Ventura alza la voce: "Adesso parlo io"

Dopo aver rescisso il contratto che lo legava alla Nazionale e alla ricerca di una nuova panchina da cui ripartire, Ventura, attraverso le colonne della Gazzetta dello Sport, ha voluto tornare sul flop Mondiale, facendo chiarezza su alcuni punti chiave della sua negativa esperienza azzurra.

"Avevo ereditato l’Italia più anziana degli ultimi 50 anni e la stavo svecchiando con l’inserimento massiccio di giovani: ho fatto esordire 14 giocatori nuovi. Se ci fossimo qualificati questi giovani sarebbero stati inseriti nella lista per il Mondiale dove continuo a credere che l’Italia avrebbe fatto bene. Russia 2018 doveva essere il trampolino di lancio per essere poi tra i favoriti all’Europeo 2020. Tutto aveva un senso e ha funzionato fino alla gara con la Spagna", le parole dell'ex tecnico della Nazionale.

Il 70enne Ventura è tornato a parlare anche della "questione sfiducia". "Nel calcio, come in una azienda, se vieni delegittimato, non conti più, sei un bersaglio, puoi solo sbagliare. Altro episodio che testimonia la voglia di creare confusione. Buffon, Chiellini e Barzagli vennero da me a chiedermi se potevano parlare ai compagni più giovani per spiegare loro il peso della maglia azzurra. Ho detto sì, pensando fosse utile un confronto tra di loro, senza di me. Ma è passato per un am­mutinamento. La traduzione è stata: Ventura è stato sfiducia­ to, comandano i senatori. Cosa più falsa non poteva esserci".

Duro l'attacco alla Federazione: "Io ho allenato, ma non sono mai stato il Ct. Perché quella è una figura istituzionale, che implica il rispetto e il sostegno di chi gira intorno a lui. Già prima della Spagna mandai una email ai vertici della Federazione dicendo che mi sentivo solo, non più al centro di un progetto, senza sostegno. Perché sono rimasto? Me lo chiedo anche io".

Il sogno dell'ex allenatore, tra le altre, di Torino, Cagliari e Napoli è di tornare, il prima possibile, in sella per archiviare il periodo azzurro e ritrovare la passione del campo: "Non sono depresso, sono incazzato nero. Sono carico come una molla e non vedo l'ora di riavere per le mani una squadra per fare calcio". Una battuta anche su Balotelli: “Avrebbe fatto parte dell’Italia che avevo in testa per i Mondiali”.

SPORTAL.IT | 19-06-2018 08:10