapuano. Nel 2025/26 Di Marco ha arbitrato 5 gare in Serie B: 1 rigore concesso, 16 ammonizioni, nessun espulso, media di 3,2 cartellini a partita e 17 fuorigioco segnalati. Profilo di direzione tendenzialmente equilibrato, con soglia intervento costante sui contatti a centrocampo.

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Venezia e Virtus Entella arriva nel segno di tendenze nette: i lagunari sono una macchina da punti in casa e segnano tanto su azione, mentre i liguri faticano lontano da Chiavari e soffrono sulle palle inattive. La tradizione recente sorride al Venezia, mai battuto dall’Entella in cadetteria, e il Penzo è un fortino con una striscia aperta da record. Occhio ai singoli: John Yeboah è un fattore per gol e assist e procura tanti cartellini, dall’altra parte Alessandro Debenedetti è uomo momento. Numeri e storia indirizzano il pronostico, ma la Serie B insegna che le sorprese sono dietro l’angolo, specie in un periodo fitto di gare e gestione delle energie: le transizioni, i calci piazzati e la disciplina tattica potrebbero decidere la partita prima ancora del talento.

Il Venezia non ha mai perso contro la Virtus Entella in Serie B: sei incroci, col bottino che pende dalla parte dei lagunari.

non ha mai perso contro la in Serie B: sei incroci, col bottino che pende dalla parte dei lagunari. L’unico colpo esterno ligure a Venezia nell’era dei tre punti risale alla Serie C: 2-0 nel gennaio 2014, ricordo lontano per i biancocelesti.

Il Penzo è un fortino: il Venezia ha vinto le ultime sei gare casalinghe di B e insegue una serie record di sette successi interni di fila.

ha vinto le ultime sei gare casalinghe di B e insegue una serie record di sette successi interni di fila. Forma opposta: 16 punti in 6 gare per il Venezia , solo 3 per l’ Entella nello stesso arco. Un’onda lunga da un lato, sabbia mobile dall’altro.

, solo 3 per l’ nello stesso arco. Un’onda lunga da un lato, sabbia mobile dall’altro. Contrasto di stili: Venezia tra le migliori per gol su azione; Entella ultima per reti su azione e molto vulnerabile sulle palle inattive.

tra le migliori per gol su azione; ultima per reti su azione e molto vulnerabile sulle palle inattive. John Yeboah è tra i più incisivi del torneo: 5 gol e 5 assist, oltre a tanti falli subiti che costano gialli agli avversari.

è tra i più incisivi del torneo: 5 gol e 5 assist, oltre a tanti falli subiti che costano gialli agli avversari. Alessandro Debenedetti è caldo: due gol nelle ultime due, fiuto dell’area e attacco alla profondità da tenere d’occhio.

Le statistiche stagionali di Venezia e Virtus Entella

Possesso, precisione e solidità raccontano il vantaggio del Venezia: 61,6% di possesso, 30 gol fatti e 14 subiti in 17 partite, PPDA 8,1 e 8 clean sheet. La Virtus Entella viaggia al 47,4% di possesso, 16 gol segnati e 25 incassati, PPDA 11,6 e 3 clean sheet. In area avversaria i lagunari sono più puliti al tiro (45,6% di tiri nello specchio) e convertono meglio (14,6%) rispetto ai liguri (35,6% e 9,8%). Forte asimmetria anche nel rendimento: Penzo amico del Venezia, trasferte indigeste per l’Entella.

Giocatori chiave: nel Venezia il capocannoniere è Andrea Adorante (7), con John Yeboah a quota 5 gol e 5 assist; più ammoniti Gianluca Busio e Enrique Pérez Muñoz (5), rossi per Yeboah e Alfred Duncan (1). Tra i pali spicca Filip Stankovic con 8 clean sheet. Nella Virtus Entella guida la classifica marcatori il difensore bomber Andrea Tiritiello (6), assist leader Tommaso Fumagalli (3); più ammonito Ivan Marconi (6), rossi per Luca Parodi e Andrea Tiritiello (1). In porta Simone Colombi è a 3 clean sheet.

Venezia Virtus Entella Partite giocate 17 17 Punti 32 16 Vittorie 9 3 Pareggi 5 7 Sconfitte 3 7 Gol fatti 30 16 Gol subiti 14 25 Possesso palla (%) 61,6 47,4 Tiri nello specchio 94 58 Precisione al tiro (%) 45,6 35,6 Clean sheet 8 3 PPDA 8,1 11,6 Cartellini gialli 35 39 Cartellini rossi 2 2 Capocannoniere Andrea Adorante (7) Andrea Tiritiello (6) Top assist John Yeboah (5) Tommaso Fumagalli (3)

