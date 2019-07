Verdasco spegne il sogno di Fabbiano

Si spegne al terzo turno il sogno di Thomas Fabbiano di fare strada nel torneo di Wimbledon. Dopo aver eliminato da sfavorito Tsitsipas e Karlovic il tennista pugliese si è infatti arreso allo spagnolo Fernando Verdasco che si è imposto in tre set accedendo agli ottavi di finale.

I parziali di 6-4, 7-6, 6-4 rendono comunque l’idea di un match combattuto, in cui l’italiano ha pagato emozione e stanchezza, lottando comunque fino alla fine. Per Fabbiano è in arrivo un posto tra i primi 70 del mondo.

Sabato toccherà agli altri due italiani qualificatisi al terzo turno, Matteo Berrettini che affronterà l’argentino Diego Schwartzman e Fabio Fognini contro lo statunitense Tennys Sandgren.



