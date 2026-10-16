Verona-Catanzaro 16 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Verona-Catanzaro, 7ª giornata di Serie B 2026-27: orario, stadio, arbitro, precedenti, ultime partite e statistiche delle due squadre.

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Il Verona cerca slancio, il Catanzaro punti salvezza: al Bentegodi si gioca venerdì 16 ottobre 2026 alle 20.30, per la 7ª giornata di Serie B 2026-27. Gli scaligeri sono noni con 7 punti: 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, 12 gol segnati e 10 subiti. I calabresi, penultimi a quota 3, contano una vittoria, nessun pareggio e 5 ko, con 6 reti fatte e 12 incassate. Non un big match, ma una sfida che pesa: i veneti vogliono risalire, gli ospiti devono interrompere il digiuno esterno.

Le ultime partite giocate da Verona e Catanzaro

Due vittorie nelle ultime cinque gare per il Verona, che ha raccolto 7 punti alternando prove convincenti al Bentegodi e difficoltà lontano da casa. Il Catanzaro ne ha conquistati soltanto 3: il successo sulla Carrarese è l’unico risultato positivo in una sequenza di quattro sconfitte. Il fattore campo distingue soprattutto gli scaligeri, reduci da due successi interni consecutivi.

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Squadra Vittorie nelle ultime 5 Pareggi Sconfitte Punti Verona 2 1 2 7 Catanzaro 1 0 4 3

Il dettaglio delle cinque partite considerate per ciascuna squadra:

Verona : Padova – Verona 1-1, pareggio.

: – 1-1, pareggio. Verona : Verona – Arezzo 5-0, vittoria.

: – 5-0, vittoria. Verona : Benevento – Verona 3-1, sconfitta.

: – 3-1, sconfitta. Verona : Verona – Vicenza 2-1, vittoria.

: – 2-1, vittoria. Verona : Modena – Verona 3-2, sconfitta.

: – 3-2, sconfitta. Catanzaro : Pisa – Catanzaro 2-1, sconfitta.

: – 2-1, sconfitta. Catanzaro : Südtirol – Catanzaro 2-0, sconfitta.

: – 2-0, sconfitta. Catanzaro : Catanzaro – Carrarese 1-0, vittoria.

: – 1-0, vittoria. Catanzaro : Sampdoria – Catanzaro 2-1, sconfitta.

: – 2-1, sconfitta. Catanzaro: Catanzaro–Mantova 1-3, sconfitta.

L’arbitro di Verona–Catanzaro

A dirigere la partita sarà Mario Perri, affiancato dagli assistenti Di Giacinto e Pistarelli; Drigo sarà il quarto ufficiale, Santoro il VAR e Gariglio l’AVAR. Nella Serie B 2026-27 Perri ha arbitrato finora 3 incontri, assegnando 7 cartellini gialli e nessun rosso, con un rigore concesso. Il suo bilancio comprende 85 falli fischiati e 7 fuorigioco: la media delle ammonizioni è di circa 2,3 a partita.

Precedenti e curiosità: le pillole di Verona–Catanzaro

Il Bentegodi riapre una sfida rimasta lontana dal calendario cadetto per oltre vent’anni. L’ultimo confronto tra Verona e Catanzaro risale al febbraio 2006, ma sono soprattutto le serie ancora aperte a dare sapore all’incrocio: i calabresi non battono gli scaligeri in Serie B da nove incontri e hanno perso le ultime quattro trasferte sul loro campo. La tradizione si intreccia con un presente delicato per gli ospiti, ancora senza punti fuori casa, mentre i veneti hanno ritrovato forza davanti al proprio pubblico con sette gol nelle due più recenti vittorie interne. Anche i cambi possono spostare gli equilibri: nessuno ha segnato più del Verona con i subentrati, una risorsa finora assente nell’attacco giallorosso. I riflettori si accendono poi su Daniel Mosquera, protagonista di un debutto esplosivo in categoria, e su Pietro Iemmello, che al Bentegodi ha già colpito con altre maglie. Tra memoria e necessità di classifica, la partita mette di fronte fiducia casalinga e voglia di riscatto.

Un’attesa lunga oltre vent’anni: Verona e Catanzaro si ritrovano in Serie B dopo lo 0-0 del 18 febbraio 2006. I giallorossi non vincono questo confronto da nove partite, con cinque pareggi e quattro sconfitte: l’ultimo successo cadetto risale al 9 ottobre 1966, un 3-1 casalingo.

e si ritrovano in Serie B dopo lo 0-0 del 18 febbraio 2006. I giallorossi non vincono questo confronto da nove partite, con cinque pareggi e quattro sconfitte: l’ultimo successo cadetto risale al 9 ottobre 1966, un 3-1 casalingo. Il Bentegodi è stato un fortino in questo incrocio: il Verona ha vinto le ultime quattro sfide interne contro il Catanzaro , concedendo appena un gol e chiudendo tre volte senza reti al passivo. Contro nessun’altra partecipante a questo campionato gli scaligeri hanno una serie aperta più lunga di vittorie casalinghe consecutive.

ha vinto le ultime quattro sfide interne contro il , concedendo appena un gol e chiudendo tre volte senza reti al passivo. Contro nessun’altra partecipante a questo campionato gli scaligeri hanno una serie aperta più lunga di vittorie casalinghe consecutive. Dopo il passo falso all’esordio interno contro l’ Ascoli , il Verona ha battuto Arezzo e Vicenza con un totale di 7-1. Un altro successo varrebbe tre vittorie di fila in casa in Serie B, traguardo che manca dal periodo dicembre 2016-gennaio 2017, con Fabio Pecchia in panchina.

, il ha battuto e con un totale di 7-1. Un altro successo varrebbe tre vittorie di fila in casa in Serie B, traguardo che manca dal periodo dicembre 2016-gennaio 2017, con Fabio Pecchia in panchina. Il Catanzaro arriva con sette sconfitte nelle ultime otto gare cadette, intervallate da una sola vittoria. Dallo scorso maggio nessuna squadra tra Serie A e Serie B ha perso più partite, con il Parma anch’esso a sette ko. Un’altra caduta esterna porterebbe i calabresi a cinque sconfitte nelle prime cinque trasferte: era accaduto soltanto nel 2005-06 e nel 1983-84.

arriva con sette sconfitte nelle ultime otto gare cadette, intervallate da una sola vittoria. Dallo scorso maggio nessuna squadra tra Serie A e Serie B ha perso più partite, con il anch’esso a sette ko. Un’altra caduta esterna porterebbe i calabresi a cinque sconfitte nelle prime cinque trasferte: era accaduto soltanto nel 2005-06 e nel 1983-84. Panchine dal peso diverso: il Verona guida il campionato con cinque reti segnate da giocatori entrati a gara in corso. Il Catanzaro , invece, è ancora a zero, come il Cesena .

guida il campionato con cinque reti segnate da giocatori entrati a gara in corso. Il , invece, è ancora a zero, come il . Partenza da record per Daniel Mosquera : tra i debuttanti in Serie B dal 2007-08, è l’unico ad aver realizzato una marcatura multipla in entrambe le prime due presenze. Le quattro reti già segnate sono appena una in meno delle cinque raccolte nelle precedenti 57 partite di Serie A.

: tra i debuttanti in Serie B dal 2007-08, è l’unico ad aver realizzato una marcatura multipla in entrambe le prime due presenze. Le quattro reti già segnate sono appena una in meno delle cinque raccolte nelle precedenti 57 partite di Serie A. Pietro Iemmello conosce la strada del gol al Bentegodi: è l’unico giocatore dell’attuale rosa del Catanzaro ad aver segnato contro il Verona in Serie B. Lo ha fatto due volte, nel maggio 2013 con la Pro Vercelli e nel maggio 2019 con il Foggia, sempre in trasferta.

Le statistiche stagionali di Verona e Catanzaro

Più possesso non significa necessariamente più incisività: il Catanzaro tiene il pallone per il 56,8% del tempo, contro il 54,8% del Verona, ma gli scaligeri hanno segnato il doppio, 12 reti contro 6. I veneti prevalgono anche nei tiri nello specchio, 35 a 22, e nella precisione delle conclusioni, 50,72% contro 37,29%. La differenza emerge pure nella protezione della porta: il Verona ha concesso 66 tiri, i calabresi 96, incassando rispettivamente 10 e 12 gol. Entrambe hanno chiuso una sola partita senza subire reti. Per gli ospiti pesa inoltre la gestione dei vantaggi: sono già 9 i punti persi da situazioni favorevoli, contro i 6 degli scaligeri.

Tra i singoli, Daniel Mosquera guida i marcatori del Verona con 4 gol, seguito a quota 2 da Salvatore Cerbone, Samuele Mulattieri e Amin Sarr; una rete ciascuno per Edoardo Iannoni e Gabriele Zappa. Nel Catanzaro il miglior realizzatore è Pietro Iemmello, con 2 gol, davanti a Marco D’Alessandro, Matias Antonini e Bruno Verrengia, tutti a uno: al totale di squadra contribuisce anche un’autorete avversaria. Negli assist scaligeri comandano Domagoj Bradaric e Andréa Le Borgne, con 2 ciascuno; tra i calabresi il primato è condiviso a quota uno da Gabriele Alesi, Antonio Candela, Matias Antonini, Simone Pafundi ed Emanuele Pecorino. I più ammoniti del Verona sono Dailon Livramento, Le Borgne e Tomás Suslov, con 2 gialli, mentre Andrias Edmundsson ha ricevuto l’unica espulsione, per doppia ammonizione. Nel Catanzaro nessun rosso e 3 gialli per Jacopo Petriccione, il più ammonito. In porta, una gara senza gol subiti sia per Nicola Leali, in cinque presenze, sia per Mirko Pigliacelli, in sei; Simone Perilli è a zero nella sua unica presenza con gli scaligeri.

Statistica Verona Catanzaro Posizione in classifica 9ª 19ª Punti 7 3 Partite giocate 6 6 Vittorie 2 1 Pareggi 1 0 Sconfitte 3 5 Gol segnati 12 6 Gol subiti 10 12 Media gol segnati a partita 2,00 1,00 Media gol subiti a partita 1,67 2,00 Possesso palla 54,8% 56,8% Precisione dei passaggi 85,47% 86,05% Tiri nello specchio 35 22 Precisione dei tiri 50,72% 37,29% Tiri concessi agli avversari 66 96 Assist 9 5 Calci d’angolo 33 31 Partite senza subire gol 1 1 Cartellini gialli 14 13 Cartellini rossi 1 0 Punti persi da situazioni di vantaggio 6 9 Capocannoniere Daniel Mosquera, 4 Pietro Iemmello, 2 Primato assist Domagoj Bradaric e Andréa Le Borgne, 2 Gabriele Alesi, Antonio Candela, Matias Antonini, Simone Pafundi ed Emanuele Pecorino, 1 Primato ammonizioni Dailon Livramento, Andréa Le Borgne e Tomás Suslov, 2 Jacopo Petriccione, 3 Primato espulsioni Andrias Edmundsson, 1 Nessun espulso Gare senza subire gol dei portieri Nicola Leali 1; Simone Perilli 0 Mirko Pigliacelli 1

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FAQ Quando e a che ora si gioca Verona-Catanzaro? Verona-Catanzaro si gioca venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 20.30, per la 7ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Verona-Catanzaro? La partita si disputa allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Chi è l'arbitro di Verona-Catanzaro? L'arbitro è Mario Perri, con Di Giacinto e Pistarelli come assistenti. Il quarto ufficiale è Drigo, al VAR c'è Santoro e all'AVAR Gariglio.