Verona, cosa succede a Benassi?

Marco Benassi è un vero e proprio mistero in casa Hellas Verona. Arrivato come uno dei colpi low-cost migliori delgi ultimi anni, l’ex Fiorentina non ha mai visto il campo dal suo arrivo. Come mai? Per via di un infortunio misterioso che non accenna a passare.

Juric due mesi fa aveva annunciato che sarebbe rientrato nel giro di 4 settimane, ma così non è stato. A questo punto gli scenari sono abbastanza chiari. Il centrocampista ex Torino è arrivato in Veneto con la formula del prestito con dirittoo di riscatto fissato a 7 milioni, cifra che l’Hellas non pagherà di certo. Molto probabile, a questo punto, il ritorno a Firenze dove continuierà le cure. Non è escluso un ulteriore prestito.

Inoltre, l’ Hellas deve risolvere le situazioni contrattuali anche di altri giocatori, come Di Gaudio o Laribi, attualmente fuori lista.

OMNISPORT | 18-12-2020 12:42