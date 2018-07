Vergne campione del mondo di Formula E

Jean-Eric Vergne è il nuovo campione del mondo di Formula E. Grazie al quarto posto in Gara 1 a New York, il pilota francese è diventato irraggiungibile in classifica e quindi si è aggiudicato il titolo della Formula elettrica.

"Non riesco a crederci, è bellissimo! È tutto l’anno che aspetto questo momento. Quello che abbiamo fatto è incredibile. Mi servirà del tempo per realizzarlo. Quando ho tagliato il traguardo, non sapevo di aver vinto, poi ho visto Lotterer che applaudiva e ho capito. Sono rimasto senza parole. La gara è stata divertente, ma ovviamente molto dura, più che a Zurigo, e alcuni piloti hanno speso un sacco di energia per cercare di non farmi passare".

SPORTAL.IT | 15-07-2018 13:50