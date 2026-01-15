Verona-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Verona-Bologna di Serie A 2025-26, 16a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Al Bentegodi, giovedì 15 gennaio 2026 alle 18:30, va in scena Verona–Bologna, 16ª giornata della Serie A 2025-26. Gli scaligeri sono 19ª con 13 punti (2 vittorie, 7 pareggi, 10 sconfitte; 15 gol segnati, 31 subiti), i rossoblù occupano il 9° posto con 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte; 26 gol fatti, 20 incassati). Sfida delicata: il Verona cerca punti salvezza, il Bologna vuole rilanciarsi dopo il recente rallentamento, tra urgenze di classifica e ambizioni europee da ribadire.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni

Al Bentegodi si va verso un 3-5-2 per il Verona: dietro a Montipò la linea a tre dovrebbe essere composta da Nelsson, Núñez e Valentini, con corsie affidate a Belghali e Bradarić. In mezzo Niasse e Gagliardini paiono garanti d’equilibrio, mentre Bernede potrebbe dare gamba e pulizia. Davanti, coppia che dovrebbe essere Santana do Nascimento–Orban, ma non è da escludere l’opzione Sarr a gara in corso o un innesto come Serdar in mediana. Il Bologna dovrebbe confermare il 4-2-3-1: difesa con Zortea, Vitík, Heggem, Miranda davanti a Ravaglia, in porta ma con Skorupski candidato a insidiarlo. In mediana la coppia Freuler–Pobega; sulla trequarti si va verso Orsolini, Fabbian, Rowe a sostegno di Castro. Pesano le assenze: per il Bologna out Bernardeschi e Lucumí, squalificato Cambiaghi; nel Verona ai box Akpa Akpro e Suslov.

Verona (3-5-2): Montipò ; Difesa: Nelsson – Núñez – Valentini ; Centrocampo: Belghali – Niasse – Gagliardini – Bernede – Bradarić ; Attacco: Santana do Nascimento – Orban . V:Sport

(3-5-2): ; Difesa: – – ; Centrocampo: – – – – ; Attacco: – . Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Difesa: Zortea – Vitík – Heggem – Miranda; Mediana: Freuler – Pobega; Trequarti: Orsolini – Fabbian – Rowe; Punta: Castro. V:Sport

Gli indisponibili

Situazione da monitorare in casa Verona, dove Akpa Akpro e Suslov restano fermi ai box: due assenze che tolgono fisicità e creatività alla mediana. Nel Bologna l’infermeria pesa in entrambe le fasi: stop per Bernardeschi e Lucumí, mentre Cambiaghi dovrà scontare la squalifica. Rotazioni inevitabili per gli allenatori, con alternative pronte dalla panchina per non snaturare gli equilibri.

Verona : Akpa Akpro (infortunio alla caviglia), Suslov (rottura del legamento crociato anteriore)

: (infortunio alla caviglia), (rottura del legamento crociato anteriore) Bologna: Bernardeschi (frattura della clavicola), Lucumí (infortunio al bicipite femorale), Cambiaghi (squalifica)

Le ultime partite giocate

Momento diverso per le due squadre: il Verona alterna lampi e blackout, mentre il Bologna fatica a sbloccarsi nonostante una struttura di gioco solida. Forme recenti che spiegano obiettivi differenti: salvezza per gli scaligeri, rilancio europeo per i rossoblù.

Verona ok ko ko x ko Bologna ko x ko ko x

Nelle ultime 5 di campionato il Verona ha raccolto 4 punti, il Bologna 2. Dettaglio risultati:

Verona

Fiorentina-Verona 1-2; Milan-Verona 3-0; Verona-Torino 0-3; Napoli-Verona 2-2; Verona-Lazio 0-1

Bologna

Bologna-Juventus 0-1; Bologna-Sassuolo 1-1; Inter-Bologna 3-1; Bologna-Atalanta 0-2; Como-Bologna 1-1

L’arbitro di Verona-Bologna

Dirige Maurizio Mariani di Aprilia. In questa Serie A ha arbitrato 7 gare, con 5 rigori assegnati, 28 ammonizioni e 1 espulsione (media 4,1 cartellini a partita). Al VAR Camplone, AVAR Di Bello; assistenti Bindoni e Alassio, IV uomo Massa.

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni – Alassio

IV: Massa

VAR: Camplone

AVAR: Di Bello

Informazioni interessanti sul match

Storia recente e stato di forma offrono spunti intriganti: il Bologna ha trovato continuità di risultati negli scontri diretti più recenti con il Verona, ma al Bentegodi la tradizione resta in equilibrio. Gli scaligeri soffrono in fase difensiva, con gol subiti in striscia, mentre i rossoblù arrivano da una serie prolungata senza vittorie. La gestione dei dettagli (palle inattive, vantaggi da amministrare) potrebbe indirizzare una partita che promette intensità e duelli sulle corsie. Occhio alle punte: Orban è il riferimento gialloblù, Castro e gli esterni del Bologna possono accendersi tra le linee; da non sottovalutare l’impatto di un veterano come Immobile a gara in corso. L’inerzia psicologica, unita alla spinta del pubblico, sarà un fattore per un Verona in cerca di punti pesanti.

Il Bologna ha vinto due delle ultime tre sfide di A con l’ Hellas Verona : i rossoblù cercano il bis consecutivo dopo il 2-1 del 9 marzo 2025.

ha vinto due delle ultime tre sfide di A con l’ : i rossoblù cercano il bis consecutivo dopo il 2-1 del 9 marzo 2025. Al Bentegodi , il Verona è rimasto imbattuto in 5 delle ultime 6 contro il Bologna , pur avendo perso l’ultimo incrocio casalingo.

, il è rimasto imbattuto in 5 delle ultime 6 contro il , pur avendo perso l’ultimo incrocio casalingo. Il Verona ha incassato reti in ognuna delle ultime 8 di campionato e faticato a segnare: 3 gare senza gol nelle ultime 4.

ha incassato reti in ognuna delle ultime 8 di campionato e faticato a segnare: 3 gare senza gol nelle ultime 4. Il Bologna è senza vittorie da 7 turni (3N, 4P): una striscia negativa che non si vedeva dal 2021.

è senza vittorie da 7 turni (3N, 4P): una striscia negativa che non si vedeva dal 2021. Emiliani vulnerabili quando vanno avanti: 6 degli 8 punti dilapidati da vantaggio sono arrivati in trasferta.

Il bottino interno del Verona (6 punti) è tra i più bassi del torneo nelle prime 10 gare casalinghe.

(6 punti) è tra i più bassi del torneo nelle prime 10 gare casalinghe. Orsolini ha segnato solo una volta nelle ultime 11 presenze di A: cerca il colpo per sbloccarsi al Bentegodi .

ha segnato solo una volta nelle ultime 11 presenze di A: cerca il colpo per sbloccarsi al . Immobile ha una tradizione favorevole contro il Verona: 10 gol in 14 sfide in Serie A.

Le statistiche stagionali di Verona e Bologna

Numeri a confronto: il Verona segna poco (15) e subisce molto (31), con possesso medio al 39,3% e 3 clean sheet; il Bologna ha più controllo (54,7% di possesso), segna 26 reti e ne incassa 20, con 6 clean sheet. La precisione al tiro dice 49,4% per gli scaligeri e 42,4% per i rossoblù, ma la conversione premia gli emiliani (14,1% vs 9,1%). Pressioni: PPDA 12,7 Verona, 10,8 Bologna. Punti persi da vantaggio: 7 Verona, 8 Bologna.

Giocatori: per il Verona spiccano Orban (5 gol) e Giovane (3 gol, 4 assist); tra i più ammoniti Belghali, Gagliardini, Frese (5 a testa). In porta Montipò a quota 3 clean sheet. Nel Bologna il miglior marcatore è Orsolini (6), poi Castro (5); uomini assist Holm e Cambiaghi (4). Tra i più sanzionati Lykogiannis (3 gialli) e Heggem (un rosso stagionale). Tra i pali, 3 clean sheet per Skorupski e 2 per Ravaglia.

Verona Bologna Partite giocate 19 19 Vittorie 2 7 Pareggi 7 6 Sconfitte 10 6 Gol fatti 15 26 Gol subiti 31 20 Possesso palla (%) 39,3 54,7 Tiri in porta 81 78 Precisione tiro (%) 49,4 42,4 Clean sheet 3 6 Cartellini gialli 48 36 Cartellini rossi 0 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Verona-Bologna e a che ora? Giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 18:30. Dove si gioca Verona-Bologna? Allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Chi è l’arbitro di Verona-Bologna? Maurizio Mariani; VAR Camplone, AVAR Di Bello.