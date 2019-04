Verdi non intende abbandonare il Napoli

Simone Verdi, che nel Napoli non ha trovato lo spazio che forse si attendeva quando lasciò il Bologna, non ha alcuna intenzione di cambiare aria nel prossimo futuro.

"Il mio contratto mi lega a questo club per cinque anni – ha sottolineato l'attaccante azzurro in un'intervista a 'Radio Kiss Kiss' -. Voglio rimanere qui per dimostrare il mio valore, cosa che ultimamente non sono riuscito sempre a fare. Forse qualcuno ha pensato che volessi andarmene, ma non è così. Per arrivare alla Nazionale devo dimostrare qui a Napoli quanto valgo".

SPORTAL.IT | 05-04-2019 22:46