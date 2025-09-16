Verona-Cremonese, moviola: l’arbitro fa infuriare lo stadio, le lacrime di Gagliardini, emozione Vardy, cosa ha fatto Audero

La prova dell’arbitro Arena al Bentegodi nel posticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Torre del Greco ha ammonito tre giocatori

Alberto Ruben Arena, la scelta per Verona-Cremomese, appartiene alla sezione di Torre del Greco. Dopo cinque anni di onorata carriera presso la Can C, il fischietto campano l’anno scorso è stato promosso in Can-A. La svolta per Alberto Ruben Arena è stata la finale d’andata dei play-off tra Vicenza e Carrarese. Questo è stato il punto più alto della carriera fino ad oggi del fischietto torrese, premiato dopo un’annata certamente positiva in Serie C. In Can-A deve confermare quanto di buono fatto nelle categorie inferiori, ha debuttato in A il 27 aprile scorso in Como-Genoa, vediamo come se l’è cavata ieri al Bentegodi.

I precedenti di Arena con Verona e Cremonese

Due i precedenti in B con i grigiorossi (due vittorie per 4-0), debutto assoluto con l’Hellas.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti L.Rossi e Bercigli con Crezzini IV uomo, Paterna al Var e Giua all’Avar, l’arbitro ha ammonito Serdar, Giovane, Collocolo

Verona-Cremonese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara che ha visto Audero grande protagonista con almeno 5 interventi super. Al 15′ palla verticale di Serdar per Giovane che calcia di potenza sul primo palo, in uscita bassa Audero manda in calcio d’angolo. Proteste da parte dei giocatori della Cremonese per un contatto tra Giovane e Bianchetti con il giocatore grigiorosso rimasto a terra. Al 19′ intervento al limite dell’area di Gagliardini su Bonazzoli, l’arbitro fa proseguire. Da lì parte il contropiede del Verona, Giovane accelera e si trova in area dove si scontra con Collocolo. Ancora una volta Arena fa proseguire senza fischiare fallo mentre il Bentegodi rumoreggia.

Al 28′ rimane a terra Roberto Gagliardini, che in un contatto con Antonio Sanabria prende un colpo alla spalla. L’ex Inter esce in lacrime e con la borsa del ghiaccio sulla spalla. Al 39′ yocco di braccio di Giuseppe Pezzella al limite dell’area dopo una deviazione sulla sua stessa gamba. Proteste veementi da parte di tutto il Verona. Primo giallo al 43′ per Serdar dopo un intervento scomposto su un avversario. Prima del riposo ammonito anche Giovane, che commette fallo su Bonazzoli impedendogli di ripartire.

Al 55′ Giovane cerca di sbucare via a Baschirotto, che con una spallata lo butta giù in area, l’arbitro lascia correre. Al 59′ l’esordio in Serie A del campione inglese Jamie Vardy che entra al posto di Bonazzoli. Al 75′ Serdar imbuca per Gift Orban, intervento di Terracciano, l’attaccante cade in area ma è tutto regolare secondo l’arbitro. Al 78′ ammonito Collocolo per un fallo su Bradaric. Dopo il recupero e dopo l’ennesima prodezza di Audero su Sarr al 94′ Verona-Cremonese finisce 0-0.