Serie C, i verdetti: Juve Next Gen record, Arezzo in B, Atalanta ai playoff

L'Arezzo è promosso in Serie B (3-1 alla Torres, che va ai playout col Bra). Juve NG 5^. Ai playoff l'Atalanta Under 23, il Foggia retrocede in D, stop del Trapani

È terminata ieri la stagione regolare in Lega Pro, con le 19 gare in programma nei gironi B e C. L’Arezzo fa festa: è promosso in Serie B. L’Ascoli va ai playoff. Clamoroso a Pesaro: la Samb passa dal 2-1 al 96’ al 2-3 al 99’ e manda la Torres ai playout. Nel girone C, Catania secondo, Salernitana terza, Foggia retrocesso in D e Atalanta U23 ai playoff. I risultati.

Arezzo promosso in B, Torres gelata dalla rimonta Samb

Davanti a 8.000 spettatori, l’Arezzo ha battuto 3-1 la Torres conquistando la promozione diretta in Serie B, a 19 anni di distanza dalla retrocessione subita nel 2007. Comunale in festa per gli amaranto, che hanno vinto il testa a testa con l’Ascoli, battuto ieri a Campobasso da una rete di Gala a metà ripresa (1-0).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tavernelli, al 40’ del primo tempo, ha sbloccato l’incontro, ma a inizio ripresa la Torres ha agguantato il pareggio con Di Stefano. Gelo sugli spalti, ma ci ha pensato Arena, al 10’, a ristabilire le distanze. L’Arezzo ha difeso il vantaggio e in pieno recupero, in ripartenza, Pattarello ha chiuso i giochi sull’assist di Ravasio per il definitivo 3-1.

Gioia in campo, sorrisi anche sui volti della Torres, gelata, però, dalla clamorosa rimonta della Sambenedettese a Pesaro. Al 96’, il secondo gol di Paganini fa esultare i sardi, ma il subentrato Lonardo, con due gol in un minuto, al 98’ e al 99’, ribalta lo svantaggio e salva la Sambenedettese. Ai playout, contro il Bra, ci va la Torres.

LPS

Juve NG da record, Bra ai playout

La Juventus Next Gen chiude al 5° posto e ottiene il migliore piazzamento della sua storia in Lega Pro. I bianconeri di Brambilla hanno pareggiato 2-2 contro il Bra tra le mura amiche. Doppio vantaggio dei padroni di casa con Gunduz e Oboavwoduo nei primi 24’ di gioco.

Il Bra accorcia al 27’ con Rabuffi e nel finale, con l’autogol di Pagnucco riesce a evitare la sconfitta. La matricola piemontese, tornata in terza serie dopo quasi 80 di assenza, dovrà salvarsi nell’unico playout di questa stagione, nel doppio confronto con la Torres.

LPS

Trapani di traverso, chiesto il blocco degli spareggi

Spareggi che dovrebbero disputarsi nonostante la richiesta del Trapani di bloccarli (assieme ai playoff). In un lungo comunicato stampa diffuso dal club siciliano, si legge che “fino alla definizione dei due procedimenti che investono in modo diretto, sostanziale e irreversibile la regolarità della classifica e l’integrità della competizione”, playout e playoff devono slittare di qualche giorno.

Il Trapani, già retrocesso in D all’ultimo posto del girone C, aspetta le decisioni del Collegio di Garanzia del Coni per i ricorsi presentati contro due provvedimenti della Covisoc, che hanno generato una penalizzazione totale di 10 punti in classifica confermati in Corte Federale d’Appello.

LPS

Foggia in D, Atalanta U23 ai playoff, Perugia e Giugliano salve

Nel girone B, il Perugia si salva a Forlì pareggiando 1-1: Macrì per i romagnoli, Bacchin per gli ospiti. Vittoria del Gubbio contro il Pineto: 2-0 firmato Carraro e Mastropietro. Il Carpi espugna Guidonia con un rocambolesco 3-2: non basta la doppietta di Spavone ai laziali, Figoli, Zagnoni e Gaddini regalano gli ultimi tre punti della stagione al Carpi. La Pianese supera 3-1 la Ternana: Kerrigan illude gli umbri, la doppietta di Ongaro e il gol di Sodero lanciano i toscani. Il Pontedera saluta la C con un ko in casa col Livorno: 0-2, Peralta e Falasco a segno.

Nel girone C, l’Atalanta Under 23 vola ai playoff con il pareggio contro il Catania: Ghislandi per i neroazzurri, Caturano per gli etnei, secondi in classifica. Terza la Salernitana, che stende il Foggia nel silenzio dello Zaccheria (porte chiuse dopo l’invasione di campo a Monopoli) e lo manda in Serie D: gol di De Boer e Ferrari per i campani, autorete di Longobardi e sigillo di Quirini sul match.

Al quarto posto il Cosenza, fermato sull’1-1 dalla Cavese: Gudjohnsen risponde a Baez. La Casertana è quinta con il pareggio contro il Giugliano: 1-1 Zammarini per i tigrotti, Butic per i rossoblù. Exploit del Latina a Crotone: 5-2 per i pontini a segno con Di Giovannantonio, Fasan, Parigi (doppietta) e Calabrese dopo l’iniziale 2-0 pitagorico con Bruno e Russo. Il Benevento e il Cerignola si divertono al Vigorito: 2-2, due volte Gambale dopo le reti di Mignani e Lamesta.

Terminano in parità Picerno-Sorrento (0-0, salve entrambe) e Potenza-Monopoli (2-2, Fall per gli ospiti, poi si farà parare un rigore, Erradi e Maisto per i lucani beffati dall’autorete di Rocchetti). Trapani e Siracusa salutano il professionismo e si apprestano a vivere un’estate caldissima per i noti problemi societari: 2-2 al Provinciale, Di Paolo apre per gli ospiti, Stauciuc e Napolitano ribaltano il punteggio, blindato da Sbaffo nel finale.

LPS

Lega Pro, i verdetti

Dal 3 maggio via ai playoff in Lega Pro. Nel girone A, il primo turno è così composto: Trento (5^)-Giana Erminio (10^), Cittadella (6^)-Arzignano (9^), Lumezzane (7^)-Alcione Milano (8^). Al secondo turno entra il Lecco (4^), al primo turno della fase nazionale il Renate (3^), al secondo turno della fase nazionale il Brescia (2^). Non si disputeranno i playout, retrocesse in Serie D Virtus Verona, Pro Patria e Triestina.

Nel girone B, il primo turno playoff è così composto: Juventus NG (5^)-Vis Pesaro (10^), Pianese (6^)-Ternana (9^), Pineto (7^)-Gubbio (8^). Al secondo turno entra il Campobasso (4^), al primo turno della fase nazionale il Ravenna (3^), al secondo turno della fase nazionale l’Ascoli (2^). Ai playout Torres-Bra, retrocesso in D il Pontedera (Rimini escluso).

Nel girone C, il primo turno playoff è così composto: Casertana (5^)-Atalanta U23 (11^), Crotone (6^)-Cerignola (9^), Monopoli (7^)-Casarano (8^). Al secondo turno il Cosenza (4^), al primo turno della fase nazionale la Salernitana (3^) e il Potenza (vincitrice della Coppa Italia di Lega Pro), al secondo turno della fase nazionale il Catania (2^). Non si disputeranno i playout, retrocesse in Serie D Foggia, Siracusa e Trapani.