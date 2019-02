Ventura esalta Meret: meglio di Donnarumma

La sua ultima avventura in azzurro non è andata proprio benissimo, anzi. Ma Gian Piero Ventura ha un collegamento con un altro azzurro, non quello della nazionale italiana ma quello del Napoli: è stato infatti il primo allenatore dell’era legata al patron Aurelio De Laurentiis. Non fu proprio un successo, anche perché Ventura venne esonerato a gennaio, ma il tecnico conserva comunque ricordi importanti della città partenopea.

Predestinato tra i pali – Intervistato dal sito Tuttonapoli l’ex commissario tecnico dell’Italia ha parlato di uno dei giocatori più interessanti della rosa a disposizione di Carlo Ancelotti, ovvero il portiere Meret. Nonostante un inizio di stagione difficilissimo (Meret è stato operato per un grave infortunio saltando cinque mesi) ha sfoderato prestazioni eccezionali, e di lui Ventura dice: “Lo convocai in nazionale. Il suo problema è che sarà chiuso da Donnarumma che è balzato alla fama immediatamente, ma per caratteristiche Meret non gli è affatto inferiore, anzi, forse è anche meglio”.

Insigne e la Svezia maledetta – Ventura parla anche del famoso caso legato al mancato ingresso in campo di Insigne nella infausta partita di qualificazione al mondiale contro la Svezia: “Non ci fu nessun caso, con lui è un ottimo rapporto. Si tratta di un vero e proprio falso storico”. Sulla partenza di Hamsik verso la Cina invece afferma: “Ha dato tantissimo al Napoli, la società ha fatto bene a lasciarlo partire se questa era la sua volontà. Certo per la squadra sarà una perdita importante perché non era soltanto un giocatore molto valido, ma anche l’anima dello spogliatoio, una figura forte della quale sentiranno la mancanza”.

SPORTEVAI | 14-02-2019 10:05