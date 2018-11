Ventura 'demolito' da Valcareggi

In diretta a 'Un Calcio Alla Radio', trasmissione condotta da Umberto Chiariello sulle frequenze di Radio CRC Targato Italia è intervenuto Furio Valcareggi, procuratore di Giaccherini : "Emanuele? Le comiche quell'autogol. Ventura? Io credevo che dopo Rossi che fece quella sceneggiata con Ljajic pensavo di aver visto tutto, invece…"

"Questa non esiste. Questo finisce la partita col Bologna e dice che non viene più. Quando il Chievo ti chiama a meno due e vai, la lotta è per non retrocedere. Ventura la conosco benissimo, ma lui nella sua carriera ha vinto solo in B i campionati".

"Se Ventura retrocede con il Chievo non è un disastro – continua Valcareggi -, come per la Nazionale. Ventura tutti i giorni minacciava di andar via e allora mi chiedo che sei venuto a fare? Se deve smettere? Non so quale sia la sua volontà, ma non so chi lo riprenderà. Forse ha la Cina"

Su Giaccherini: "Faccio il cane e lo difendo, ma io lo porterei davvero sempre se mi dà affidabilità".

L'agente svela poi un retroscena: "Ancelotti? Io a marzo ho saputo che Sarri era stato mandato via e un mio amico che lavora in Inghilterra mi disse 'vedrai che viene a Napoli'. Il presidente aveva deciso di non proseguire con lui . Poi ci sono state un po' di scene. Ancelotti è stato pomiciato in maniera incredibile per andare in Nazionale da Costacurta"

Proprio sulla selezione azzurra: "Se alleni questa Nazionale è dura vincere. Chi vince vuole allenare grandi squadre"

In Italia la Juventus sembra non aver rivali: "Napoli può vincere ? Certo se la Juve si ferma… Oggi arrivare secondi in Italia sarebbe un bel traguardo. La Juve è fortissima. Loro hanno fatto due finali di coppe di campioni, con Cristiano Ronaldo le vincono".

La stagione del Chievo sembra essere compromessa: inchiodata all'ultimo posto in classifica con zero punti (i tre pareggi sono serviti a sanare i punti di penalizzazione), nelle prossime due giornate dovrà affrontare il Napoli al San Paolo e la Lazio in casa.

