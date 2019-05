Venezia vola in semifinale: schiantata Trento in gara-5

Sarà l'Umana Venezia a giocarsi i playoff scudetto della serie A di basket. La formazione veneta è l'ultima iscritta alle semifinali, dopo aver battuto Trento per 87-62 in gara-5.

Durano solo 10 minuti le speranze di Trento: dopo l'equilibrio della prima frazione, l'Aquila viene spazzata via nella seconda frazione, chiusa con soli 10 punti. Dopo l'ultimo vantaggio dei Bianco-neri, a due minuti dalla fine del primo quarto, gli orogranata piazzano il 26-6 di parziale che decide la gara. Gli ospiti riescono a tenere viva leggermente la gara con un parziale di 9-0 a cavallo dell'intervallo lungo, che valgono il -12, ma Venezia reagisce prontamente dilagando ancora di più nella ripresa, toccando anche il +29. La siccità offensiva di Trento viene riassunta dai numeri, impietosi, che condannano gli ospiti: 6/22 dalla lunga distanza, solo 12 canestri da due, e sopratutto solo un punto dalla panchina, sono troppo poco per vincere una gara da dentro-fuori in trasferta.

I quattro ragazzi di coach Buscaglia in doppia cifra non possono nulla contro i 23 punti di Marquez Haynes. Determinante anche Bramos, chirurgico da due ed impreciso da 3, in una serata in cui la Reyer tira con ottime percentuali. Finisce qui l'ottima stagione in rimonta di Trento, mentre continua quella di Venezia, vittoriosa per la seconda volta negli ultimi tre anni contro la Dolomiti. Ogni squadra che ha eliminato Trento ha poi vinto lo scudetto: una curiosità statistica che certamente non può che far sorridere l'Umana.

Articolo in collaborazione con Basketissimo.com

SPORTAL.IT | 27-05-2019 22:47