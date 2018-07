Ventura crolla: "Non sono un commissario tecnico"

Intervenuto a RMC SPORT, l'ex commissario tecnico della Nazionale Gian Piero Ventura è tornato sull'esperienza azzurra: "Ho capito che non è il mio lavoro, ho bisogno di lavorare tutti i giorni con i giocatori. E' successo qualcosa di inimmaginabile dopo la gara con la Spagna, non ho letto la situazione e ho fatto mille errori".

"Ora raccolgo i cocci, mando un in bocca al lupo a Mancini – continua l'ex tecnico del Torino -, spero trovi giocatori che possano diventare lo zoccolo duro della Nazionale".

Ventura non ha nessuna intenzione di ritirarsi dal mondo del calcio: "Sono arrabbiato ma allo stesso tempo sorpreso, non mi era mai accaduto di essere in attesa, negli ultimi venti anni sono sempre stato in ritiro. Ho una voglia feroce di riprendere e dare delle risposte sul campo, spero accada al più presto".

Quest'anno in Serie A ci saranno Cristiano Ronaldo e Carlo Ancelotti, due fuoriclasse con ruoli decisamente differenti: "Ronaldo non è un messaggio positivo solo per la Juventus, è un affare per tutto il calcio italiano. Il compito di Ancelotti non sarà facile: è difficile superare i numeri di Sarri, deve vincere. Il Napoli ha fatto un'ottima scelta, era l'unico nome che poteva far dimenticare Maurizio".

Immancabile una domanda sulla sua ex squadra, il Torino: "Ci sono i presupposti per far qualcosa di grande, per esempio riprendersi l'Europa. Lo scorso anno c'era già un assetto di squadra che poteva lottare per l'Europa League, forse è mancato qualche gol. Sono convinto che arriverà un altro difensore oltre a Izzo".

L'argomento che sta animando il mercato è il possibile ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus: "Ho letto che è stato lui a chiedere il trasferimento, sono rimasto sorpreso. Avrà certamente le sue motivazioni ma è il capitano del Milan, non so se andrà a buon fine ma riporterebbe grande esperienza ai bianconeri".

La vittoria mondiale della Francia ha fatto sorgere più di qualche domanda ai sostenitori azzurri, che avrebbero certamente voluto sapere dove sarebbe potuta arrivare l'Italia: "Nessuno potrà mai dirlo, ma il campionato ha detto che c'è diversità tra fatti e parole. Tutti dicevano di prendere esempio dalla Germania ma sono usciti al primo turno, stessa cosa per il Brasile. Sicuramente non mi ha sorpreso l'Argentina di Sampaoli, incide molto una delegittimazione, spero che l'Italia possa tornare subito in cima".

SPORTAL.IT | 27-07-2018 16:40