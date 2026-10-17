Verona-Catanzaro, moviola: beffa Hellas che chiude in 10 ma reclama un rigore, Var decisivo su tutte le reti

La prova dell’arbitro Perri al Bentegodi nell’anticipo di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito tre giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Aiutato sempre dal Var non se l’è cavata male l’arbitro romano Mario Perri nell’anticipo di B. Anche la protesta finale con il rigore reclamato da Akalè sembra inconsistente. Vediamo cosa è successo al Bentegodi.

Verona-Catanzaro, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’11’ regolare il gol di Candela: la sua posizione al momento del tiro è buona, è tenuto in gioco dai difensori scaligeri come confermato dal VAR, così come il pari di Mosquera al 37′. Primo giallo al 41′, è per Livramento per fallo su Imperiale. Al 67′ rete del Verona ancora con Mosquera, su assist di Sarri da calcio d’angolo, sesto gol per lui nelle ultime tre partite, Rete valida perché i blocchi in area di rigore sono stati considerati conformi dal Var.

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L’Hellas chiude in dieci

Al 76′ Pecorino viene affrontato in area da Nicolo Calabrese in maniera scomposta e va a terra. Per l’arbitro Perri è rigore, confermato dal silent check del Var. Al 76′ ammonito Alesi. All’81’ Cerbone va a terra dopo uno scontro di gioco sull’out di sinistra e sembra un problema grave: il Verona ha finito tutti i cambi. Il giocatore prova a rientrare ma si arrende e l’Hellas chiude in 10 uomini. Al 91′ ammonito Imperiale per una trattenuta su Akalé. Al 93′ Mosquera serve in area Akalé che supera Petriccione e va giù a tu per tu con Antonini. Ma non c’è niente per l’arbitro. Dopo 5′ di recupero finisce 2-2 tra i fischi del Bentegodi.

Chi è l’arbitro Perri

Mario Perri della sezione di Roma è un giovane fischietto particolarmente apprezzato dai vertici dell’Aia, premiato anche con il prestigioso premio “Vincenzo Orlandini” rivolto a tutti i protagonisti che si sono distinti per meriti associativi e tecnici nel corso delle ultime stagioni sportive. Una laurea in ingegneria aerospaziale, conseguita presso l’Università di Roma La Sapienza, e una carriera di arbitro che va avanti ininterrottamente dal 2009. Mario Perri non ha rinunciato a nulla, facendo il massimo in ogni settore della vita nel quale ha deciso di mettersi alla prova. Apprezzato direttore di gara, si è messo in luce nelle ultime stagioni calcando i campi di Serie C. Professionista lo è diventato nel 2020 arbitrando come prima partita Lucchese-Pergolettese con risultato 3-3. In questi lunghi quattro anni ha avuto modo di crescere step by step. Il punto più alto della carriera è stato quello dell’assegnazione dei play-off prima di entrare in Can A-B. Ultima uscita in A in A in Frosinone-Venezia l’anno scorso.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Di Giacinto e Pistaelli con Drigo IV uomo, Santoro al Var e Gariglio all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Livramento, Alesi, Imperiale.