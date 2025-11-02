Verona-Inter, formazioni ufficiali: la decisione di Chivu su Pio Esposito e Bonny, a riposo anche Bastoni

Tre punti da conquistare a tutti i costi. Dopo la sconfitta a Napoli, con tanto di contorno di polemiche, l’Inter di Chivu vuole ricominciare la marcia nella trasferta di Verona. Non sarà una partita semplice con il “lunch match” che rappresenta sempre un’insidia e Zanetti che è riuscito a costruire una squadra capace di dar fastidio a tutti.
Le scelte di Zanetti: Giovane e Orban in attacco
Il Verona vuole provare a mettere in cascina punti salvezza, certo la sfida con l’Inter non rappresenta la migliore occasione possibile per farlo ma la squadra di Zanetti ha dimostrato di avere talento e spregiudicatezza. Non ci sarà Serdar in mediana ed è un’assenza importante per la formazione scaligera. Il tecnico non rinuncia al suo 3-52 e in attacco lancia la coppia formata da Giovane e Orban. A centrocampo ci sarà spazio per l’ex di turno, Gagliardini che fa reparto con il rientrante Akpa-Akpro e con Bernede.
Chivu punta su Bonny, Pio Esposito dalla panchina
Chivu decide di puntare ancora su Bonny per l’attacco. Il tecnico dell’Inter vuole avere velocità e imprevedibilità e punta sulla coppia formata dall’ex Parma e dal capitano Lautaro Martinez che dopo una partenza lenta in campionato vuole provare a sbloccarsi. In mezzo al campo c’è la conferma di Sucic, che è diventato ormai un inamovibile per il tecnico meno e insieme a lui altri due pilastri come Barella e Calhanoglu. Non si cambia neanche sulle fasce con Dumfries e Dimarco stabilmente ai loro posti. In difesa turno di riposo per Bastoni con Carlos Augusto che va a completare la linea con Akanji e De Vrij.
Verona-Inter: le formazioni
Queste le formazioni ufficiali di Verona-Inter in campo oggi alle 12.30 allo stadio Bentegodi di Verona.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu