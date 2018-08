Verdi: "Napoli opportunità unica"

Il neo acquisto del Napoli Simone Verdi a Sky ha parlato del suo impatto nel club azzurro: "Stiamo lavorando bene sin dal primo giorno del ritiro. Il mister avrà diverse difficoltà per scegliere l'undici titolare. Quella col Liverpool è stata una parentesi così, difficilmente valutabile: loro erano avanti a noi a livello di condizione. Col Borussia invece abbiamo fatto una buona prestazione".

Le sue ambizioni: "Il Napoli rappresenta per me un'opportunità importante, sotto tutti i punti di vista. Questo non è punto d'arrivo per me ma un punto di partenza. Ancelotti ha vinto tanto e ha dimostrato di essere un grande allenatore: la mia scelta di venire qui è dovuta anche a lui".

SPORTAL.IT | 10-08-2018 20:50