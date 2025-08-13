Venus Williams allo US Open grazie a una wild card: Barbie la onora con una bambola e ricorda le battaglie sulla parità di genere

Lo US Open ha concesso una wild card alla maggiore delle sorelle Williams anche per il torneo di singolare, mentre la Barbie ha deciso di onorarla con una nuova bambola

Quella di Venus Williams allo US Open non sarà una semplice comparsata in occasione del nuovo formato del doppio misto, ora molto più vicino a un torneo a esibizione, al quale prenderà parte in coppia con Reilly Opelka. La Venere Nera ha infatti ricevuto una wild card dagli organizzatori anche per il tabellone di singolare, al quale parteciperà dunque per la 24esima volta in carriera. Nel frattempo la celebre casa di giocattoli Mattel ha comunicato che dedicherà alla tennista una nuova Barbie, ricordando tra le motivazioni anche le sue lotte per un equa retribuzione tra donne e uomini nel tennis.

US Open, Venus Williams torna grazie a una wild card

Dopo aver comunicato nelle scorse settimane la presenza di Venus Williams nel nuovo format del doppio misto dello US Open in coppia con Reilly Opelka, oggi mercoledì 13 agosto lo slam statunitense ha annunciato di aver concesso alla sette volte campionessa slam una wild card anche per il torneo di singolare, dopo che nelle scorse settimane aveva disputato il WTA 500 di Washington – dove si era tolta anche la soddisfazione di battere la n°35 al mondo Peyton Stearns – e il 1000 di Cincinnati.

Per la maggiore delle sorelle Williams, che aveva preso parte allo slam statunitense per la prima volta nel 1997 – ben 28 anni fa – e che non vi partecipava dal 2023, si tratta della 24esima presenza allo US Open, dove andrà a caccia della prima vittoria dal 2019-

Tutte le wild card per lo US Open

Oltre a Venus, lo US Open ha annunciato anche le altre 15 wild card per i tabelloni di singolare. Per quanto riguarda gli uomini il Major statunitense ha premiato sei giocatori di casa, Tristan Boyer, Nishesh Basavareddy, Brandon Holt, Emilio Nava, Stefan Dostanic e Darwin Blanch, e due giocatori delle federazioni australiana e francese per uno scambio tra slam, ovvero Tristan Schoolkate e Valentin Royer.

Stessa distribuzione anche tra le donne, con sei statunitensi, Clervie Ngounoue, Julieta Pareta, Caty McNally, Valerie Glozman e Alyssa Ahn, l’australiana Talia Gibson e la francese Caroline Garcia, che disputerà dunque il suo ultimo slam prima di appendere la racchetta al chiodo e ritirarsi dal tennis professionistico.

Venus onorata con una Barbie per le sue lotte sulla parità di retribuzione

Giornata di annunci importanti oggi per Venus. Prima della wild card allo US Open infatti la Mattel aveva ufficializzato l’uscita per ferragosto di un nuovo modello della Barbie in onore proprio della maggiore delle sorelle Williams, ricordando non soltanto i suoi incredibili successi in campo, ma anche quanto si sia spesa nella battaglia per una paritaria retribuzione tra uomini e donne nel tennis e in generale nello sport.