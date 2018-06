Verdi: "Porterò Bologna sempre nel mio cuore"

Dopo aver svelato il proprio futuro al termine dell’amichevole tra Italia-Olanda, Simone Verdi ha deciso di salutare i tifosi del Bologna direttamente sul proprio profilo Twitter.

Queste le parole utilizzate dal giocatore: “Porto sempre a termine qualsiasi cosa decida di iniziare. Vado via dopo essere cresciuto come calciatore, come uomo. Ringrazierò sempre questa città, questa squadra perchè se oggi sono quel che sono è grazie a voi. Mani sul petto, direzione cuore perché è qui che vi terrò sempre”.

SPORTAL.IT | 05-06-2018 14:55