Ventura stupisce ancora: cambia mestiere

La nuova e giovane Nazionaledi Roberto Mancini sta promettendo bene. L’obiettivo Euro 2020 è ancora lontano, ma dopo le prime titubanze in Nations League, l’aver evitato la retrocessione nel nuovo torneo dell’Uefa e i passi in avanti sul piano del gioco fanno ben sperare e stanno contribuendo a rimuovere l’onta della mancata qualificazione al Mondiale di Russia.

Lo spareggio contro la Svezia resterà tuttavia nella storia del calcio italiano e nella memoria dei tifosi oltre che di coloro che l’hanno vissuta dal campo e dalla panchina. Il riferimento è ovviamente a Gian Piero Ventura, indicato da subito come il principale responsabile del clamoroso flop. Il tecnico genovese ha poi provato a rilanciarsi accettando un anno dopo l’infausta gara di Milano la proposta del Chievo, ma l’avventura in gialloblù è durata lo spazio di quattro partite, prima delle inattese dimissioni.

Se quella in Veneto sarà stata l’ultima esperienza da allenatore di Ventura lo dirà il tempo, ma a quest’ipotesi fa pensare l’indiscrezione lanciata da 'Tuttosport', secondo il quale l’ex ct azzurro starebbe meditando di tornare al Torino. Non come allenatore, per l’appunto, bensì come direttore tecnico. Lo scenario prenderebbe forma in caso di addio ai granata di Gianluca Petrachi, ds del Toro dal gennaio 2010 e nel mirino di diversi grandi club italiani, su tutti la Roma, a caccia dell’erede di Monchi, che ha rescisso il contratto con i giallorossi dopo l’esonero di Di Francesco decidendo poi di tornare al Siviglia.

Il presidente del Torino Urbano Cairo potrebbe sostituire Petrachi con la soluzione interna della promozione di Massimo Bava, attuale capo del settore giovanile, cui affiancare Ventura come una sorta di figura intermedia tra società e squadra. Ipotesi suggestiva che vede come piano alternativo l’arrivo di un direttore sportivo di maggiore esperienza, magari uno tra il sampdoriano Carlo Osti, Pantaleo Corvino della Fiorentina o l’ex milanista Max Mirabelli.



SPORTAL.IT | 26-03-2019 14:55