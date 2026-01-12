Vergogna al Clasico: bufera su Mbappè, insulti e gestacci ai tifosi, il lato oscuro di Barcellona-Real Madrid

I blaugrana si sono aggiudicati la Supercoppa battendo 3-2 i rivali madrileni. Ma a rubare la scena sono stati i veleni del post partita: Laporta spiazzato dal gesto di Mbappé

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il lato oscuro del Clasico, la vergogna che non s’è vista in tv. Il giorno dopo la finalissima di Supercoppa che ha incoronato il Barcellona campione per la 16esima volta nella sua storia, sui media spagnoli trova ampio risalto ciò che è successo sul rettangolo verde di Gedda dopo il pirotecnico e folle 3-2 al Real Madrid, definito da tutti di stampo Mourinhano per i veleni che hanno scandito il ko contro i rivali di sempre. Dal gesto antisportivo di Mbappé che ha sollevato un polverone agli insulti dei calciatori blaugrana ai tifosi blancos: facciamo luce su quanto successo.

Barcellona-Real Madrid, bufera su Mbappé

Entrato in campo solo nel finale di partita, Mbappé non è riuscito a rimettere in carreggiata il Real Madrid, facendo parlare di sé soprattutto per il gesto antisportivo di cui si è reso protagonista al termine dell’incontro e più precisamente durante la cerimonia di premiazione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo aver ricevuto la medaglia di secondo classificato, l’asso francese ha invitato i suoi compagni di squadra a lasciare il terreno di gioco e dirigersi verso gli spogliatoi così da non concedere il tradizione pasillo de honor ai rivali.

La reazione di Laporta al gesto di Mbappé

L’ex centravanti del Paris Saint-Germain è stato attaccato duramente sui social. Tacciato di antisportività, è finito anche nel mirino del presidente del Barcellona Joan Laporta, spiazzato dal mancato tributo dei rivali.

“Sono rimasto sorpreso. Bisogna essere rispettosi anche quando si perde, ma capisco che dev’essere stato un periodo davvero duro. Devono aver avuto grosse difficoltà, ed è per questo che hanno reagito in quel modo” ha commentato il numero uno dei blaugrana. Che, però, ha ignorato i gestacci dei suoi calciatori rivolti ai tifosi avversari.

Insulti e gestacci ai tifosi: il Clasico della vergogna

Più che il Real Madrid di Xabi Alonso è sembrato quello di Mourinho, avvezzo alle polemiche e alle tensioni (in campo si è anche sfiorata una mezza rissa tra l’ex difensore Huijsen e un calciatore del Barça). Se al triplice fischio del contestato arbitro Munuera Montero, che ha graziato Asencio per un fallaccio ma nel finale ha espulso per un fallo simile De Jong, il gioiello turco Arda Guler ha perso la testa sferrando un calcio a una bottiglietta, i vincitori della Supercoppa non hanno certo avuto un comportamento esemplare.

Il giovane difensore Cubarsì è stato immortalato dagli smartphone dei tifosi mentre sfidava i sostenitori madrileni con il gesto dell’ombrello. E peggio ancora hanno fatto Fermin Lopez e compagni che hanno intonato cori irripetibili, probabilmente indirizzati al pubblico della Casa Blanca presente a Gedda.