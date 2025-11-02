Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Verona-Inter, formazioni ufficiali: la decisione di Chivu su Pio Esposito e Bonny, a riposo anche Bastoni

L’Inter vuole provare ad approfittare del pareggio interno del Napoli sul Como per riavvicinarsi alla vetta, Chivu punta sulla coppia d’attacco formata da Lautaro e Bonny mentre Esposito parte dalla panchina, in difesa ci sarà Carlos Augusto

Pubblicato:

Gerry Capasso

Gerry Capasso

Giornalista

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Tre punti da conquistare a tutti i costi. Dopo la sconfitta a Napoli, con tanto di contorno di polemiche, l’Inter di Chivu vuole ricominciare la marcia nella trasferta di Verona. Non sarà una partita semplice con il “lunch match” che rappresenta sempre un’insidia e Zanetti che è riuscito a costruire una squadra capace di dar fastidio a tutti.

Le scelte di Zanetti: Giovane e Orban in attacco

Il Verona vuole provare a mettere in cascina punti salvezza, certo la sfida con l’Inter non rappresenta la migliore occasione possibile per farlo ma la squadra di Zanetti ha dimostrato di avere talento e spregiudicatezza. Non ci sarà Serdar in mediana ed è un’assenza importante per la formazione scaligera. Il tecnico non rinuncia al suo 3-52 e in attacco lancia la coppia formata da Giovane e Orban. A centrocampo ci sarà spazio per l’ex di turno, Gagliardini che fa reparto con il rientrante Akpa-Akpro e con Bernede.

Chivu punta su Bonny, Pio Esposito dalla panchina

Chivu decide di puntare ancora su Bonny per l’attacco. Il tecnico dell’Inter vuole avere velocità e imprevedibilità e punta sulla coppia formata dall’ex Parma e dal capitano Lautaro Martinez che dopo una partenza lenta in campionato vuole provare a sbloccarsi. In mezzo al campo c’è la conferma di Sucic, che è diventato ormai un inamovibile per il tecnico meno e insieme a lui altri due pilastri come Barella e Calhanoglu. Non si cambia neanche sulle fasce con Dumfries e Dimarco stabilmente ai loro posti. In difesa turno di riposo per Bastoni con Carlos Augusto che va a completare la linea con Akanji e De Vrij.

Verona-Inter: le formazioni

Queste le formazioni ufficiali di Verona-Inter in campo oggi alle 12.30 allo stadio Bentegodi di Verona.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu

Verona-Inter, formazioni ufficiali: la decisione di Chivu su Pio Esposito e Bonny, a riposo anche Bastoni Serie A, i big match di novembre: dal derby della Mole a quello di Milano, un mese da non perdere Ansa

Leggi anche:

ENEL

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Verona - Inter
Torino - Pisa
Fiorentina - Lecce
Parma - Bologna
Milan - Roma
SERIE B:
Bari - Cesena
Modena - Juve Stabia
Catanzaro - Venezia
Monza - Spezia
Sampdoria - Mantova

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio