Verona-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Verona-Atalanta di Serie A 2025-26, 14a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Verona e Atalanta si sfidano al Marcantonio Bentegodi sabato 6 dicembre 2025 alle 20:45 per la 14a giornata di Serie A 2025-26. È gara calda in coda: gli scaligeri sono 20° a 6 punti (0 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte; 8 gol fatti, 20 subiti), mentre la Dea è 12° a quota 16 (3 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte; 16 gol segnati, 14 incassati). Per il Verona è quasi scontro salvezza, per l’Atalanta test di rilancio per tornare a correre.

Probabili formazioni di Verona-Atalanta

Si va verso un Verona più accorto: con Gagliardini squalificato e una lista d’indisponibili corposa, Baroni potrebbe confermare il 3-5-2 con Montipò a protezione di una linea guidata da Nelsson. Sugli esterni, a destra Belghali e a sinistra Frese, in mezzo densità con Niasse e Bernede attorno a Al Musrati. Davanti, spazio a Mosquera con Giovane, ma non sono escluse opzioni come Orban o Sarr a gara in corso. L’Atalanta dovrebbe ripresentarsi col 3-4-2-1: dietro fiducia a Kossounou, Hien, Djimsiti; corsie a Bellanova e Zalewski. In mezzo regia di de Roon ed equilibrio di Ederson. Sulla trequarti De Ketelaere e Lookman a supporto di Scamacca. Ballottaggi aperti per qualche rotazione, ma l’ossatura dovrebbe restare questa.

Verona (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.

Gli indisponibili di Verona-Atalanta

Emergenza nei gialloblù: oltre alla squalifica di Gagliardini, il Verona perde peso e gamba in mezzo con le assenze di Serdar, Akpa Akpro e Kastanos, mentre sulle corsie pesa lo stop di Bradaric e il lungo infortunio di Suslov. L’Atalanta registra la lunga assenza di Bakker e il recente problema di Sulemana, ma per il resto recupera tasselli importanti e può contare su rotazioni di qualità.

Verona – Akpa Akpro (infortunio alla caviglia), Kastanos (infortunio alla gamba), Serdar (infortunio al ginocchio), Bradaric (problema al flessore), Suslov (lesione del legamento crociato anteriore); Squalificati: Gagliardini (squalifica per somma di ammonizioni).

Atalanta – Bakker (lesione del legamento crociato anteriore), Sulemana (infortunio all'anca); Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il momento racconta due traiettorie diverse: il Verona fatica a invertire la rotta ma resta vivo nelle gare a punteggio basso; l’Atalanta alterna prove solide a scivoloni, con segnali di ripresa dopo l’ultimo successo.

Verona ko ko x ko ko Atalanta x ko ko ko ok

Nelle ultime 5 di campionato il Verona ha raccolto 1 punto; l’Atalanta 4. Dettaglio risultati:

Verona

Como-Verona 3-1; Verona-Inter 1-2; Lecce-Verona 0-0; Verona-Parma 1-2; Genoa-Verona 2-1

Atalanta

Atalanta-Milan 1-1; Udinese-Atalanta 1-0; Atalanta-Sassuolo 0-3; Napoli-Atalanta 3-1; Atalanta-Fiorentina 2-0

L’arbitro di Verona-Atalanta

Dirige Maurizio Mariani, assistenti Rossi L. e Biffi, IV Collu, VAR Aureliano, AVAR Ghersini. In questa Serie A 2025-26 Mariani ha arbitrato 3 gare: 12 gialli, 0 rossi e 3 rigori concessi, con circa 4 ammonizioni a partita.

Informazioni interessanti sul match

La storia recente sorride all’Atalanta, spesso letale a Verona, ma l’urgenza di punti degli scaligeri può pesare. La Dea ha già inanellato strisce vincenti al Bentegodi con difesa ermetica, mentre il Verona fatica a trasformare in gol un volume offensivo non trascurabile. Sfida tattica tra verticalità e palleggio: i gialloblù puntano su attacchi diretti e transizioni, la Dea alterna manovra avvolgente a strappi. Occhio a Giovane per i padroni di casa e a Lookman e De Ketelaere tra le linee: dettagli e duelli sulle corsie potrebbero indirizzare il risultato, specie se il match si sblocca presto.

L’ Atalanta ha vinto 7 delle ultime 9 sfide contro il Verona in A: trend favorevole, ribaltato rispetto ai precedenti più lontani.

ha vinto 7 delle ultime 9 sfide contro il in A: trend favorevole, ribaltato rispetto ai precedenti più lontani. La Dea ha centrato 5 successi di fila al Bentegodi in Serie A, con parziale complessivo 11-1 e 4 clean sheet.

Il Verona non ha ancora trovato la vittoria in stagione: l’ultimo successo in A risale a maggio scorso.

non ha ancora trovato la vittoria in stagione: l’ultimo successo in A risale a maggio scorso. Gli scaligeri hanno 6 punti in 13 gare: solo in due stagioni fecero peggio a questo punto, ma nel 2022/23 si salvarono allo spareggio.

Dopo il 2-0 alla Fiorentina , l’ Atalanta insegue il bis di vittorie: la doppia porta inviolata manca da aprile scorso.

, l’ insegue il bis di vittorie: la doppia porta inviolata manca da aprile scorso. Con 16 punti in 13 gare, la Dea resta sotto lo standard recente: nelle ultime 10 stagioni solo nel 2018/19 fece peggio a pari calendario.

Due squadre “verticali”: 28 sequenze profonde per il Verona , 22 per l’ Atalanta , spesso chiuse con tiro o tocco in area.

, 22 per l’ , spesso chiuse con tiro o tocco in area. Possesso manovrato: l’ Atalanta è seconda per azioni da 10+ passaggi concluse in area/tiri; il Verona è ultima in questa voce.

è seconda per azioni da 10+ passaggi concluse in area/tiri; il è ultima in questa voce. Giovane è il gialloblù più produttivo: gol+assist, chance create e dribbling lo rendono barometro offensivo degli scaligeri.

è il gialloblù più produttivo: gol+assist, chance create e dribbling lo rendono barometro offensivo degli scaligeri. Lookman ha già vissuto una serata memorabile col Verona (2 gol e 2 assist nel 2024): avversario storicamente gradito.

Le statistiche stagionali di Verona e Atalanta

L’Atalanta domina nel possesso (56% vs 39,5%), nella precisione di passaggio e nella pericolosità (16 gol a 8). Il Verona è più diretto: tanti duelli e recuperi, ma paga in conversione (6,72% contro 11,43%). Entrambe contano 3 clean sheet, con differenza reti favorevole alla Dea (16-14 contro 8-20). Gialli: 35 per il Verona, 18 per l’Atalanta.

Giocatori: nel Verona i migliori marcatori sono Giovane, Serdar e Orban (2); top assist Giovane (3). Più ammonizioni: Gagliardini (5). Portiere: Montipò 3 clean sheet. Nell’Atalanta spiccano Scamacca, De Ketelaere, Lookman a rotazione in zona-gol; top assist tra i più produttivi Pasalic (2). Cartellini: rosso per de Roon (doppio giallo). Portiere: Carnesecchi 3 clean sheet.

Verona Atalanta Partite giocate 13 13 Vittorie 0 3 Pareggi 6 7 Sconfitte 7 3 Gol fatti 8 16 Gol subiti 20 14 Possesso palla (%) 39,5 56,0 Tiri totali 119 140 Tiri in porta 61 57 Clean sheet 3 3 Ammonizioni 35 18 Espulsioni 0 1

FAQ Quando e a che ora si gioca Verona-Atalanta? Sabato 6 dicembre 2025 alle ore 20:45. Dove si gioca Verona-Atalanta? Allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Chi è l’arbitro di Verona-Atalanta? Maurizio Mariani. Assistenti Rossi L. e Biffi, IV Collu, VAR Aureliano, AVAR Ghersini.