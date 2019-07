Veretout, controsorpasso della Roma sul Milan

La Roma prova a controsorpassare il Milan nella corsa a Jordan Veretout.

Il francese, in uscita dalla Fiorentina, fa gola a molti club da tempo ma in vantaggio su tutti appaiono proprio giallorossi e rossoneri, che da tempo hanno dato via a una vera e propria asta di mercato. Che nelle prossime ore potrebbe vedere un'importante accelerazione proprio da parte dei capitolini.

Il Milan ha infatti deciso di proporre alla Fiorentina 16 milioni e 2 di bonus, escludendo dalla trattativa Lucas Biglia. Dalla Capitale però potrebbe ben presto arrivare verso la Toscana un'offerta da 20 milioni. La dirigenza giallorossa è pronta anche a stuzzicare la fantasia del giocatore, offrendogli un ingaggio da 2,7 milioni più uno di bonus legato alle prossime eventuali qualificazioni della squadra alla Champions League.

Cifre importanti, di fronte alle quali sia la dirigenza gigliata che lo stesso giocatore potrebbero convincersi una volta per tutte.

