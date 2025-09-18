Venus Williams e Andrea Preti sposi, rumors e anticipazioni su location esclusiva, chef stellato, vip alle nozze dell'anno

Appuntamento con uno degli eventi più attesi ad Ischia diventata il centro del mondo del tennis e dello showbiz americano e italiano peer questo atteso matrimonio

Nulla può definirsi banale, quando a definire il perimetro entro cui chiudere la potenza, le emozioni e le implicazioni sentimentali è Venus Williams, mito del tennis contemporaneo con sua sorella Serena nonché emblema della comunità afroamericana per la volontà e quanto costruito nei suoi 45 anni. Domani, a Ischia, la tennista statunitense si unisce in matrimonio al suo fidanzato, l’italiano Andrea Preti al quale è legata da un anno e che ha dimostrato di nutrire nei suoi riguardi l’affetto, l’amoree che la stessa campionessa ha condiviso sui social.

Il matrimonio si annuncia uno degli eventi più significativi dell’estate in procinto di tramontare sull’isola verde scelta da entrambi per sigillare un rapporto nato senza il glamour che si poteva immaginare per via della notorietà di entrambi. Ma riguarda pur sempre Venus, un simbolo forte per i valori e la svolta impressa nel tennis come nello sport dalle sorelle Williams.

Il matrimonio tra Venus Williams e Andrea Preti: location

La location selezionata da Venus e Andrea Preti è senza fiato: la cerimonia, da quel che si apprende, si terrà al Faro di Punta Imperatore, un promontorio a picco sul mare e meta indiscutibile degli amanti dell’isola che conserva immutata la sua bellezza ed è raggiungibile solo attraverso un sentiero di 155 scalini scavati nel tufo.

Uno spazio che lascia incantati, per la vista sul Golfo di Napoli e gli odori soffusi e delicati che giungono dal contesto unico in un’isola nota per via della origine vulcanica e che riserva scorci meravigliosi oltre che contesti, nonostante la forte presenza turistica, ancora incontaminati. Pare che sia stata proprio Venus, arrivata ad Ischia che in una visione che anticipò i tempi Angelo Rizzoli rese una meta turistica, a fortissimamente volere che le nozze fossero officiate proprio qui.

Contesto elegante e romantico

Secondo le prime informazioni circolate in passato e riportate dai principali siti di informazione locale, dopo lo scambio delle promesse, gli sposi e i loro ospiti si sposteranno a Lisola, rinomato ristorante gestito dallo chef stellato Nino Di Costanzo e dal pizzaiolo Ivano Veccia.

Ovviamente sarà notevole l’apparato di sicurezza che verrà preparato per la circostanza e che proteggeranno Venus, Andrea e i loro ospiti.

I vip e il primo incontro

La lista dei vip presenti non è stata diffusa, come prevedibile, considerata la popolarità soprattutto di Venus a livello internazionale. Possiamo supporre che saranno presenti sua sorella Serena con il di lei marito Alexis Ohanian, ex protagonisti del tennis femminile e dei vertici ATP e WTA e qualche figura di rilievo come si può immaginare e legata alla famiglia delle due campionesse.

In più i parenti e gli amici dell’ex modello e attore, che ha incontrato e conquistato Venus un anno fa circa nel corso di alcuni eventi che li avevano visti ospiti comuni, a loro volta.

Venus Williams innamorata di Ischia

Pare che, stando a quel che riporta la stampa locale, che Venus abbia soggiornato a Ischia nella meravigliosa località di Sant’Angelo, il villaggio di pescatori divenuto destinazione prediletta e assolutamente pedonalizzata dell’isola verde dove ha soggiornato anche Angela Merkel. Un contesto inimitabile, che ha segnato Venus per il romanticismo.

Gli sposi e le persone più care sono già in loco e dovrebbero consumato una cena molto allegra e piacevole secondo l’agenzia ANSA, alla vigilia della festa di venerdì, che apre a uno degli eventi clou attesi per oggi.