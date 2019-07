Veretout, il Milan prova a chiudere

Prima della partenza per gli Stati Uniti per disputare l'International Champions Cup, il Milan è pronto all'affondo finale per assicurarsi le prestazioni di Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina a lungo cercato dai rossoneri, che puntano forte sul francese per la prossima stagione.

Persi, per un motivo o per l'altro, Bakayoko, Josè Mauri, Bertolacci e Montolivo, i rossoneri hanno già avviato da tempo la rivoluzione a centrocampo, con l'innesto di Krunic e quello annunciato di Bennacer, entrambi provenienti dall'Empoli, e in questo senso Veretout, che ha già fatto sapere di gradire la destinazione, completerebbe il quadro del nuovo centrocampo milanista.

La trattativa, però, è ancora lunga: secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il direttore tecnico Paolo Maldini ha incontrato la dirigenza viola nei giorni scorsi, presentando un'offerta di circa 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus legati alle prestazioni. Meno probabile un inserimento nella trattativa, come contropartita tecnica, di Lucas Biglia, che non convince i toscani.

Alla finestra c'è in ogni caso la Roma, che non ha mai mollato la presa sul regista francese e attende sviluppi: i giallorossi, però, sono consapevoli che un'eventuale rinuncia a Veretout potrebbe favorire un'altra trattativa con il Milan, quella per portare Suso nella Capitale. A Trigoria, quindi, si studiano soluzioni in questo senso.

Oltre al centrocampo, il Milan vuole rinforzare la propria difesa: persa la possibilità di ingaggiare Pezzella, il nuovo nome è quello di Matija Nastasic, 26enne serbo in forza allo Schalke 04. Dopo quattro stagioni in Germania, l'ex di Fiorentina e Manchester City non è sicuro di rientrare nelle gerarchie della squadra allenata da David Wagner, e potrebbe fare le valigie con destinazione Milano se dovesse arrivare un'offerta interessante da parte dei rossoneri.

SPORTAL.IT | 14-07-2019 23:28