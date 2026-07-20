Venezuela, a La Guaira si guarda la finale dei Mondiali in un rifugio

A quasi un mese dal sisma, un maxi-schermo tra letti di fortuna

Roma, 20 lug. (askanews) – Oltre un centinaio di venezuelani colpiti dal devastante doppio terremoto del 24 giugno scorso hanno guardato la finale dei Mondiali su un maxi-schermo posizionato in un rifugio per sfollati a La Guaira, lo Stato più colpito dal sisma. Tra letti di fortuna e beni di prima necessità, alcuni hanno festeggiato la vittoria della Spagna, altri, con le maglie dell’Argentina, hanno assistito alla fine del match sconfortati. A quasi un mese dal terremoto si scava ancora tra le macerie per cercare i corpi delle migliaia di vittime: secondo il bilancio ufficiale il sisma ha causato la morte di oltre 5.000 persone.