Verdi: "Ancelotti ci tiene sulle spine"

L'attaccante del Napoli Simone Verdi in un'intervista a Radio Kiss Kiss ha elogiato il suo tecnico Carlo Ancelotti. "Tiene tutti sulle spine, fa giocare tutti e questo è positivo, fa sentire i giocatori importanti allo stesso modo. Ovviamente c'è chi giocherà di più, chi meno. L'importante è sfruttare sempre le occasioni e fin qui tutti ci sono riusciti".

"In carriera ho avuto allenatori importanti e ognuno mi ha lasciato cose importanti. Ancelotti ti arricchisce il bagaglio tecnico ma anche come persona e giocatore. E poi a Napoli ho trovato un gruppo sorprendente, non mi aspettavo di trovare un gruppo così semplice, con ragazzi così umili nonostante siano dei campioni".

SPORTAL.IT | 11-10-2018 15:30