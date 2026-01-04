Verona-Torino: Simeone ex “vendicativo”, rinascita Casadei e Baroni lancia Njie. Petrachi, schiaffo all’Inter e rivoluzione

I granata sembrano aver trovato la marcia giusta in campionato, Simeone stende la sua ex squadra dopo aver fatto lo stesso con il Napoli. E ora Petrachi prepara la sua rivoluzione

Il Torino potrebbe essere la rivelazione della seconda parte di stagione. La formazione granata sembra aver cambiato marcia nelle ultime settimane con il tris rifilato al Verona che riporta il sorriso dopo mesi tra alti e bassi. Baroni ringrazia Simeone, Casadei e Nije ma l’arma in più potrebbe essere Gianluca Petrachi che dà subito un dispiacere all’Inter.

Simeone “ex vendicativo”, rinascita Casadei

El Cholito Simeone conferma di avere sempre il dente avvelenato quando incontra le sue ex squadre, era successo qualche settimana fa contro il Napoli ed è successo anche contro il Verona. L’attaccante argentino, che fino a questo momento è stato uno dei più apprezzati in casa Toro, ha trovato la rete che ha sbloccato il match sul campo della formazione scaligera. L’altra buona notizia per i tifosi granata e forse anche per quelli italiani arriva da Cesare Casadei che dopo alcune prestazioni in ombra, è tornato a brillare. L’ex giocatore dell’Inter, classe 2002, è considerato uno dei grandi talenti del calcio italiano che però sembra aver affrontato un momento di difficoltà. Ritrovarlo farebbe le fortune del Torino e chissà anche della nazionale di Gattuso.

Baroni scopre Njie

I cambi nel corso del match con il Verona hanno cambiato il volto al Torino che nel secondo tempo è apparso molto timoroso. Baroni ha lanciato nella mischia anche l’attaccante svedese Alieu Njie, classe 2005. Il calciatore cresciuto nelle giovanili della formazione granata fino a questo momento non ha trovato molto spazio anche se in casa Torino tutti parlano un gran bene di lui. Contro il Verona la sua vivacità è stata fondamentale per chiudere i conti con l’assist a Casadei e poi con la rete del 3-0. E per Baroni potrebbe essere una nuova arma a disposizione.

Petrachi, rivoluzione e schiaffo all’Inter

L’arrivo di Gianluca Petrachi viene considerato da molti tifosi granata come una garanzia di cambiamento, in meglio ovviamente. Il direttore sportivo, uno dei più schietti nel suo ruolo, ha già cominciato la sua rivoluzione per nulla silenziosa e lo ho fatto con un mezzo schiaffo all’Inter. Il Torino ha infatti deciso di concludere anzitempo il prestito di Kristjan Asllani, centrocampista classe 2000 che era passato in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un’operazione da cui i nerazzurri speravano di ricavare circa 15 milioni di euro e ora invece dovranno cecare una nuova destinazione all’albanese.