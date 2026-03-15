Verona-Genoa, moviola: papera di Montipò, De Rossi urla in ginocchio, mancano due rossi e un rigore

La prova dell’arbitro Marchetti al Bentegodi nel match della 29esima giornata di A analizzato ai raggi X, il fischietto ostiense ne ha ammoniti tre

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Pochi tiri in porta, tanti falli fischiati ma pochi ammoniti e qualche episodio dubbio: prova alterna per Marchetti di Ostia Lido al Bentegodi nello scontro salvezza tra Verona e Genoa, vediamo cosa è successo.

Verona-Genoa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 6′, è per Oyegoke per un fallo su Sabelli. Al 13′ Messias messo giù da una spallata ostruzionistica in area ma Marchetti lascia giocare, ritenendo che abbia messo solo il corpo davanti senza fare fallo. Al 31′ ammonito Akpa Akpro che interviene da dietro sulle caviglie di Messias e rischia anche il rosso.

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La svista di Marchetti

Al 44′ proteste dell’Hellas per una spinta di Ellertsson, per Marchetti tutto buono: il fallo c’era ma era fuori area. Regolare al 60′ il gol dalla distanza di Vitinha ma è una papera di Montipò, colpevolmente fuori dai pali su un tiro centrale da 30 metri. All’80’ ammonito Vitinha per una gomitata sul volto di Valentini: i giocatori di casa chiedono invano il rosso. All’86’ arriva il raddoppio di Ostigard di testa che chiude i giochi. De Rossi si inginocchia per esultare. Dopo 4′ di recupero finisce col risultato di 0-2 che regala tre punti preziosissimi al Genoa (+9 sulla Cremonese terzultima) e inguaia il Verona.

Chi è l’arbitro Marchetti

Classe 1989 l’arbitro Matteo Marchetti di Ostia Lido, la scelta di Rocchi per Verona-Genoa, è ormai un punto fermo nella Can A.B. Consulente informatico di professione, la sua ascesa è stata molto rapida con l’arrivo in Serie B nel 2020 e il debutto in Serie A meno di un anno dopo, nel febbraio 2021. In linea con la nuova generazione arbitrale, è un arbitro portato a non estrarre un numero eccessivo di cartellini e a cercare il dialogo con i giocatori in campo. Già 18 partite dirette tra campionati e coppe, ultima uscita in A in Sassuolo-Atalanta.

I precedenti con le due squadre

Otto precedenti con l’Hellas (1 vittoria, 5 pari e 2 ko), 4 col Grifone (3 pareggi e una sconfitta).

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Laudato con Dionisi IV uomo, Marini al Var e Meraviglia all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Oyegoke, Akpa Akpro, Vitinha.