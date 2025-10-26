Verona-Cagliari, moviola: il rigore negato in avvio non frena i sardi, super Caprile e rimonta clamorosa

La prova dell’arbitro Dionisi al Bentegodi nel match dell’ottava giornata di A analizzata ai raggi X, il fischietto aquilano ha ammonito 7 giocatori

All’ottava stagione in Can Federico Dionisi – la scelta per Verona-Cagliari- è stato il primo fischietto aquilano ad arbitrare nel campionato cadetto prima e in A poi (il 16 marzo 2019 ha debuttato in Serie A nella gara Sassuolo-Sampdoria). Nella scorsa stagione è stato chiamato in causa diverse volte senza sfigurare, quest’anno aveva diretto l’amichevole Napoli-Olympiacos, ora il primo gettone stagionale in A. Aveva diretto tre gare in Serie B (Frosinone-Avellino il 24 agosto, Pescara-Venezia il 13 settembre e Sampdoria-Catanzaro l’1 ottobre) più Genoa-Empoli di Coppa Italia il 25 settembre. L’ultima sua volta nel massimo campionato risale al 13 gennaio, Monza-Fiorentina, su 35 apparizioni ma vediamo come se l’è cavata al Bentegodi.

I precedenti di Dionisi con le due squadre

Con i sardi i precedenti erano 5: 4 ko l’ultimo 3-0 col Genoa il 29 aprile più un pareggio a Empoli per 1-1 il 13 febbraio 2022. Otto incroci con l’Hellas che non aveva mai vinto (2 pari e sei sconfitte).

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Trinchieri con Di Marco IV uomo, Doveri al Var e Serra all’Avar, l’arbitro ha ammonito Akpa Akpro, Gagliardini, Nelsson, Obert, Pavoletti.

Verona-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 18′ Borrelli cade in area, proteste del Cagliari ma l’arbitro non interviene. Regolare al 23′ il gol del Verona. Punizione di Giovane che pennella in area e trova la testa di Gagliardini che colpisce e mette alla destra di Caprile. Al 34′ doppio miracolo del portiere del Cagliari che devia la prima conclusione di Serdar sulla traversa e poi sull’immediata ribattuta salva su Orban. Al 41′ Akpa Akpro spende il fallo sulla ripartenza di Gaetano e diventa il primo ammonito del match.

Al 53′ ammonito Gargliardini per un fallo commesso su Borrelli. Al 57′ ammonito Nellson per fallo su Gaetano. Subito dopo, al 59′, il raddoppio del Verona: assist di Giovane, Orban insacca da pochi passi dalla porta. Gol regolare.. Al 65′ ammonito Obert per aver atterrato Orban, subito dopo giallo anche per Pavoletti per un fallo su Valentini. Dopo il gol di Idrissi al 77′ la gara si accende, ammonito Mazzitelli per gioco scorretto su Fallou Cham. Al 92′ combinazione tra Pavoletti e Felici, l’esterno penetra in area e con un tiro angolato sul palo lontano non lascia scampo a Montipò per il gol del pari. Prima del fischio finale giallo anche per Borrelli per comportamento non regolamentare. Finisce 2-2.