Venus Williams difende Sinner e smonta le accuse: “Tutta una casualità”. Jannik pronto a farsi un bel regalo

Dopo le critiche di Agassi arriva la difesa di Venus Williams in supporto di Jannik Sinner, pronto anche a farsi un bel regalo in Sardegna

La prematura uscita al Roland Garros ha riacceso critiche e accuse nei confronti di Jannik Sinner, in difesa del quale è intervenuta Venus Williams, che ha speso bellissime parole per lui. Nel frattempo il numero 1 si gode i suoi giorni di riposo in Sardegna, dove sarebbe intenzionato ad acquistare anche un villa.

Sinner, il malore al Roland Garros solleva i soliti dubbi

Il malore accusato da Sinner propria quando si apprestava a servire per il match contro Juan Manuel Cerundolo avanti 6-3 6-2 5-1 ha sollevato come ogni volta critiche e dubbi su Jannik, per molti troppo fragile fisicamente e con poca resistenza (soprattutto in condizioni climatiche estreme), per altri colpevole di una programmazione non ideale per avvicinarsi al Roland Garros. Quella che più di tutte torna ciclicamente ad assillare Sinner è certamente l’accusa di scarsa resistenza fisica e incapacità di aggiudicarsi le lunghe battaglie su un campo da tennis come evidenzia anche la statistica che lo ha sempre visto perdere i match durati più di tre ore e cinquanta minuti.

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A difendere Sinner ci pensa Venus Williams

A difendere Sinner dagli attacchi, compreso quello duro di Andre Agassi, ci ha pensato Venus Williams, che ha speso parole al miele per il numero 1 azzurro: “Una delle storie più sorprendenti del torneo è stata Sinner che ha sofferto di, qualunque cosa sia successa in campo, caldo, crampi o altro. Sinner non ha mai vinto un incontro più lungo di tre ore e cinquanta minuti. Le circostanze in cui giocano i tennisti sono incredibili. Quindi si, non ha vinto un match che sia durato così tanto, e quindi? Vince in qualunque altro contesto. Personalmente credo sia casuale più che una statistica reale.

Non erano solo condizioni estreme, ma le ha affrontate a testa alta. Non si è mai arreso, non se n’è mai andato dal campo, non ha mai preso in considerazione di fermarsi. E anche se erano le peggiori circostanze possibili ha dimostrato di saper perdere oltre a vincere bene, di saperlo fare con grazia e portamento”.

Sinner si regala una villa da sogno

Nel frattempo Sinner si sta godendo qualche giorno di relax e riposo in compagna della sua dolce metà Laila Hasanovic all’arcipelago della Maddalena, dove rimarrà fino a sabato per poi fare ritorno a Monaco in occasione del Gp di Formula 1 e poi andare lunedì a Torino per sostenere le visite mediche al J Medical. La presenza di Jannik in Sardegna, stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera, sarebbe dovuta anche alla volontà di Sinner di acquisire una villa di lusso, a testimonianza di quanto si trovi bene sull’isola italiana, meta delle sue vacanze estive negli ultimi tre anni.