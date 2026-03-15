Verona-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

La 29a giornata della Serie A 2025-26 porta al Bentegodi, domenica 15 marzo 2026 alle 12.30, Verona–Genoa: scontro salvezza dal peso specifico enorme. Gli scaligeri sono 19° con 18 punti in 28 gare (3V, 9N, 16P; 22 gol fatti, 49 subiti) e cercano ossigeno per uscire dalla zona rossa. I rossoblù sono 14° a quota 30 (7V, 9N, 12P; 34 segnati, 40 incassati) e puntano all’allungo per una chiusura di stagione più serena.
- Probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Verona-Genoa
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Verona e Genoa
Probabili formazioni
Si va verso un confronto a scacchi: Verona dovrebbe confermare il 5-3-2, con Montipò a guidare da dietro, catena destra Oyegoke–Edmundsson più propositiva e Frese più prudente a sinistra. In mezzo regia di Gagliardini, con Akpa Akpro e Harroui a inserirsi; davanti la coppia Bowie–Orban potrebbe attaccare la profondità. Le assenze di Serdar e Bernede, sommate ai guai di Bella-Kotchap e Slotsager, riducono le rotazioni: opzione Lirola per l’ampiezza, jolly Sarr a gara in corso. Il Genoa dovrebbe ripartire dal 3-5-2: braccetti Marcandalli–Østigård–Vásquez, corsie con Norton-Cuffy e Martín. In mezzo fisicità di Frendrup e qualità di Malinovskyi, mentre Colombo e Vítinha si divideranno compiti tra raccordo e profondità. Fuori Masini per squalifica: possibile spazio a Baldanzi o più libertà per Messias.
- Verona (5-3-2): Montipò; Oyegoke Edmundsson Nelsson Valentini Frese; Akpa Akpro Gagliardini Harroui; Bowie Orban. V:Sport
- Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli Østigård Vásquez; Norton-Cuffy Frendrup Malinovskyi Messias Martín; Colombo Vítinha. V:Sport
Gli indisponibili
Verona con qualche grattacapo: stop pesante per Serdar, out anche Bernede, mentre dietro le noie muscolari di Bella-Kotchap e Slotsager potrebbero imporre scelte conservative. Il Genoa arriva più leggero: ai box Nuredini, e la squalifica di Masini toglie una soluzione di corsa e pressione in mezzo. Rotazioni comunque coperte, ma l’equilibrio potrebbe risentirne nelle fasi di non possesso.
- Verona: Serdar (lesione del legamento crociato anteriore), Bernede (infortunio alla caviglia), Bella-Kotchap (infortunio ai flessori), Slotsager (infortunio ai flessori).
- Genoa: Nuredini (lesione del legamento crociato anteriore), Masini (squalifica per cumulo di ammonizioni).
Le ultime partite giocate
Verona reduce da un pari e una vittoria intervallati da ko pesanti: segnali alterni ma con spiragli di solidità. Il Genoa alterna exploit casalinghi a battute d’arresto in trasferta, ma resta squadra capace di colpire quando il ritmo si abbassa.
|Verona
|x
|ko
|ko
|ko
|ok
|Genoa
|ko
|x
|ok
|ko
|ok
Nelle ultime 5 di campionato il Verona ha raccolto 4 punti; il Genoa ne ha totalizzati 7. Dettaglio dei risultati:
- Verona
Verona-Pisa 0-0; Parma-Verona 2-1; Sassuolo-Verona 3-0; Verona-Napoli 1-2; Bologna-Verona 1-2.
- Genoa
Genoa-Napoli 2-3; Cremonese-Genoa 0-0; Genoa-Torino 3-0; Inter-Genoa 2-0; Genoa-Roma 2-1.
L’arbitro di Verona-Genoa
La gara sarà diretta da Marchetti. Squadra arbitrale: assistenti Scatragli e Laudato; IV uomo Dionisi; VAR Marini, AVAR Meraviglia. In questa Serie A 2025-26 Marchetti ha diretto 9 gare: 34 gialli, 4 rossi e 3 rigori concessi, per una media di 4,3 ammonizioni a partita.
- Arbitro: Marchetti
- Assistenti: Scatragli – Laudato
- IV ufficiale: Dionisi
- VAR: Marini
- AVAR: Meraviglia
Informazioni interessanti sul match
Tradizione e incroci recenti offrono spunti intriganti: il Genoa ha spesso fatto bene contro il Verona nell’ultimo periodo, ma al Bentegodi gli scaligeri hanno storicamente saputo alzare barriere solide. La sfida promette un duello tattico tra le ripartenze del Verona, che in questa stagione ha colpito spesso in contropiede, e le palle inattive del Genoa, arma privilegiata dei rossoblù. Attenzione ai singoli: Gagliardini ha un feeling particolare con il Genoa, Messias arriva in fiducia e Colombo ha già fatto male agli scaligeri in passato. Sullo sfondo, l’equilibrio degli ultimi mesi: rossoblù più autoritari in casa che fuori, mentre il Verona cerca la scossa giusta per mettere in fila risultati utili. Saranno dettagli, duelli sulle corsie e seconde palle a orientare un match che vale doppio nella corsa a restare in Serie A.
- Il Genoa ha perso solo 3 delle ultime 17 contro il Verona in A (8V, 6N) e ha vinto all’andata 2-1.
- Al Bentegodi il Verona ha evitato la sconfitta in 14 su 17 sfide al Genoa (7V, 7N); ultimo acuto gialloblù in casa: 1-0 del 4 aprile 2022.
- Dopo il 2-1 al Bologna, il Verona potrebbe centrare due successi di fila per la seconda volta in stagione.
- Con l’attuale guida, il Genoa viaggia a ritmo da metà classifica: 24 punti in 18 partite.
- Il Genoa raccoglie molto più in casa che fuori: 19 punti al Ferraris contro 11 in trasferta.
- Specialità rossoblù: gol su punizione indiretta; tallone d’Achille scaligero sulle stesse situazioni.
- Marchio Verona: contropiede letale; il Genoa è ancora a secco in questa voce nel 2025/26.
- Gagliardini è il suo spauracchio: cinque gol in A segnati proprio al Genoa.
- Messias è in striscia: 2 centri nelle ultime 3 e mira a segnare in due gare di fila.
- Colombo ha nel Verona la vittima preferita in Serie A (4 reti complessive, inclusa una doppietta al Bentegodi).
Le statistiche stagionali di Verona e Genoa
Numeri alla mano, il Genoa è più produttivo: 34 gol segnati contro i 22 del Verona, possesso medio 47,2% (vs 40,3%) e miglior conversione (14,05% a 9,95%). Rossoblù più compatti (40 gol subiti) rispetto ai 49 incassati dagli scaligeri; PPDA più aggressivo per gli ospiti (11,1 contro 12,8). Equilibrio sulla precisione al tiro (circa 47% entrambi). Clean sheet: 6 Genoa, 5 Verona.
Focus giocatori: nel Verona il capocannoniere è Orban (7); top assist finora Giovane (5). Più ammonizioni per Gagliardini (6); rossi a quota 1 per Orban, Al Musrati e Sarr. Tra i pali, Montipò vanta 4 clean sheet. Nel Genoa guida i gol Colombo (6), mentre il miglior assist-man è Martín (4); più gialli per Malinovskyi (9), rossi per Leali e Norton-Cuffy (1). Leali ha firmato 4 gare a porta inviolata.
|Verona
|Genoa
|Partite giocate
|28
|28
|Vittorie
|3
|7
|Pareggi
|9
|9
|Sconfitte
|16
|12
|Gol fatti
|22
|34
|Gol subiti
|49
|40
|Possesso palla %
|40,3
|47,2
|Tiri totali
|221
|242
|Tiri in porta
|106
|114
|Precisione tiri %
|48,0
|47,1
|PPDA
|12,8
|11,1
|Clean sheet
|5
|6
|Cartellini gialli
|59
|51
|Cartellini rossi
|3
|2
|Capocannoniere
|Orban 7
|Colombo 6
|Top assist
|Giovane 5
|Martín 4
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Verona-Genoa?
-
Domenica 15 marzo 2026 alle ore 12:30.
- Dove si gioca Verona-Genoa?
-
Allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.
- Chi è l’arbitro di Verona-Genoa?
-
L’arbitro designato è Matteo Marchetti, con assistenti Scatragli e Laudato; IV Dionisi; VAR Marini; AVAR Meraviglia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.