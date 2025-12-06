Verona-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Verona e Atalanta si sfidano al Marcantonio Bentegodi sabato 6 dicembre 2025 alle 20:45 per la 14a giornata di Serie A 2025-26. È gara calda in coda: gli scaligeri sono 20° a 6 punti (0 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte; 8 gol fatti, 20 subiti), mentre la Dea è 12° a quota 16 (3 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte; 16 gol segnati, 14 incassati). Per il Verona è quasi scontro salvezza, per l’Atalanta test di rilancio per tornare a correre.
Probabili formazioni di Verona-Atalanta
Si va verso un Verona più accorto: con Gagliardini squalificato e una lista d’indisponibili corposa, Baroni potrebbe confermare il 3-5-2 con Montipò a protezione di una linea guidata da Nelsson. Sugli esterni, a destra Belghali e a sinistra Frese, in mezzo densità con Niasse e Bernede attorno a Al Musrati. Davanti, spazio a Mosquera con Giovane, ma non sono escluse opzioni come Orban o Sarr a gara in corso. L’Atalanta dovrebbe ripresentarsi col 3-4-2-1: dietro fiducia a Kossounou, Hien, Djimsiti; corsie a Bellanova e Zalewski. In mezzo regia di de Roon ed equilibrio di Ederson. Sulla trequarti De Ketelaere e Lookman a supporto di Scamacca. Ballottaggi aperti per qualche rotazione, ma l’ossatura dovrebbe restare questa.
- Verona (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera.
- Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.
Gli indisponibili di Verona-Atalanta
Emergenza nei gialloblù: oltre alla squalifica di Gagliardini, il Verona perde peso e gamba in mezzo con le assenze di Serdar, Akpa Akpro e Kastanos, mentre sulle corsie pesa lo stop di Bradaric e il lungo infortunio di Suslov. L’Atalanta registra la lunga assenza di Bakker e il recente problema di Sulemana, ma per il resto recupera tasselli importanti e può contare su rotazioni di qualità.
- Verona – Akpa Akpro (infortunio alla caviglia), Kastanos (infortunio alla gamba), Serdar (infortunio al ginocchio), Bradaric (problema al flessore), Suslov (lesione del legamento crociato anteriore); Squalificati: Gagliardini (squalifica per somma di ammonizioni).
- Atalanta – Bakker (lesione del legamento crociato anteriore), Sulemana (infortunio all’anca); Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Il momento racconta due traiettorie diverse: il Verona fatica a invertire la rotta ma resta vivo nelle gare a punteggio basso; l’Atalanta alterna prove solide a scivoloni, con segnali di ripresa dopo l’ultimo successo.
|Verona
|ko
|ko
|x
|ko
|ko
|Atalanta
|x
|ko
|ko
|ko
|ok
Nelle ultime 5 di campionato il Verona ha raccolto 1 punto; l’Atalanta 4. Dettaglio risultati:
- Verona
- Como-Verona 3-1; Verona-Inter 1-2; Lecce-Verona 0-0; Verona-Parma 1-2; Genoa-Verona 2-1
- Atalanta
- Atalanta-Milan 1-1; Udinese-Atalanta 1-0; Atalanta-Sassuolo 0-3; Napoli-Atalanta 3-1; Atalanta-Fiorentina 2-0
L’arbitro di Verona-Atalanta
Dirige Maurizio Mariani, assistenti Rossi L. e Biffi, IV Collu, VAR Aureliano, AVAR Ghersini. In questa Serie A 2025-26 Mariani ha arbitrato 3 gare: 12 gialli, 0 rossi e 3 rigori concessi, con circa 4 ammonizioni a partita.
Informazioni interessanti sul match
La storia recente sorride all’Atalanta, spesso letale a Verona, ma l’urgenza di punti degli scaligeri può pesare. La Dea ha già inanellato strisce vincenti al Bentegodi con difesa ermetica, mentre il Verona fatica a trasformare in gol un volume offensivo non trascurabile. Sfida tattica tra verticalità e palleggio: i gialloblù puntano su attacchi diretti e transizioni, la Dea alterna manovra avvolgente a strappi. Occhio a Giovane per i padroni di casa e a Lookman e De Ketelaere tra le linee: dettagli e duelli sulle corsie potrebbero indirizzare il risultato, specie se il match si sblocca presto.
- L’Atalanta ha vinto 7 delle ultime 9 sfide contro il Verona in A: trend favorevole, ribaltato rispetto ai precedenti più lontani.
- La Dea ha centrato 5 successi di fila al Bentegodi in Serie A, con parziale complessivo 11-1 e 4 clean sheet.
- Il Verona non ha ancora trovato la vittoria in stagione: l’ultimo successo in A risale a maggio scorso.
- Gli scaligeri hanno 6 punti in 13 gare: solo in due stagioni fecero peggio a questo punto, ma nel 2022/23 si salvarono allo spareggio.
- Dopo il 2-0 alla Fiorentina, l’Atalanta insegue il bis di vittorie: la doppia porta inviolata manca da aprile scorso.
- Con 16 punti in 13 gare, la Dea resta sotto lo standard recente: nelle ultime 10 stagioni solo nel 2018/19 fece peggio a pari calendario.
- Due squadre “verticali”: 28 sequenze profonde per il Verona, 22 per l’Atalanta, spesso chiuse con tiro o tocco in area.
- Possesso manovrato: l’Atalanta è seconda per azioni da 10+ passaggi concluse in area/tiri; il Verona è ultima in questa voce.
- Giovane è il gialloblù più produttivo: gol+assist, chance create e dribbling lo rendono barometro offensivo degli scaligeri.
- Lookman ha già vissuto una serata memorabile col Verona (2 gol e 2 assist nel 2024): avversario storicamente gradito.
Le statistiche stagionali di Verona e Atalanta
L’Atalanta domina nel possesso (56% vs 39,5%), nella precisione di passaggio e nella pericolosità (16 gol a 8). Il Verona è più diretto: tanti duelli e recuperi, ma paga in conversione (6,72% contro 11,43%). Entrambe contano 3 clean sheet, con differenza reti favorevole alla Dea (16-14 contro 8-20). Gialli: 35 per il Verona, 18 per l’Atalanta.
Giocatori: nel Verona i migliori marcatori sono Giovane, Serdar e Orban (2); top assist Giovane (3). Più ammonizioni: Gagliardini (5). Portiere: Montipò 3 clean sheet. Nell’Atalanta spiccano Scamacca, De Ketelaere, Lookman a rotazione in zona-gol; top assist tra i più produttivi Pasalic (2). Cartellini: rosso per de Roon (doppio giallo). Portiere: Carnesecchi 3 clean sheet.
|Verona
|Atalanta
|Partite giocate
|13
|13
|Vittorie
|0
|3
|Pareggi
|6
|7
|Sconfitte
|7
|3
|Gol fatti
|8
|16
|Gol subiti
|20
|14
|Possesso palla (%)
|39,5
|56,0
|Tiri totali
|119
|140
|Tiri in porta
|61
|57
|Clean sheet
|3
|3
|Ammonizioni
|35
|18
|Espulsioni
|0
|1
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Verona-Atalanta?
-
Sabato 6 dicembre 2025 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Verona-Atalanta?
-
Allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.
- Chi è l’arbitro di Verona-Atalanta?
-
Maurizio Mariani. Assistenti Rossi L. e Biffi, IV Collu, VAR Aureliano, AVAR Ghersini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.