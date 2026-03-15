Verona-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Verona-Genoa di Serie A 2025-26, 29a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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La 29a giornata della Serie A 2025-26 porta al Bentegodi, domenica 15 marzo 2026 alle 12.30, Verona–Genoa: scontro salvezza dal peso specifico enorme. Gli scaligeri sono 19° con 18 punti in 28 gare (3V, 9N, 16P; 22 gol fatti, 49 subiti) e cercano ossigeno per uscire dalla zona rossa. I rossoblù sono 14° a quota 30 (7V, 9N, 12P; 34 segnati, 40 incassati) e puntano all’allungo per una chiusura di stagione più serena.

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Probabili formazioni

Si va verso un confronto a scacchi: Verona dovrebbe confermare il 5-3-2, con Montipò a guidare da dietro, catena destra Oyegoke–Edmundsson più propositiva e Frese più prudente a sinistra. In mezzo regia di Gagliardini, con Akpa Akpro e Harroui a inserirsi; davanti la coppia Bowie–Orban potrebbe attaccare la profondità. Le assenze di Serdar e Bernede, sommate ai guai di Bella-Kotchap e Slotsager, riducono le rotazioni: opzione Lirola per l’ampiezza, jolly Sarr a gara in corso. Il Genoa dovrebbe ripartire dal 3-5-2: braccetti Marcandalli–Østigård–Vásquez, corsie con Norton-Cuffy e Martín. In mezzo fisicità di Frendrup e qualità di Malinovskyi, mentre Colombo e Vítinha si divideranno compiti tra raccordo e profondità. Fuori Masini per squalifica: possibile spazio a Baldanzi o più libertà per Messias.

Verona (5-3-2): Montipò ; Oyegoke Edmundsson Nelsson Valentini Frese ; Akpa Akpro Gagliardini Harroui ; Bowie Orban . V:Sport

(5-3-2): ; ; ; . Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli Østigård Vásquez; Norton-Cuffy Frendrup Malinovskyi Messias Martín; Colombo Vítinha. V:Sport

Gli indisponibili

Verona con qualche grattacapo: stop pesante per Serdar, out anche Bernede, mentre dietro le noie muscolari di Bella-Kotchap e Slotsager potrebbero imporre scelte conservative. Il Genoa arriva più leggero: ai box Nuredini, e la squalifica di Masini toglie una soluzione di corsa e pressione in mezzo. Rotazioni comunque coperte, ma l’equilibrio potrebbe risentirne nelle fasi di non possesso.

Verona : Serdar (lesione del legamento crociato anteriore), Bernede (infortunio alla caviglia), Bella-Kotchap (infortunio ai flessori), Slotsager (infortunio ai flessori).

: (lesione del legamento crociato anteriore), (infortunio alla caviglia), (infortunio ai flessori), (infortunio ai flessori). Genoa: Nuredini (lesione del legamento crociato anteriore), Masini (squalifica per cumulo di ammonizioni).

Le ultime partite giocate

Verona reduce da un pari e una vittoria intervallati da ko pesanti: segnali alterni ma con spiragli di solidità. Il Genoa alterna exploit casalinghi a battute d’arresto in trasferta, ma resta squadra capace di colpire quando il ritmo si abbassa.

Verona x ko ko ko ok Genoa ko x ok ko ok

Nelle ultime 5 di campionato il Verona ha raccolto 4 punti; il Genoa ne ha totalizzati 7. Dettaglio dei risultati:

Verona

Verona-Pisa 0-0; Parma-Verona 2-1; Sassuolo-Verona 3-0; Verona-Napoli 1-2; Bologna-Verona 1-2.

Genoa

Genoa-Napoli 2-3; Cremonese-Genoa 0-0; Genoa-Torino 3-0; Inter-Genoa 2-0; Genoa-Roma 2-1.

L’arbitro di Verona-Genoa

La gara sarà diretta da Marchetti. Squadra arbitrale: assistenti Scatragli e Laudato; IV uomo Dionisi; VAR Marini, AVAR Meraviglia. In questa Serie A 2025-26 Marchetti ha diretto 9 gare: 34 gialli, 4 rossi e 3 rigori concessi, per una media di 4,3 ammonizioni a partita.

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Scatragli – Laudato

IV ufficiale: Dionisi

VAR: Marini

AVAR: Meraviglia

Informazioni interessanti sul match

Tradizione e incroci recenti offrono spunti intriganti: il Genoa ha spesso fatto bene contro il Verona nell’ultimo periodo, ma al Bentegodi gli scaligeri hanno storicamente saputo alzare barriere solide. La sfida promette un duello tattico tra le ripartenze del Verona, che in questa stagione ha colpito spesso in contropiede, e le palle inattive del Genoa, arma privilegiata dei rossoblù. Attenzione ai singoli: Gagliardini ha un feeling particolare con il Genoa, Messias arriva in fiducia e Colombo ha già fatto male agli scaligeri in passato. Sullo sfondo, l’equilibrio degli ultimi mesi: rossoblù più autoritari in casa che fuori, mentre il Verona cerca la scossa giusta per mettere in fila risultati utili. Saranno dettagli, duelli sulle corsie e seconde palle a orientare un match che vale doppio nella corsa a restare in Serie A.

Il Genoa ha perso solo 3 delle ultime 17 contro il Verona in A (8V, 6N) e ha vinto all’andata 2-1.

ha perso solo 3 delle ultime 17 contro il in A (8V, 6N) e ha vinto all’andata 2-1. Al Bentegodi il Verona ha evitato la sconfitta in 14 su 17 sfide al Genoa (7V, 7N); ultimo acuto gialloblù in casa: 1-0 del 4 aprile 2022.

ha evitato la sconfitta in 14 su 17 sfide al (7V, 7N); ultimo acuto gialloblù in casa: 1-0 del 4 aprile 2022. Dopo il 2-1 al Bologna, il Verona potrebbe centrare due successi di fila per la seconda volta in stagione.

potrebbe centrare due successi di fila per la seconda volta in stagione. Con l’attuale guida, il Genoa viaggia a ritmo da metà classifica: 24 punti in 18 partite.

viaggia a ritmo da metà classifica: 24 punti in 18 partite. Il Genoa raccoglie molto più in casa che fuori: 19 punti al Ferraris contro 11 in trasferta.

raccoglie molto più in casa che fuori: 19 punti al Ferraris contro 11 in trasferta. Specialità rossoblù: gol su punizione indiretta; tallone d’Achille scaligero sulle stesse situazioni.

Marchio Verona : contropiede letale; il Genoa è ancora a secco in questa voce nel 2025/26.

: contropiede letale; il è ancora a secco in questa voce nel 2025/26. Gagliardini è il suo spauracchio: cinque gol in A segnati proprio al Genoa .

è il suo spauracchio: cinque gol in A segnati proprio al . Messias è in striscia: 2 centri nelle ultime 3 e mira a segnare in due gare di fila.

è in striscia: 2 centri nelle ultime 3 e mira a segnare in due gare di fila. Colombo ha nel Verona la vittima preferita in Serie A (4 reti complessive, inclusa una doppietta al Bentegodi).

Le statistiche stagionali di Verona e Genoa

Numeri alla mano, il Genoa è più produttivo: 34 gol segnati contro i 22 del Verona, possesso medio 47,2% (vs 40,3%) e miglior conversione (14,05% a 9,95%). Rossoblù più compatti (40 gol subiti) rispetto ai 49 incassati dagli scaligeri; PPDA più aggressivo per gli ospiti (11,1 contro 12,8). Equilibrio sulla precisione al tiro (circa 47% entrambi). Clean sheet: 6 Genoa, 5 Verona.

Focus giocatori: nel Verona il capocannoniere è Orban (7); top assist finora Giovane (5). Più ammonizioni per Gagliardini (6); rossi a quota 1 per Orban, Al Musrati e Sarr. Tra i pali, Montipò vanta 4 clean sheet. Nel Genoa guida i gol Colombo (6), mentre il miglior assist-man è Martín (4); più gialli per Malinovskyi (9), rossi per Leali e Norton-Cuffy (1). Leali ha firmato 4 gare a porta inviolata.

Verona Genoa Partite giocate 28 28 Vittorie 3 7 Pareggi 9 9 Sconfitte 16 12 Gol fatti 22 34 Gol subiti 49 40 Possesso palla % 40,3 47,2 Tiri totali 221 242 Tiri in porta 106 114 Precisione tiri % 48,0 47,1 PPDA 12,8 11,1 Clean sheet 5 6 Cartellini gialli 59 51 Cartellini rossi 3 2 Capocannoniere Orban 7 Colombo 6 Top assist Giovane 5 Martín 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Verona-Genoa? Domenica 15 marzo 2026 alle ore 12:30. Dove si gioca Verona-Genoa? Allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Chi è l’arbitro di Verona-Genoa? L’arbitro designato è Matteo Marchetti, con assistenti Scatragli e Laudato; IV Dionisi; VAR Marini; AVAR Meraviglia.