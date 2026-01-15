Verona-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Al Bentegodi, giovedì 15 gennaio 2026 alle 18:30, va in scena Verona–Bologna, 16ª giornata della Serie A 2025-26. Gli scaligeri sono 19ª con 13 punti (2 vittorie, 7 pareggi, 10 sconfitte; 15 gol segnati, 31 subiti), i rossoblù occupano il 9° posto con 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte; 26 gol fatti, 20 incassati). Sfida delicata: il Verona cerca punti salvezza, il Bologna vuole rilanciarsi dopo il recente rallentamento, tra urgenze di classifica e ambizioni europee da ribadire.
Probabili formazioni
Al Bentegodi si va verso un 3-5-2 per il Verona: dietro a Montipò la linea a tre dovrebbe essere composta da Nelsson, Núñez e Valentini, con corsie affidate a Belghali e Bradarić. In mezzo Niasse e Gagliardini paiono garanti d’equilibrio, mentre Bernede potrebbe dare gamba e pulizia. Davanti, coppia che dovrebbe essere Santana do Nascimento–Orban, ma non è da escludere l’opzione Sarr a gara in corso o un innesto come Serdar in mediana. Il Bologna dovrebbe confermare il 4-2-3-1: difesa con Zortea, Vitík, Heggem, Miranda davanti a Ravaglia, in porta ma con Skorupski candidato a insidiarlo. In mediana la coppia Freuler–Pobega; sulla trequarti si va verso Orsolini, Fabbian, Rowe a sostegno di Castro. Pesano le assenze: per il Bologna out Bernardeschi e Lucumí, squalificato Cambiaghi; nel Verona ai box Akpa Akpro e Suslov.
- Verona (3-5-2): Montipò; Difesa: Nelsson – Núñez – Valentini; Centrocampo: Belghali – Niasse – Gagliardini – Bernede – Bradarić; Attacco: Santana do Nascimento – Orban. V:Sport
- Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Difesa: Zortea – Vitík – Heggem – Miranda; Mediana: Freuler – Pobega; Trequarti: Orsolini – Fabbian – Rowe; Punta: Castro. V:Sport
Gli indisponibili
Situazione da monitorare in casa Verona, dove Akpa Akpro e Suslov restano fermi ai box: due assenze che tolgono fisicità e creatività alla mediana. Nel Bologna l’infermeria pesa in entrambe le fasi: stop per Bernardeschi e Lucumí, mentre Cambiaghi dovrà scontare la squalifica. Rotazioni inevitabili per gli allenatori, con alternative pronte dalla panchina per non snaturare gli equilibri.
- Verona: Akpa Akpro (infortunio alla caviglia), Suslov (rottura del legamento crociato anteriore)
- Bologna: Bernardeschi (frattura della clavicola), Lucumí (infortunio al bicipite femorale), Cambiaghi (squalifica)
Le ultime partite giocate
Momento diverso per le due squadre: il Verona alterna lampi e blackout, mentre il Bologna fatica a sbloccarsi nonostante una struttura di gioco solida. Forme recenti che spiegano obiettivi differenti: salvezza per gli scaligeri, rilancio europeo per i rossoblù.
|Verona
|ok
|ko
|ko
|x
|ko
|Bologna
|ko
|x
|ko
|ko
|x
Nelle ultime 5 di campionato il Verona ha raccolto 4 punti, il Bologna 2. Dettaglio risultati:
- Verona
Fiorentina-Verona 1-2; Milan-Verona 3-0; Verona-Torino 0-3; Napoli-Verona 2-2; Verona-Lazio 0-1
- Bologna
Bologna-Juventus 0-1; Bologna-Sassuolo 1-1; Inter-Bologna 3-1; Bologna-Atalanta 0-2; Como-Bologna 1-1
L’arbitro di Verona-Bologna
Dirige Maurizio Mariani di Aprilia. In questa Serie A ha arbitrato 7 gare, con 5 rigori assegnati, 28 ammonizioni e 1 espulsione (media 4,1 cartellini a partita). Al VAR Camplone, AVAR Di Bello; assistenti Bindoni e Alassio, IV uomo Massa.
- Arbitro: Mariani
- Assistenti: Bindoni – Alassio
- IV: Massa
- VAR: Camplone
- AVAR: Di Bello
Informazioni interessanti sul match
Storia recente e stato di forma offrono spunti intriganti: il Bologna ha trovato continuità di risultati negli scontri diretti più recenti con il Verona, ma al Bentegodi la tradizione resta in equilibrio. Gli scaligeri soffrono in fase difensiva, con gol subiti in striscia, mentre i rossoblù arrivano da una serie prolungata senza vittorie. La gestione dei dettagli (palle inattive, vantaggi da amministrare) potrebbe indirizzare una partita che promette intensità e duelli sulle corsie. Occhio alle punte: Orban è il riferimento gialloblù, Castro e gli esterni del Bologna possono accendersi tra le linee; da non sottovalutare l’impatto di un veterano come Immobile a gara in corso. L’inerzia psicologica, unita alla spinta del pubblico, sarà un fattore per un Verona in cerca di punti pesanti.
- Il Bologna ha vinto due delle ultime tre sfide di A con l’Hellas Verona: i rossoblù cercano il bis consecutivo dopo il 2-1 del 9 marzo 2025.
- Al Bentegodi, il Verona è rimasto imbattuto in 5 delle ultime 6 contro il Bologna, pur avendo perso l’ultimo incrocio casalingo.
- Il Verona ha incassato reti in ognuna delle ultime 8 di campionato e faticato a segnare: 3 gare senza gol nelle ultime 4.
- Il Bologna è senza vittorie da 7 turni (3N, 4P): una striscia negativa che non si vedeva dal 2021.
- Emiliani vulnerabili quando vanno avanti: 6 degli 8 punti dilapidati da vantaggio sono arrivati in trasferta.
- Il bottino interno del Verona (6 punti) è tra i più bassi del torneo nelle prime 10 gare casalinghe.
- Orsolini ha segnato solo una volta nelle ultime 11 presenze di A: cerca il colpo per sbloccarsi al Bentegodi.
- Immobile ha una tradizione favorevole contro il Verona: 10 gol in 14 sfide in Serie A.
Le statistiche stagionali di Verona e Bologna
Numeri a confronto: il Verona segna poco (15) e subisce molto (31), con possesso medio al 39,3% e 3 clean sheet; il Bologna ha più controllo (54,7% di possesso), segna 26 reti e ne incassa 20, con 6 clean sheet. La precisione al tiro dice 49,4% per gli scaligeri e 42,4% per i rossoblù, ma la conversione premia gli emiliani (14,1% vs 9,1%). Pressioni: PPDA 12,7 Verona, 10,8 Bologna. Punti persi da vantaggio: 7 Verona, 8 Bologna.
Giocatori: per il Verona spiccano Orban (5 gol) e Giovane (3 gol, 4 assist); tra i più ammoniti Belghali, Gagliardini, Frese (5 a testa). In porta Montipò a quota 3 clean sheet. Nel Bologna il miglior marcatore è Orsolini (6), poi Castro (5); uomini assist Holm e Cambiaghi (4). Tra i più sanzionati Lykogiannis (3 gialli) e Heggem (un rosso stagionale). Tra i pali, 3 clean sheet per Skorupski e 2 per Ravaglia.
|Verona
|Bologna
|Partite giocate
|19
|19
|Vittorie
|2
|7
|Pareggi
|7
|6
|Sconfitte
|10
|6
|Gol fatti
|15
|26
|Gol subiti
|31
|20
|Possesso palla (%)
|39,3
|54,7
|Tiri in porta
|81
|78
|Precisione tiro (%)
|49,4
|42,4
|Clean sheet
|3
|6
|Cartellini gialli
|48
|36
|Cartellini rossi
|0
|3
FAQ
- Quando si gioca Verona-Bologna e a che ora?
-
Giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 18:30.
- Dove si gioca Verona-Bologna?
-
Allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.
- Chi è l’arbitro di Verona-Bologna?
-
Maurizio Mariani; VAR Camplone, AVAR Di Bello.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.