Verona-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche

VeronaCagliari è la sfida dell’8a giornata di Serie A 2025-26, in programma al Marcantonio Bentegodi di Verona il 26 ottobre 2025 alle 15:00. Gli scaligeri arrivano al match al 17° posto con 4 punti (4 pareggi e 3 sconfitte), appena 2 gol segnati e 9 subiti; i sardi sono 13° a quota 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte), con 6 reti fatte e 8 incassate.

Probabili formazioni di Verona-Cagliari

Il Verona dovrebbe confermare il 3-5-2: in porta Montipò, con retroguardia a tre in cui Núñez e Valentini potrebbero affiancare Nelsson. Sulle corsie, fiducia a Belghali e Frese; in mezzo Serdar e Gagliardini sarebbero i riferimenti, con Bernede a cucire gioco. Davanti, spazio a Orban e al dinamismo di Santana do Nascimento.

Il Cagliari si orienterebbe sul 4-3-1-2: Caprile tra i pali, linea a quattro con Palestra, Zé Pedro, Luperto, Obert. In mediana, sostanza con Folorunsho, Prati e Adopo, mentre sulla trequarti Gaetano potrebbe ispirare la coppia BorrelliEsposito.

  • Verona (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Santana do Nascimento, Orban.

  • Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Zé Pedro, Luperto, Obert; Folorunsho, Prati, Adopo; Gaetano; Borrelli, Esposito.

Gli indisponibili di Verona-Cagliari

  • Verona – Infortunati: Oyegoke (infortunio al piede), Suslov (lesione del legamento crociato al ginocchio). Squalificati: nessuno.
  • Cagliari – Infortunati: Belotti (lesione del legamento crociato al ginocchio), Mina (problema al bicipite femorale), Deiola (infortunio alla coscia), Radunovic (infortunio al polpaccio), Di Pardo (infortunio al polpaccio), Pintus (problema all’inguine). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Verona in cerca di scossa dopo una serie di pareggi e ko di misura; il Cagliari alterna buone prestazioni a qualche passaggio a vuoto, ma ha trovato punti pesanti in trasferta.

Verona x x ko ko x
Cagliari ok ok ko x ko

Nelle ultime 5 di campionato il Verona ha totalizzato 3 punti, il Cagliari 7. Questo il dettaglio:

  • Verona

Verona-Cremonese 0-0; Verona-Juventus 1-1; Roma-Verona 2-0; Verona-Sassuolo 0-1; Pisa-Verona 0-0.

  • Cagliari

Cagliari-Parma 2-0; Lecce-Cagliari 1-2; Cagliari-Inter 0-2; Udinese-Cagliari 1-1; Cagliari-Bologna 0-2.

L’arbitro di Verona-Cagliari

Designato il signor Federico Dionisi di L’Aquila. Assistenti: Dei GiudiciTrinchieri; IV ufficiale: Di Marco; al VAR Doveri, AVAR Serra. Fischietto esperto e dialogante, il direttore di gara abruzzese garantirà attenzione sui contatti in area e sull’utilizzo del video supporto nelle situazioni dubbie.

Statistiche interessanti

Le premesse rendono VeronaCagliari un incrocio denso di spunti. I sardi arrivano dal doppio successo dello scorso campionato senza subire reti, puntando a una striscia storica contro gli scaligeri. Al Bentegodi, però, il Verona resta tradizionalmente ostico.

La squadra di casa fatica a segnare (solo due reti finora) e la precisione sotto porta è un tema centrale. Il Cagliari, che ha raccolto punti in trasferta, dovrà proteggersi meglio sui cross laterali, suo tallone d’Achille, e capitalizzare le transizioni. Occhio a Frese tra i difensori più combattivi del torneo e alla fantasia di Esposito sulla trequarti: dettagli che possono indirizzare il confronto.

  • Il Cagliari ha vinto le ultime due contro il Verona senza incassare: inseguirebbe il tris, impresa riuscita solo ad inizio anni ’70.
  • Storicamente il Bentegodi è roccaforte scaligera: il Verona è rimasto imbattuto in 17/19 sfide interne ai sardi, ma l’ultimo incrocio ha sorriso agli ospiti (0-2).
  • Il Verona ha ottenuto un solo successo nelle ultime 16 di campionato e in molte gare è rimasto a secco: la produzione offensiva è il nodo.
  • Gli scaligeri sono fanalino di coda per realizzazioni e percentuale realizzativa: tanto volume, poca concretezza.
  • Il Cagliari ha raccolto 4 punti nelle ultime due trasferte: continuità esterna nel mirino.
  • Nessuna delle due ha ancora segnato su cross: curiosità che pesa ancor di più per i sardi, che ne hanno subiti diversi da palla laterale.
  • Pochissimo possesso per entrambe: Verona attorno al 40%, Cagliari poco sopra il 43%.
  • Frese spicca per numero di contrasti tra i difensori: intensità e gamba sulla fascia.
  • Esposito ha già colpito al Bentegodi in passato: feeling con lo stadio che può tornare utile.
  • Attenzione alle ripartenze: gli equilibri di Prati e la fisicità di Folorunsho possono incidere nelle seconde palle.

Le statistiche stagionali di Verona e Cagliari

Numeri alla mano, il Verona tiene meno il pallone (40.2%) e fatica a trasformare i tiri in gol, pur tirando con discreta precisione nello specchio (circa 45%). Il Cagliari viaggia sul 43.1% di possesso, segna di più e concede leggermente meno. I portieri, Montipò e Caprile, sono già stati molto sollecitati: 35 tiri nello specchio concessi/respinti dagli scaligeri, 23 dai sardi. Disciplina in equilibrio: gialli in doppia cifra per entrambe.

Verona Cagliari
Partite giocate 7 7
Vittorie 0 2
Pareggi 4 2
Sconfitte 3 3
Gol segnati 2 6
Gol subiti 9 8
Media gol subiti a partita 1.3 1.1
Possesso palla (%) 40.2 43.1
Tiri totali 78 56
Tiri nello specchio 35 23
Precisione al tiro (%) 44.9 41.1
Ammonizioni 15 14

FAQ

Quando e a che ora si gioca Verona-Cagliari?

Verona-Cagliari si gioca domenica 26 ottobre 2025 alle ore 15:00.

Dove si gioca Verona-Cagliari?

La partita si disputa allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Chi è l’arbitro di Verona-Cagliari?

L’arbitro è Federico Dionisi; assistenti Dei Giudici e Trinchieri, IV Di Marco, VAR Doveri, AVAR Serra.

