Verona-Inter, formazioni ufficiali: la decisione di Chivu su Pio Esposito e Bonny, a riposo anche Bastoni

L’Inter vuole provare ad approfittare del pareggio interno del Napoli sul Como per riavvicinarsi alla vetta, Chivu punta sulla coppia d’attacco formata da Lautaro e Bonny mentre Esposito parte dalla panchina, in difesa ci sarà Carlos Augusto

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Tre punti da conquistare a tutti i costi. Dopo la sconfitta a Napoli, con tanto di contorno di polemiche, l’Inter di Chivu vuole ricominciare la marcia nella trasferta di Verona. Non sarà una partita semplice con il “lunch match” che rappresenta sempre un’insidia e Zanetti che è riuscito a costruire una squadra capace di dar fastidio a tutti.

Le scelte di Zanetti: Giovane e Orban in attacco

Il Verona vuole provare a mettere in cascina punti salvezza, certo la sfida con l’Inter non rappresenta la migliore occasione possibile per farlo ma la squadra di Zanetti ha dimostrato di avere talento e spregiudicatezza. Non ci sarà Serdar in mediana ed è un’assenza importante per la formazione scaligera. Il tecnico non rinuncia al suo 3-52 e in attacco lancia la coppia formata da Giovane e Orban. A centrocampo ci sarà spazio per l’ex di turno, Gagliardini che fa reparto con il rientrante Akpa-Akpro e con Bernede.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chivu punta su Bonny, Pio Esposito dalla panchina

Chivu decide di puntare ancora su Bonny per l’attacco. Il tecnico dell’Inter vuole avere velocità e imprevedibilità e punta sulla coppia formata dall’ex Parma e dal capitano Lautaro Martinez che dopo una partenza lenta in campionato vuole provare a sbloccarsi. In mezzo al campo c’è la conferma di Sucic, che è diventato ormai un inamovibile per il tecnico meno e insieme a lui altri due pilastri come Barella e Calhanoglu. Non si cambia neanche sulle fasce con Dumfries e Dimarco stabilmente ai loro posti. In difesa turno di riposo per Bastoni con Carlos Augusto che va a completare la linea con Akanji e De Vrij.

Verona-Inter: le formazioni

Queste le formazioni ufficiali di Verona-Inter in campo oggi alle 12.30 allo stadio Bentegodi di Verona.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu