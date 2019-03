Veron a Icardi: "Faccia un passo indietro"

La telenovela Icardi continua a far discutere. Il bomber argentino è ancora, di fatto, ai margini della squadra. Veron, ex nerazzurro, ha un consiglio per Maurito: "Il danno ormai c’è, ma basta che Mauro faccia un passo indietro e giochi: poi a fine anno ci sarà tempo per decidere sul futuro", le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 12-03-2019 09:00